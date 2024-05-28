ヘルスケアおよびライフサイエンス向けのクラウド・ソリューション

クラウドの利用により、医療現場でより良い意思決定ができるようになります。
さらに安全で革新的なヘルスケア・ソリューション

IBM Cloud®は、クラウド・ジャーニーの段階やワークロード・ニーズにかかわらず、ワークロードをサポートするためにオープンかつ安全な企業レベルの環境を、ヘルスケア業界のお客様に提供します。 調査を加速し、革新的な顧客体験により患者の信頼度を呼び起こし、システムのアップタイムを向上する一方で、セキュリティーとコンプライアンスの標準を満たします。

多様なソリューションで、クラウドに向けた既存のワークロードのリフト・アンド・シフトとモダナイズを支援します。 オープンソース・テクノロジーを利用して、クラウド上で簡単にアプリケーションを作成して既存のワークロードと統合します。 ヘルスケア機関は、その規模に関わらず、IBM Cloudを利用することによって、変化を続ける顧客と業界の需要に対応する革新的なサービスを迅速に提供できるようになり、機敏なスタートアップ企業のように運営することが可能です。 IBMは、お客様のニーズに合ったソリューションをご提供します
IBM Cloudが選ばれる理由
デジタル変換の高速化

IBMは、業界についての深い専門知識とHIPAAおよびGxP対応のデータ・セットを使用して、お客様のクラウド・ジャーニーをお手伝いします。
ビジネスに対するより優れた洞察

IBM Garage™やIBM® Watson Health®などの幅広い革新的なサービスにより、データの力を活用できるようにし、より効率的なシステムを作成し、顧客体験を向上させます。
安全性と機密性の向上

IBMは、専用ハードウェア・セキュリティー・モジュール（HSM）による最高レベルの暗号化認証（FIPS 140-2レベル4）とKeep Your Own Key（KYOK）テクノロジーを使用する唯一のクラウド・プロバイダーです。 つまり、お客様のデータにアクセスできるのは、お客様のみに限られるということです。
AI

AIは、将来の成果の予測と形成、複雑なプロセスの自動化、従業員の時間の最適化に役立ちます。

 IBM Watson Health

IBMは各種のツールやサービスを提供することにより、医療提供者の皆様が、お手持ちのデータからより多くの洞察を引き出して業務を簡素化できるように支援します。

コンピュート

クラウド・コンピューティングにより、コンピュート、ネットワーク、ストレージ、セキュリティーの各リソースをオンデマンドで割り振ることができます。

 IBM Cloud Bare Metal Servers

サーバーとそのリソースは、シングル・テナント使用専用であり、IBM Cloudネットワーク上でホストされます。

オンプレミス・インフラストラクチャーを維持しながら、パブリッククラウドに拡張性と可用性を追加します。

Red Hat® OpenShift®クラスターを、拡張性と信頼性の高いクラウド上で管理します。

高い安全性

保存時、移動中、使用中のデータについて、1人のユーザーのみが管理する、市場をリードするデータ保護機能を使用します。

 コンプライアンス

お客様のHIPAAコンプライアンスが、地域的、世界的、または業界内に関わるいかなる内容であっても、IBM Cloudはそれらの義務に対する管理を支援します。

IBMの専門知識を利用することにより、エンタープライズ・アプリケーションとワークロードの継続的なセキュリティーを実現します。

基本を学ぶ
クラウド・セキュリティー、およびそれをビジネス運営に取り込む企業の重要性を探ります。
コンピューターに打ち込みをしている男性
SQLでビッグデータ・ログを処理する
このチュートリアルは、規制要件のサポートや情報検出の支援のために、ログ・レコードの収集、保管、分析を行うように設計されたログ分析パイプラインの構築に役立ちます。
IBM CenterからCloud Trainingにアクセスしてください
次の ステップ

最も人気の高いIBM Cloudサービスがお客様をお手伝いします。

