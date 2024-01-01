専用サーバー・ホスティング・ソリューション

IBMの専用サーバー・ホスティングは、負荷の大きい基幹業務ワークロードのための完全な分離、管理、セキュリティーを確保するために設計されています。 IBMのプライベート・ベアメタル・サーバー環境は、幅広い構成オプション、Intel®およびAMDのCPUアーキテクチャー、汎用ストレージなどにより、最大限のカスタマイズとパフォーマンスを提供します。 他のプロバイダーとは異なり、IBM Cloud®は19を超える国と60カ所を超えるデータセンターにわたるホスティング・ロケーションを提供しています。