単体テストは、個々のコンポーネントまたはコードの単体（可能な限り最小の増分）に特別な注意を払ってソフトウェアを評価するたテスト駆動開発（TDD）手法です。
単体テストでは、アプリケーションの他の部分と統合される前に機能を確認できるように単体を分離します。
単体テスト・フレームワークには、即効性と長期的メリットの両方があります。短期的には、自動テストを実現して、より迅速な開発プロセスを促進します。長期的には、 ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の後半で必要なデバッグが少なくなるため、人件費を節約できます。
デバッグの必要性が減るのは、単体テストによってサポートされるコード品質が向上したためです。単体テストでは、開発プロセスのかなり早い段階で発生するエラーの先見的かつ慎重な検知が促進されます。個々の単体に集中することで、テスト担当者は、評価対象の個々のコードまたは行である「実行単体」に集中できます。
最終的な効果は、ソフトウェア・テストの早い段階でコード変更を明確に定義し、安全かつ早期に実施することで、より強固なコード基盤を構築することにあります。その結果、残存する可能性のある初期の陳腐化したレガシー・コードを置き換えることができます。
すべての種類のテストの中で、単体テストは「シフトレフト」分野の最も純粋な例と考えることができます。シフトレフト・テスト方法の目的は、左から右へ順番に進む、プロジェクトの想定されるタイムラインに基づいて、ソフトウェア・テストの特定の部分をSDLC内のより早い段階に再配置することです。
したがって、テスト担当者がソースコードの最小部分をいじる場合、それはプロジェクトの最も基礎的なレベルでの作業であり、プロジェクトのタイムラインでは最も左側に配置されます。事実、単体テストはシフトレフトを極限まで進め、実際のソフトウェア。エンジニアリングが行われる前に開始されることもあります。単体テストのある側面として、ソフトウェア開発者に潜在的な単体の問題を検討させ、設計の初期段階でそれらを頭の中で特定させることがあります。
ソフトウェア・テストの分野では、一定の特性と機能を共有すると思われる複数のタイプのテストがあります。
たとえば、単体テストと簡易テストの間に時々混乱が生じますが、理由は簡単にわかります。言葉からすると、この2つの用語は似たような意味を共有しているように思われるし、単体テストは単純なコード部分に焦点を当てていることがわかります。ただし、単体テストは基本的なコードの一部のテストに限定されていますが、簡易テストは、その名前にもかかわらず、かなり広範で複雑なテストである場合があります。
簡易テストは、統合テスト（コンポーネントがどの程度連携して機能するかを確認する）など、さまざまな目的に使用することもできます。簡易テストは、エンドツーエンドのテスト（システム全体のパフォーマンスを測定）の実施にも使用できます。その主な違いは、それぞれのテスト環境にあります。単体テストではコードを分離してテストすることを目指しますが、簡易テストではテストを行わない場合とそうでない場合があります。
幸いなことに、他のタイプのテストでは、曖昧さが大幅に減少します。たとえば、受け入れテストでは、ソフトウェア・システム全体を分析し、それがどの程度効果的にビジネス上の期待に応え、ユーザーの要件を満たしていると思われるかを分析します。受け入れテストは、SDLCの後半、回帰テスト（コードの変更によって機能にエラーが発生しないことを確認する）の直後、システム展開の前に行われます。
通常、単体テストと他のテスト タイプの最も大きな違いは、SDLC内の場所です。単体テストは、そのライフサイクルの早い段階で行う必要があります。もう1つの重要な違いは、コードが単独でチェックされているかどうかです。
単体テストには広く認められている5つのステップがあり、それらは順番に処理する必要があります。
テスト担当者はここで、分析する単体テスト・コードを選択します。これは関数、クラス、またはメソッドなどがあります。
次の選択肢は、それが手動テストか、使用可能な多くのフレームワークの1つによる自動単体テストかにかかわらず、実装するテストの種類です。
実際の単体テストに備えて、テスト担当者は、テスト・データ、依存関係、モック・オブジェクトなど、テストを実行するためのすべての要件をテスト環境が満たしているかどうかを確認する必要があります。この時点では、統合開発環境（IDE）を使用することが不可欠です。
IDEは、コードの作成、構築、テスト、デバッグに必要なすべてのツールが含まれた、一種の多目的スイス・アーマン・ブレードと考えるソフトウェア・アプリです。IDEは、単体テストの作成と実行をしやすくします。
テスト担当者は、単体テスト・フレームワークを選択し、使用するテスト・ケースを記述します。テストの開発と実行中に、コンパイラーはプログラミング言語で書かれたテストを実行可能なコードに変換します。テスト・ケースの実行後、テスト担当者はテストの結果を確認します。
最後に、後続のステップが1つ残っています。テスト・ケースのいずれかが失敗した場合、テスト担当者はコードをデバッグし、その根本原因を確認してから、問題を解決する必要があります。その後、再度単体テストを実行して、コード内のバグが修正されていることを確認します。
開発者がテストを作成してテストを実行する場合、特定のニーズに応じて、さまざまなテスト・ツールを利用できます。
これらのテスト戦略が示すように、単体テストは、テストに対して深く関与した実践的なアプローチを表します。
コードの重要な部分ができるだけ多くテストされ、評価されていることを確認することが肝心です。コードの100%をテストすることは必ずしも現実的ではありませんが、70～80%の範囲など、かなり高い割合のテスト範囲を目指す必要があります。継続的なテストをサポートするには、テストの頻度も増やす必要があります。
モックとスタブは、テスト環境を適切に分離する作業に不可欠です。モックは、テスト担当者がオブジェクトの予想される動作をより隔離された状態で検証できるようにするテスト・ダブルとして最も適切に説明できます。スタブを使用すると、テスト担当者は、分離されたテスト・ダブルがコンポーネントなどの外部依存関係とどのように相互作用するかを確認できます。
テスト機能を自動化する継続的インテグレーション/継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインは、テスト・プロセスにとってカギとなります。CI/CDパイプラインを実行することで、コードが変更されるたびに自動化された単体テストが実行されます。
エッジ・ケースは、単体の境界または運用パラメーターで発生する極端な使用パターンを反映しています。このため、エッジ ケースは、他の方法ではすぐには明らかにならない可能性のあるエラーを識別するのに役立ちます。そのようなエラーの例としては、配列の境界外アクセスが挙げられます。これは、項目化に使用されるインデックスが、そのインデックスに許容される値を超えた場合に発生します。このような場合、コードのリファクタリング、つまり既存の機能を維持しながらコードを再構築することが必要になることがよくあります。
すべてのコンピューティングと同様に、人工知能（AI）は単体テストに強力な新しい速度やその他のメリットをもたらします。ここでは、AIが単体テストを変革している例をいくつか紹介します。
