専用サーバー・ホスティング・ソリューション

IBM Cloud上で、カスタマイズ可能な専用サーバー・ホスティングを使用して、基幹業務ワークロードのための完全な分離、管理、セキュリティーを確保できるように設計されています。
信頼性の高い専用サーバー・ホスティング

IBMの専用サーバー・ホスティングは、負荷の大きい基幹業務ワークロードのための完全な分離、管理、セキュリティーを確保するために設計されています。 IBMのプライベート・ベアメタル・サーバー環境は、幅広い構成オプション、Intel®およびAMDのCPUアーキテクチャー、汎用ストレージなどにより、最大限のカスタマイズとパフォーマンスを提供します。 他のプロバイダーとは異なり、IBM Cloud®は19を超える国と60カ所を超えるデータセンターにわたるホスティング・ロケーションを提供しています。
新しいIntel® Xeon®テクノロジーをIBM Cloudで

Intel社とIBMがお客様のHPCワークロードのモダナイゼーションとセキュリティー保護をどのように支援しているかをご覧ください。

 発表を読む 新しい第4世代Intel® Xeon®スケーラブル・プロセッサーでビルドしてコストを節約

第4世代Intel®テクノロジーを搭載したIBM Cloud Bare Metal Serverを、1,000米ドル引きでご利用いただけます。

独自のカスタマイズが可能

IBMの専用サーバー・ホスティングは、IBM Cloud Bare Metal Servers向けに、IntelおよびAMDのさまざまな高性能のCPUを提供します。 さらに、BYO機能、汎用ストレージ、拡張メモリーその他もご利用可能です。
信頼のIBMグローバル・ネットワーク

データがユーザーの近くにあるほど、レイテンシー、セキュリティー、タイムリーなサービス提供での問題が発生する可能性は低くなります。 IBMの専用サーバー・ホスティングを使用すると、世界各地にデータセンターとPOPロケーションを有するグローバル・ネットワークから選択できます。
最新のテクノロジーを常に使用

SAP HANA/SAP NetWeaverおよびその他の認定ワークロード用に専用サーバー・ホスティングをプロビジョンし、HPCニーズに対応する最新のNVIDIA Tesla GPUを追加することができます。
競争力のある、透明性の高い料金体系

IBMはこの度、IBM Cloud Bare Metal Serversの専用ホスティング料金を平均で17%、全面的に値下げしました。 これには、20 TBの無料の帯域幅も含まれます。1 クラウドのよりスマートなコスト管理のために設定された時間単位、月単位、定額料金から選択してください。
専用Webホスティング
大容量のファイルや動画をストリーミングできます。 お客様の要件に合わせて、クラスター化されたWebホスティング・サーバーを特定および複製します。
専用アプリケーション・ホスティング
充実したセキュリティーの、完全に管理されたオフプレミス・ホスティングを実現できます。 IBM Watson® のサービスなどを統合できます。
専用ゲーム・ホスティング
プレイヤーの要求に応じて素早く拡張できます。 また、ルールを調整し、アップデートをインストールし、プレーヤーを分離し、高いping値を得られます。
Intel® Xeon® E-2174G

4コア、3.80 GHz/16 GB RAM/1 TB SATA x 1/20 TB帯域幅1 

20コア、2.20 GHz/32 GB RAM/1 TB SATA x 1/20 TB帯域幅1 

48コア、2.40 GHz/32 GB RAM/1 TB SATA x 1/20 TB帯域幅1

1100万個を超える構成

最新のIntelやAMDのテクノロジーを搭載した、シングル・プロセッサー、デュアル・プロセッサー、クワッド・プロセッサーから選択します。 次に、速度、RAM、ストレージOSなどを選択します。 または、迅速にプロビジョニングを行うために、事前構成された専用サーバーのホスティング・オプションを選択することもできます。

 ハイパーバイザー層の不在

直接ルート・アクセスを使用して、専用ホスティング環境の管理を強化できます。 IBM Cloud Bare Metal Serversは、お客様が必要とする重要な機能を提供する、実際に物理的でプライベートな専用コンピュート・サーバーです。

 最大128コア

計算集約型のタスクをより短時間で解決できます。 プラットフォームあたり最大128個のコアにより、最新の専用ホスティング・ワークロードやコンテナ化されたサービスをサポートします。

 オンデマンド・プロビジョニング

月単位の専用サーバーは、オンラインで2時間から4 時間で入手できます。 時間単位の専用サーバーは、30分以内に稼働状態にすることができます。

IBM Cloud上のネットワーク速度について

ネットワーク・スループットとレイテンシーの両方の観点から、Bare Metal Servers間のネットワークの速度について説明します。
サーバー・ホスティングとは?

オフプレミスの仮想サーバーまたは物理サーバーへのリモートアクセスを提供するものです。月次定額または使用量に応じた料金でご利用いただけます。
Webホスティングとは?

お客様のWebサイトを構成するファイルと、そのWebサイトをインターネット上の他のユーザーが使用できるようにするためのソフトウェア、物理ハードウェア、およびネットワーク・インフラストラクチャー用の、ストレージを提供します。
資料

IBMの幅広いチュートリアルと、セキュリティー、ストレージ、ソフトウェアに関する資料をご覧ください。
ブログ投稿

ベアメタル・サーバーと仮想サーバーのどちらを選択すべきかを検討します。
構成、料金、お見積もり

120 TB帯域幅が含まれるのは、米国、カナダ、ヨーロッパのデータセンターです。その他のデータセンターの場合は、5 TB帯域幅が含まれます。 新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。