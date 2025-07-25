アジャイル・モデルは、協力、継続的なデリバリー、顧客からのフィードバックを重視するため、最も人気のあるSDLCモデルの1つです。この反復型手法では、大規模なプロジェクトをタイムボックス化された「スプリント」に分割します。スプリントとは、短期間で完了することを目的とした、明確な目標を持つ小さなタスクのことです。この手法の目的は、開発プロセス中にチームを機能重視で進めさせ、問題を素早く特定し、変化するユーザーの要件に迅速に対応できるようにすることです。

スクラムは、一部の開発チームがソフトウェア開発プロセスに適用するアジャイル・プロジェクト管理フレームワークです。その名前はラグビーというスポーツに由来しています。ラグビーでは、ボールを持った後にプレーを再開する方法であり、選手同士が団結して取り組むことが求められます。アジャイル・フレームワークでは、スクラムはチームメンバーに対し、チームワークとオープンな協力を優先する統合的なユニットとして行動することを求めます。

スクラム・フレームワークでは、開発チームは小さなユニットに分割され、それぞれに「スクラム・リーダー」が率います。スクラム・リーダーはプロダクト・オーナーに報告します。プロダクト・オーナーは、スクラムチーム間の連絡窓口としても機能します。各小規模チームは、各スプリントで割り当てられたタスクに対して完全な責任を負います。この責任範囲の明確化により、スクラム・チームは他の利害関係者からのフィードバックを待つことなく、柔軟かつ創造的に対応できるようになります。

カンバン（日本語で「看板」の意）は、もう1つの一般的なアジャイル・フレームワークです。スクラムがタイムボックス化された期間で作業するのに対し、カンバンは継続的なワークフローで進めます。必要なタスクはすべてカンバン・ボード上に視覚的に表示され、チームメンバー全員が残作業を把握し、次のステップの優先順位を決められるようになっています。ボードにより、各タスクが完了するたびにチームメンバーがすぐに次のステップに移ることが容易になります。