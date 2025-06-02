単体テストでは、アプリケーションの他の部分と統合される前に機能を確認できるように単体を分離します。

単体テスト・フレームワークには、即効性と長期的メリットの両方があります。短期的には、自動テストを実現して、より迅速な開発プロセスを促進します。長期的には、 ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の後半で必要なデバッグが少なくなるため、人件費を節約できます。

デバッグの必要性が減るのは、単体テストによってサポートされるコード品質が向上したためです。単体テストでは、開発プロセスのかなり早い段階で発生するエラーの先見的かつ慎重な検知が促進されます。個々の単体に集中することで、テスト担当者は、評価対象の個々のコードまたは行である「実行単体」に集中できます。

最終的な効果は、ソフトウェア・テストの早い段階でコード変更を明確に定義し、安全かつ早期に実施することで、より強固なコード基盤を構築することにあります。その結果、残存する可能性のある初期の陳腐化したレガシー・コードを置き換えることができます。

すべての種類のテストの中で、単体テストは「シフトレフト」分野の最も純粋な例と考えることができます。シフトレフト・テスト方法の目的は、左から右へ順番に進む、プロジェクトの想定されるタイムラインに基づいて、ソフトウェア・テストの特定の部分をSDLC内のより早い段階に再配置することです。

したがって、テスト担当者がソースコードの最小部分をいじる場合、それはプロジェクトの最も基礎的なレベルでの作業であり、プロジェクトのタイムラインでは最も左側に配置されます。事実、単体テストはシフトレフトを極限まで進め、実際のソフトウェア。エンジニアリングが行われる前に開始されることもあります。単体テストのある側面として、ソフトウェア開発者に潜在的な単体の問題を検討させ、設計の初期段階でそれらを頭の中で特定させることがあります。