専用サーバー・ホスティング・ソリューション

IBMの専用サーバー・ホスティングは、負荷の大きい基幹業務ワークロードのための完全な分離、管理、セキュリティーを確保するために設計されています。 IBMのプライベート・ベアメタル・サーバー環境は、幅広い構成オプション、Intel®およびAMDのCPUアーキテクチャー、汎用ストレージなどにより、最大限のカスタマイズとパフォーマンスを提供します。 他のプロバイダーとは異なり、IBM Cloud®は19を超える国と60カ所を超えるデータセンターにわたるホスティング・ロケーションを提供しています。
Intel社とIBMがお客様のHPCワークロードのモダナイゼーションとセキュリティー保護をどのように支援しているかをご覧ください。
第4世代Intel®テクノロジーを搭載したIBM Cloud Bare Metal Serverを、1,000米ドル引きでご利用いただけます。
IBMの専用サーバー・ホスティングは、IBM Cloud Bare Metal Servers向けに、IntelおよびAMDのさまざまな高性能のCPUを提供します。 さらに、BYO機能、汎用ストレージ、拡張メモリーその他もご利用可能です。
データがユーザーの近くにあるほど、レイテンシー、セキュリティー、タイムリーなサービス提供での問題が発生する可能性は低くなります。 IBMの専用サーバー・ホスティングを使用すると、世界各地にデータセンターとPOPロケーションを有するグローバル・ネットワークから選択できます。
SAP HANA/SAP NetWeaverおよびその他の認定ワークロード用に専用サーバー・ホスティングをプロビジョンし、HPCニーズに対応する最新のNVIDIA Tesla GPUを追加することができます。
IBMはこの度、IBM Cloud Bare Metal Serversの専用ホスティング料金を平均で17%、全面的に値下げしました。 これには、20 TBの無料の帯域幅も含まれます。1 クラウドのよりスマートなコスト管理のために設定された時間単位、月単位、定額料金から選択してください。
4コア、3.80 GHz/16 GB RAM/1 TB SATA x 1/20 TB帯域幅1
20コア、2.20 GHz/32 GB RAM/1 TB SATA x 1/20 TB帯域幅1
48コア、2.40 GHz/32 GB RAM/1 TB SATA x 1/20 TB帯域幅1
最新のIntelやAMDのテクノロジーを搭載した、シングル・プロセッサー、デュアル・プロセッサー、クワッド・プロセッサーから選択します。 次に、速度、RAM、ストレージOSなどを選択します。 または、迅速にプロビジョニングを行うために、事前構成された専用サーバーのホスティング・オプションを選択することもできます。
直接ルート・アクセスを使用して、専用ホスティング環境の管理を強化できます。 IBM Cloud Bare Metal Serversは、お客様が必要とする重要な機能を提供する、実際に物理的でプライベートな専用コンピュート・サーバーです。
計算集約型のタスクをより短時間で解決できます。 プラットフォームあたり最大128個のコアにより、最新の専用ホスティング・ワークロードやコンテナ化されたサービスをサポートします。
月単位の専用サーバーは、オンラインで2時間から4 時間で入手できます。 時間単位の専用サーバーは、30分以内に稼働状態にすることができます。
お客様のWebサイトを構成するファイルと、そのWebサイトをインターネット上の他のユーザーが使用できるようにするためのソフトウェア、物理ハードウェア、およびネットワーク・インフラストラクチャー用の、ストレージを提供します。
120 TB帯域幅が含まれるのは、米国、カナダ、ヨーロッパのデータセンターです。その他のデータセンターの場合は、5 TB帯域幅が含まれます。 新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。