クラウド マイグレーション サービス IBMコンサルティング・クラウド移行サービスは、お客様が本来の業務に集中できるよう、ビジネスのクラウド移行管理をサポートします。IBMは、パブリッククラウドやプライベートクラウド、または最新のデータセンターへのワークロードの移行でお客様を導き、クラウドからクラウド、クラウドからオンプレミス、オンプレミスからクラウド、オンプレミスからオンプレミスなど、さまざまな移行パターンをサポートし、デジタル・トランスフォーメーションを実現します。AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloudに関する専門知識を備えたIBMのクラウド・エキスパート・チームは、移行ツールと資産を活用し、移行のあらゆる段階でオートメーションと生成AIを導入し、宣言的かつ継続的なアプローチでお客様の移行計画の実現をお手伝いします。 IBM Consulting Cloud Acceleratorでデジタル・トランスフォーメーションを最適化する方法

機能 データセンターの廃止と統合によるアプリケーションの移行とモダナイゼーション IBMは、ITコストを削減しながら、業務効率を向上させ、事業継続性とレジリエンスを強化できるよう組織を支援します。 IBMの実証済みのベスト・プラクティス、手法、フレームワークを用いて、既存のデータセンターからパブリッククラウドやハイブリッドクラウド、またはマルチクラウド環境へのシームレスな移行を促進します。 データの移行とモダナイゼーション テクノロジーのアップグレード、システムの統合、または革新的なソリューションの採用により、システムやプラットフォーム、またはストレージ環境間でデータを転送できるよう企業を導きます。 また、既存のデータ・システム、アーキテクチャー、およびテクノロジーを変革して、進化し続けるビジネス要件に合わせて新たな機会から収益を出せるようお手伝いします。 メインフレームの再配置によるデータセンターの廃止 IBMは、お客様のメインフレーム・インフラストラクチャーからクラウド環境への移行を支援し、あるサイトから別のサイトへのメインフレーム・ハードウェアの物理的な移転を容易にします。 これにより、企業はオンプレミスのメインフレーム・アプリケーションを移行およびモダナイズし、フルマネージドのクラウドネイティブのランタイム環境を実現できます。 Power Systemsの移行サービスを用いたデータセンターの廃止 IBMのPower Systems移行サービスは、製薬、製造、小売、物流、メディアとエンターテイメント、銀行、金融、保険を含むさまざまな業界に合わせてカスタマイズしたソリューションを提供します。 また、リフト・シフト、従量課金制、フレックス・キャパシティ、パブリッククラウドへのワークロード・デプロイメントなど、柔軟なオプションを複数提供しており、お客様の多様なニーズにお応えしています。 SAP移行によるデータセンターの廃止 IBMのSAP ECC移行サービスは、オンプレミスのSAP ECCまたはHANAレガシー環境からシームレスなマルチクラウド環境へ移行しようとするお客様をお手伝いします。 新しいオンプレミス、データセンター、プライベートクラウド また、お客様による新しいオンプレミス・データセンターやプライベートクラウド・ソリューションの構築を支援します。 アプリケーションとデータセンターの発見と評価 アプリケーション・ランドスケープ、インフラストラクチャー、ネットワーク、データセンター・インフラストラクチャーを詳細に分析し、移行に必要なインサイトの取得、依存関係の特定、移行またはモダナイゼーションの準備状況の評価を可能にします。 データセンターの併置とプライベートクラウドのホスティング IBMは、企業がサードパーティーのデータセンター施設内でスペース、電力、冷却を確保し、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器を同じ場所に配置できるようにします。 また、安全で隔離された環境内でクラウド専用インフラストラクチャーをデプロイおよび管理するためのプライベートクラウドのホスティング・サービスも提供しています。 オンプレミスと併置のためのサービスを管理する IBMでは、企業向けのオンプレミス管理サービスを提供しています。 データセンターの廃止 移転、再販、リサイクル、廃棄を可能にする、データセンター・インフラストラクチャーを安全かつ効率的に撤去します。 廃止サービスの一環として、データが安全かつ確実にアーカイブまたは保管されるようにします。 サポート終了製品からのトランスフォーメーション IBMのサポート終了製品に対するサービスは、生産中止したか廃止予定のテクノロジー、システム、プロセスから、効率的かつ持続可能な最新の代替技術へのスムーズかつ戦略的な移行を保証します。 Disaster Recovery as a Service 災害復旧、サイバー回復力、事業継続を支援する各種サービスを提供することで、お客様の業務が安全に維持され、中断されないようにします。 VMwareクライアントのための道筋 VMware環境の変革に関する意思決定を行う際に、当社の専門家によるガイダンスが、適切な製品の選択、ライセンス変更の案内、最善の道筋の特定、パートナーシップの影響の管理を支援します。 詳細はこちら

IBM Garage™を活用した共創 デザイン思考、アジャイル、DevOpsなど、IBM独自のエンドツーエンドのフレームワークにより、さまざまなソリューションをシームレスに発案、構築し、測定や反復を繰り返しながら、お客様のビジネス価値を拡大します。お客様の要望に応じて、ビジネス、デザイン、テクノロジーそれぞれの分野における多様なIBMのエキスパートが、お客様チームと連携します。IBM Garageのフレームワークに基づき、ビジネス価値実現までの時間を短縮し、最新テクノロジーを使った画期的なプランを共に創り上げて実行していきます。 詳細はこちら IBM Garageのエキスパートへのご相談はこちら

IBM には、他では見られないレベルの移行に関する専門知識があります。解決できない問題にぶつかったとき、システムの隅々まで知り尽くし、迅速に対応できる人材が必要です。IBM はそれを実現してくれたのです。 Mark Record 元 IT & Change Director The Co-operative Bank The Co-operative Bank の記事を読む

戦略的パートナーシップ AWSクラウドへのアプリケーションの移行 Amazon Web Services(AWS)をより迅速に採用し、オープンなイノベーションとインテリジェントなワークフローを組み込めるようにします。 AWSクラウド向けサービスの詳細はこちら Microsoft Azureへのハイブリッドクラウド・トランスフォーメーション 安全性と信頼性を確保しながら、Microsoft Azure へのハイブリッドクラウド変革を加速します。Microsoft Azure Red Hat OpenShift を使用してクラウドネイティブアプリを構築する方法を学びます。 Microsoft製品向けサービスの詳細はこちら Googleクラウド・プラットフォームへのアプリケーションの移行 人工知能と強化された回復力により、Google Cloud Platformの性能を最大限に引き出します。 Google Cloud向けサービスの詳細はこちら IBM Cloudへのアプリケーションの移行 アプリケーションをIBM Cloudに移行します。 IBM Cloud Satelliteを使用すると、IBM Cloudを拡張して、オンプレミス、エッジコンピューティング、およびパブリッククラウド環境にまたがり一貫性のあるアプリケーションのデプロイメントを実現できます。 IBM Cloudの詳細はこちら Oracle Cloudで貴社の移行をハイパースケーリング ビジネス・トランスフォーメーションの価値を最大限に引き出しながら、Oracle Cloudへの移行を加速します。 Oracle Cloudに対するIBMサービスの詳細はこちら

その他のお客様事例 Department for Work and Pensions(DWP) 英国労働年金省で世界クラスのサービスを実現。 詳細はこちら

Insights IBMの最新情報をメールでお届けします。新しいトレンドに関する有益な洞察をお届けする、厳選されたニュースレターをお受け取りください。 変革を推進するアプリケーション アプリケーションのモダナイゼーションがデジタル変革を実現する仕組みを紹介します。 ハイブリッドクラウドの活用 ハイブリッドクラウドへの取り組みで価値実現における 5 つの共通課題を理解する IDC MarketScape 2023 Worldwide Application Modernization Services Vendor Assessment HFS Horizonsレポート HFS社がIBMをHorizon 3に選出した理由をご覧ください

エキスパートの紹介 Vikas Ganoorkar Vikasは、IBMコンサルティングのクラウド移行およびコンテナ製品担当上級パートナー兼グローバル・リーダーで、お客様がトランスフォーメーションの成果を達成できるよう支援しています。 Priyanka Ray PriyankaはIBM Cloudの移行関連製品リーダーです。 Debasis RoyChoudhuri Debasisは、IBM特別エンジニア、エグゼクティブ・コンサルタント、北米担当アプリケーション・マイグレーション& モダナイゼーション・プラクティス・リーダーです。 ハイブリッド・マルチクラウドをサポートするさまざまなクラウド・アプリケーションのモダナイゼーションの取り組みを導いています。 Sudeshna Majumder Sudeshnaは、IBMコンサルティングのアソシエイト・パートナー兼デリバリー・エグゼクティブです。 インド・クライアント・イノベーション・センターでマイグレーション&モダナイゼーション・プラクティス・リーダーを担っています。 Vinay Parisa Vinay Parisaは、IBMコンサルティングの移行担当グローバルCTO(最高技術責任者)です。Vinayは、その専門知識を利用して、移行とモダナイゼーション・プログラムを加速する生成AIを活用した資産とアシスタントを開発し、クラウド導入の過程を通じてお客様を支援します。 Preeti Oberoi Preetiは、IBMコンサルティングのグローバルHCT移行モダナイゼーション・リーダーです。彼女は、ハイブリッドクラウド向けのさまざまなクラウド・アプリケーション・モダナイゼーションの取り組みを主導しています。