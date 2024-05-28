ヘルスケアおよびライフサイエンス向けのクラウド・ソリューション

IBM Cloud®は、クラウド・ジャーニーの段階やワークロード・ニーズにかかわらず、ワークロードをサポートするためにオープンかつ安全な企業レベルの環境を、ヘルスケア業界のお客様に提供します。 調査を加速し、革新的な顧客体験により患者の信頼度を呼び起こし、システムのアップタイムを向上する一方で、セキュリティーとコンプライアンスの標準を満たします。

多様なソリューションで、クラウドに向けた既存のワークロードのリフト・アンド・シフトとモダナイズを支援します。 オープンソース・テクノロジーを利用して、クラウド上で簡単にアプリケーションを作成して既存のワークロードと統合します。 ヘルスケア機関は、その規模に関わらず、IBM Cloudを利用することによって、変化を続ける顧客と業界の需要に対応する革新的なサービスを迅速に提供できるようになり、機敏なスタートアップ企業のように運営することが可能です。 IBMは、お客様のニーズに合ったソリューションをご提供します。