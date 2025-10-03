大規模で計算負荷の高いワークロードをフルマネージドのサーバーレス・プラットフォームで実行するという特有の課題に対処するために、IBM Cloud Code Engineはサーバーレス・フリートを導入しました。
生成AIを含むエンタープライズ・グレードのAIには、大量の計算とデータ集約型のインフラストラクチャーが必要です。現在の形式のサーバーレス・テクノロジーでは、数値計算の負荷が高いワークロードをサポートできない場合があります。
機械学習から大規模シミュレーションまで、テクノロジーがより複雑な問題に取り組むにつれて、システムは数千、場合によっては数百万ものタスクを並行して実行する必要があります。サーバーレス・フリートは、柔軟に拡張できるフルマネージドのコンピューティング・リソースを提供することで、開発者がこれらの並列ワークロードを実行する方法を簡素化するのに役立ちます。計算負荷の高いワークロードの従来のワークフローでは、多くの場合、インフラストラクチャーと複雑なリソース管理への事前サイジングと投資が必要です。
サーバーレス・フリートは、基盤となるインフラストラクチャーを抽象化し、多数のタスクを並行して実行するシンプルな方法を提供することで、この運用の複雑さを軽減できるように設計されています。サーバーレス・フリートは、金融サービス業界やライフサイエンス業界を含むさまざまな業種・業務の企業にとってゲームチェンジャーとなる可能性があります。
サーバーレス・フリートを使用すると、データ・サイエンティストや開発者は大量のバッチ・ジョブを単一のエンドポイントに送信できます。IBM Cloud Code Engineは、仮想マシンやサーバーレスGPUなど必要なコンピューティング・リソースを自動的にプロビジョニングして、できるだけ多くのタスクを同時に実行します。これにより、大規模な計算では手作業で行われることが多いリソース管理が自動化されます。
現在のIT環境をホテルチェーンだと想定しましょう。チェーンの所有者として、それぞれに運営コストと個別の管理が必要な、何千もの部屋を持つ大きなビルをいくつか購入したことがあるかもしれません。代わりに、誰かがホテルに残りたいと思ったときに自動的に部屋を作成し、ゲストがチェックアウトしたときに部屋が破棄されるということを想像してみてください。これがまさにサーバーレス・フリートの運用方法です。大規模なワークロードのインフラストラクチャーをプロビジョニングし、必要に応じてGPUを使用し、不要になったら削除し、テクノロジーが使用された場合にのみ料金が発生します。
サーバーレス・フリートは、大規模シミュレーション、データ処理、AI、機械学習などの計算集約型ワークロード向けのIBM Cloud Code Engineの既存の価値に基づいて構築されています。
金融サービスのような規制の厳しい業種・業務の企業には、真のトランスフォーメーションを始めるために理解しなければならない独自の課題があります。これらの組織は、機密性の高い顧客データを管理し、レジリエンスを維持し、変化する規制要件に対応するという任務を負っています。計算負荷の高いワークロードの実行がイノベーションへのさらなる障害となってはなりません。
たとえば、保険会社は、引受計算の実行、料金体系モデルの構築、規制当局への報告、リアルタイムのリスク調整のために膨大な計算能力を必要としています。サーバーレス・フリートはこれらのワークロードをサポートしており、金融業界の企業がシミュレーション、モデル、アセスメントを簡単かつコスト効率よく実行できるように設計されています。
MavenBlue社のCTO、Paul Hagg氏は、「サーバーレス・フリートとIBM Cloud Code Engineの力を活用することで、MavenBlueは保険業界に新たな洞察、スピード、分析の俊敏性を提供するという使命において先頭に立つことができます」と述べています。「当社は、洞察力、将来を見据えたソルベンシー分析、料金体系モデルを提供する強力な次世代プラットフォームを備えています。サーバーレス・フリートのおかげで、柔軟かつコスト効率の高い方法で必要なコンピューティング能力を解放できます」
ライフサイエンス業界も同様に、競争力を維持するためにシステムの性能のアップグレードが求められています。特に製薬会社が新しい治療法の市場投入や臨床試験の合理化、データに基づくインサイトの活用を競い合う中で、研究開発のためのコンピューティング能力は非常に重要です。そのためには、セキュリティーと信頼性を優先する相互運用可能なシステムが必要です。サーバーレス・フリートは、ITチームの介入なしにインフラストラクチャーをプロビジョニングすることで、ライフサイエンス組織が刻々と変化する市場に効率的に適応できるように支援します。
「すべての人に健康を、あらゆる人から飢えをなくす」というBayer社の使命を果たすために、私たちは研究開発において革新的で高性能なソリューションに依存しています。サーバーレス・フリートを使用することで、スケーラブルで安定したプラットフォームが実現し、最も要求の厳しい計算集約型タスクも確実に、かつ非常に公平な条件で実行できるようになりました。Bayerでは、スケーリングの容易さとIBMの優れたサポートに特に感銘を受けました」と、Bayer AG社の応用数学プリンシパル専門家のGeorg Mogk博士は述べています。
今日の競争の激しいランドスケープでは、あらゆる業種・業務の企業が、セキュリティー、レジリエンス、コスト削減を優先しながら、サービスを迅速かつ便利に提供する必要があるのが現実です。
サーバーレス・フリートは、開発者やデータサイエンティストが最も要求の厳しいワークロードを管理してサービスを提供できるようにし、インフラストラクチャー管理ではなくコーディングに集中する時間を確保するのに役立ちます。IBMが高度なコンピューティングをより利用しやすく効率的にすることに努める中で、サーバーレス・フリートは正しい方向に向かう一歩となります。