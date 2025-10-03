金融サービスのような規制の厳しい業種・業務の企業には、真のトランスフォーメーションを始めるために理解しなければならない独自の課題があります。これらの組織は、機密性の高い顧客データを管理し、レジリエンスを維持し、変化する規制要件に対応するという任務を負っています。計算負荷の高いワークロードの実行がイノベーションへのさらなる障害となってはなりません。



たとえば、保険会社は、引受計算の実行、料金体系モデルの構築、規制当局への報告、リアルタイムのリスク調整のために膨大な計算能力を必要としています。サーバーレス・フリートはこれらのワークロードをサポートしており、金融業界の企業がシミュレーション、モデル、アセスメントを簡単かつコスト効率よく実行できるように設計されています。

MavenBlue社のCTO、Paul Hagg氏は、「サーバーレス・フリートとIBM Cloud Code Engineの力を活用することで、MavenBlueは保険業界に新たな洞察、スピード、分析の俊敏性を提供するという使命において先頭に立つことができます」と述べています。「当社は、洞察力、将来を見据えたソルベンシー分析、料金体系モデルを提供する強力な次世代プラットフォームを備えています。サーバーレス・フリートのおかげで、柔軟かつコスト効率の高い方法で必要なコンピューティング能力を解放できます」



ライフサイエンス業界も同様に、競争力を維持するためにシステムの性能のアップグレードが求められています。特に製薬会社が新しい治療法の市場投入や臨床試験の合理化、データに基づくインサイトの活用を競い合う中で、研究開発のためのコンピューティング能力は非常に重要です。そのためには、セキュリティーと信頼性を優先する相互運用可能なシステムが必要です。サーバーレス・フリートは、ITチームの介入なしにインフラストラクチャーをプロビジョニングすることで、ライフサイエンス組織が刻々と変化する市場に効率的に適応できるように支援します。

「すべての人に健康を、あらゆる人から飢えをなくす」というBayer社の使命を果たすために、私たちは研究開発において革新的で高性能なソリューションに依存しています。サーバーレス・フリートを使用することで、スケーラブルで安定したプラットフォームが実現し、最も要求の厳しい計算集約型タスクも確実に、かつ非常に公平な条件で実行できるようになりました。Bayerでは、スケーリングの容易さとIBMの優れたサポートに特に感銘を受けました」と、Bayer AG社の応用数学プリンシパル専門家のGeorg Mogk博士は述べています。