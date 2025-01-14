製品管理は、ユーザー体験と市場の需要を重視する製品マネージャーによって実施される職務でもあります。これは、ビジネス、管理、技術的なエクスペリエンスの組み合わせを必要とする職務です。製品を開発するための日々のワークフローを設定するプロジェクト・マネージャーとは異なり、製品マネージャーは特定の製品の全体的なビジョンと戦略を優先します。
製品マネージャーはあらゆる業界に存在し、物理的な製造やソフトウェアやアプリの開発を通じて作られる製品を監督しています。
製品戦略を策定する際、製品マネージャーは、ビジネス・チーム、アナリスト、UXデザイナー、開発者、マーケティング担当者、営業チームを含む部門横断的なチームと協力します。製品管理戦略には、市場調査の実施、製品ロードマップの作成、開発チームやその他の関連利害関係者の調整、製品の更新を通じて顧客のフィードバックを取り入れることが含まれます。
製品管理では、顧客体験を優先し、肯定的なユーザー・フィードバックを製品の成功の重要な指標として位置付けます。
製品マネージャーは、製品開発プロセスを調整および監督し、製品ライフサイクル全体を通じて関わり続け、製品ライフサイクル管理において重要な役割を果たします。このプロセスの範囲と正確な詳細は、企業ごとに、また製品の複雑さに応じて異なる場合があります。ただし、アイデアの立案からリリース、最適化に至るまで、プロセス全体にわたるチーム間の協働は、ほとんどのシナリオにおいて重要な構成要素です。
製品マネージャーの主な責任には、市場調査の実施、製品ビジョンの策定、製品開発に関するチーム間の協働、発売後の製品の最適化などがあります。
競合他社のデータ、顧客調査、フォーカス・グループ、営業およびマーケティング・チームの内部データの詳細な分析は、製品開発の方向性を決めるのに役立ちます。製品マネージャーは、信頼できる情報源のホワイト・ペーパー、レポート、ブログ、ニュース記事を読んで、現在の技術開発やビジネス・トレンドに関する最新情報を入手しています。新しい製品や機能は、市場の穴を埋めたり、競合他社がすでに行っていることを改善することを目的としています。何が成功し、何が成功していないかを調査することが、それを可能にする重要な部分です。
製品と市場調査から得たアイデアをもとに、製品マネージャーは製品の長期的なビジョンを策定します。製品マネージャーは、市況がどのように発展し、製品が企業の未来にどのようにフィットするかを想像できる創造力がなければなりません。製品ビジョンを策定する際、製品マネージャーは、新製品が既存の製品やサービスとどのようにつながるかについても考慮し、ビジネス・ソリューションを企業の使命と目的に必ず一致させます。
製品マネージャーは、製品機能をビジネスや顧客のニーズと一致させるために、開発者と連携します。製品マネージャーは、ビジネス・チーム、開発チーム、営業およびマーケティング・チームなど、さまざまな部門間の橋渡し役を果たします。
開発プロセス全体を通じて、彼らは顧客体験を向上させる機能の実現を推進し、関係者の認識を確実に一致させます。製品マネージャーは、フロントエンドとバックエンドの両方の製品開発に関わっているため、技術的な側面と製品設計およびUX要素の両方についてインプットできます。製品マネージャーは、開発プロセス全体を通じて、予算、利用可能なリソース、リリース日、利害関係者からのインプットなど、複数の要素を交渉し、バランスを取れるように支援します。
製品開発プロセスは製品の発売後も終了せず、製品マネージャーの関わりもそこで終わりません。製品の市場投入後、製品マネージャーは、製品、その販売促進、性能の改善を支援する複数の責任を負います。特に、製品マネージャーは、ユーザーからのフィードバックとパフォーマンス分析を収集してレビューし、最適化の機会を特定する作業を支援します。また、開発チームと協力して、ユーザーに機能停止や問題を引き起こす可能性のあるバグや欠陥がないか、製品のテストを継続します。
これらの責任は製品開発のあらゆる段階に反映されます。製品マネージャーの仕事を確認するもう1つの方法は、製品開発プロセスの一般的な手順を調べることです。
製品開発プロセスは製品や組織によって異なりますが、ほとんどのプロセスには次のステップが含まれます。
この協働プロセスには、新しい製品、機能、イニシアチブの開発に重点を置く製品マネージャーとビジネス・チームが関わります。製品リーダーは、顧客が望むサービス、まだ提供されていないサービスを理解するために、チームとともに顧客のニーズとビジネス目標を評価します。新たなイニシアチブについてリーダーシップが一致をみると、製品の開発プロセスが前進します。
製品マネージャーは、顧客がどのような製品に期待を寄せて関心を持っているのか、また競合他社がどのような機能を開発しているのかについて知見を得るために、広範な市場調査を実施しています。この調査には、競合他社の性能と顧客データ分析（顧客維持率、製品採用、組織参考情報の考慮など）が含まれます。
市場をしっかりと理解することで、製品チームは製品の市場適合、つまり顧客を念頭に置いて市場のギャップを埋める製品の開発を実現できます。製品マネージャーはまた、現在のニーズを満たし、市況の変化に応じて持続的に更新できる製品を開発することで、将来の需要も考慮します。製品マネージャーは、潜在的な顧客ベースとその好みについての知見を得るために、フォーカス・グループに関わることもあります。
製品ロードマップは、製品ビジョンと、製品の構築に関連するニーズ、ワークフロー、リソース、タイムライン、優先順位、目標の概要を示します。ロードマップは、すべての利害関係者に、その製品がなぜ必要なのか、そしてその製品が組織や顧客のどのような問題を解決するのかを明確に理解させるものです。このロードマップには、調査中に決定された顧客の価値がリストされ、マイルストーンと目標リリース日が設定されます。
ロードマップを使用することで、プロジェクト・マネージャーはチームをスケジュール通りに進めさせ、製品開発のワークフローを作成できます。明確な製品計画は、チームが障害やボトルネックを回避し、簡単に参照できる納期の見込みを設定するのに役立ちます。
開発の初期ステップには、最小実行可能製品（MVP）、または機能するために必要な基本機能のみを備えた製品バージョンの開発が含まれます。最小実行可能製品は、組織が製品をテストして早期のフィードバックを受けたり、製品が市場で実行可能かどうかを把握したりするための方法です。
このステップでは、製品全体を実際に開発するためのリソースが集められます。物理的な製造の場合、製品マネージャーはサプライチェーンを確立し、生産に必要な材料を調達できるようにします。ソフトウェア、アプリケーション、またはデジタル製品の場合、製品マネージャーは開発者やエンジニアと協力して製品のさまざまなイテレーションを継続的に行います。
チームは、製造中に発生するコスト、組織が考察する製品の価値、市場の需要、競合他社の料金体系、およびその他の要因に基づいて、製品の料金体系モデルを設定します。
商品化とは、製品発売とも呼ばれ、製品が顧客ベースで利用できるようにすることです。製品マネージャーと製品マーケティング・マネージャーは、製品の機能やユースケースを効果的に伝える方法で製品をパッケージ化することに取り組みます。場合によっては、組織はベータ版のリリース、つまり限られたユーザー・グループへの製品リリースを使用することもあります。このベータ・テストにより、チームは製品が一般に公開される前に、製品の動作を観察し、実際のユーザーが経験した問題を発見することができます。製品の発売後、製品マネージャーは引き続きユーザーからのフィードバックを収集し、アップデートに反映させます。
製品発売が最終ステップであるように見えるかもしれませんが、製品マネージャーは新製品を開発するだけでなく、既存の製品を最適化する方法も模索します。製品が発売されると、製品マネージャーは、ユーザー維持率や製品採用率などのユーザー・データを監視して、製品がユーザーのニーズを満たしているかどうか、またどのように改善できるかを把握します。また、アンケートや記入フォームを通じて知見を得て、現実世界の顧客体験を理解します。ユーザー・データと知見は、ユーザーの懸念に対処するパッチやアップデートを作成する開発チームに戻されます。
製品管理チームは、開発プロセスのすべてのステップを通じてフィードバック・ループを優先します。意思決定は、製品の各イテレーションから得られるデータとエクスペリエンスに影響されます。
多くの場合、テストは単一のステップではなく、開発のあらゆる側面に情報を提供する継続的なプロセスです。物理的な製造業では、製品が完成した後にテストを実施する場合があります。ソフトウェア開発では、プロセス全体にわたってテストが組み込まれることがよくあります。多くの場合、テストは自動化できます。
たとえば、継続的インテグレーションと継続的デリバリーを用いたDevOps手法では、コードが記述されてコード・ベースに統合される際に、継続的かつ自動的にテストされます。そのため、すべての新しいコードが十分にテストされ、問題ができるだけ早く修復されるようになります。
テストは、ユーザーが製品の問題に遭遇する可能性のある箇所を把握するのに役立ち、理想的には、ユーザーが問題に遭遇する前に開発者と製品チームが修正プログラムを適用する助けになります。
製品マネージャーは、製品開発プロセス中にプロジェクト・マネージャーと緊密に連携します。製品マネージャーは、組織が新製品を開発し、既存の製品を最適化するために行う取り組みを設定します。ただし、製品マネージャーは、プロジェクトの開発に向けて特定のタスクを細分化して割り当てたり、リソースを割り当てたりすることはありません。それはプロジェクト・マネージャーの役割です。
プロジェクト・マネージャーは、製品マネージャーが作成したロードマップを受け取り、プロジェクトを完了するための人員、リソース、サポートが各プロジェクトに確保されていることを確認します。プロジェクト・マネージャーは、期限とチームのアウトプットを設定および監視して、製品が予定どおりに納品されていることを確認します。プロジェクト・マネージャーは、製品マネージャーが目標や優先順位の変更に関する情報を伝達し、チーム・メンバー全員が足並みを揃えられるよう支援できます。
製品管理には、技術的な専門知識とビジネス・マーケティングおよびユーザー体験の知識を組み合わせたさまざまなスキルセットが必要です。組織の規模、スタイル、仕事の範囲によっては、製品管理の責任は1人の従業員が担う場合もあれば、複数の従業員に分割されることもあります。
製品管理および製品管理チームに関わる役割には、次のようなものがあります。
これらの役割の責任は、組織構造に基づいて重複したり、まとめられたりする場合があります。
この役職には戦略的な思考と計画性が求められ、企業レベルで製品開発部門を率います。CPOは、ビジネスの成長を促進する顧客中心の製品を製造するという目標を掲げ、企業の製品開発の全体的なビジョンと戦略の策定を支援します。
CPOは、新製品のイノベーションと既存製品の最適化を監督します。製品マネージャー、プロダクト・オーナー、製品マーケティング・マネージャー、ユーザー・エクスペリエンス（UX）デザイナー、アナリストを管理します。CPOは短期的な製品の成功に焦点を当てますが、市場がどのように進化するか、また将来的に競争力を維持するために製品をどのように最適化できるかを理解することも求められます。
製品マネージャーは、ビジネスと市場のニーズを理解し、サービスの課題や問題、サービスのギャップを特定し、それらを解決する製品の開発を主導します。大規模な組織では、この役割は主に管理職であり、さまざまなチームを連携させて、あらゆるビジネス目標を考慮した製品や機能を開発することが含まれます。
小規模なチームの場合、製品マネージャーは製品の開発に関わる技術的な作業の多くに関わることがよくあります。製品マネージャーが効果的に役割を果たすには、製品開発の技術的側面を理解し、強いビジネスセンスを持つ必要があります。製品マネージャーは多くの場合、組織内の競合する優先順位のバランスをとり、さまざまなニーズを満たすソリューションを見つけなければなりません。
プロダクト・オーナーは、エンジニアリング・チームの製品バックログを管理および最適化し、開発が確実にスケジュール通りに進むようにします。プロダクト・オーナーはスクラム・フレームワークで作業することが多いですが、そのフレームワーク外のチームにも存在します。
スクラムは、大規模なプロジェクトを小さな「スプリント」に分割し、チームがより迅速に作業し、より簡単に変更できるようにするアジャイル・モデルです。プロダクト・オーナーは、ビジネス・チームと技術チーム間のコミュニケーションを促進し、ビジネス価値を推進する製品機能を主導する役割を担います。プロダクト・オーナーは、製品の日常的な開発に積極的に関わっています。
PMMは、製品のポジショニング、メッセージング、ブランディングを担当します。PMMはマーケティング・キャンペーンを通じて、製品の価値を伝え、顧客が新規製品や既存製品を利用し、導入するように促すメッセージを作成します。これには、デジタルおよびソーシャル・メディア・マーケティング・コンテンツの作成、会議でのプレゼンテーションの実施、セールス・ピッチの開発支援などがあります。
PMMは、宣伝する製品に関する技術的な知識も備えたマーケティング担当者です。PMMは、この知識と市場調査と顧客データを使用して、売上成長を促進する戦略を策定します。また、製品の改善やアップデートのリリースに利用される顧客からのフィードバックの収集も支援します。PMMは、市場調査を利用して製品を市場に投入する最適な時期を把握し、ビジネス・チームと連携して製品の発売を計画します。
関係構築は、PMMの役割における重要な部分です。製品開発中、PMMは外部企業とのコラボレーションの機会や、製品を宣伝するその他の機会を探すことがあります。
製品が発売されると、PMMは多くの場合、メディアや企業とのコミュニケーションを主導し、製品の価値提案を伝えます。PPMは、一般向けのメッセージの作成に役立ち、製品の知名度を高め、営業チームが潜在顧客に製品を販売できるよう支援します。
成長製品マネージャーは、収益性とビジネスの成長を促進する特定の指標の改善に焦点を当てた製品管理のスペシャリストです。これには、製品の採用、維持、収益の増加、支出の削減などが含まれます。成長製品マネージャーは、新機能や買収などを通じて積極的に成長の機会を探し、新しい機能を試すためにA/Bテストを実行し、解約率などの指標とユーザーからのフィードバックを分析して改善すべき領域を特定し、料金体系を分析して製品が市場でどのように競合しているかを把握します。
技術製品マネージャーは、製品の技術的要素が効率的に定義され、実装されるようにします。技術製品マネージャーは、プロジェクトの開発を完了するために必要な正確な要件の収集（要件収集）を支援します。また、企業の既存のリソースを評価し、それらのリソースで何が達成できるかを詳しく説明します。技術製品マネージャーは、新製品と既存のエンタープライズ・ソフトウェアとの相互運用性もレビューします。これらのスペシャリストは多くの場合、開発やエンジニアリングのバックグラウンドがあります。製品開発のバックエンドで、開発者、設計者、エンジニア、プログラマーと緊密に連携しています。
技術製品マネージャーは、リソースのプロビジョニングだけでなく、既存製品のテストや性能の監視にも関わることがよくあり、テストや顧客からのフィードバックを通じて見つかった問題を解決する更新プログラムやパッチのリリースを支援します。技術製品マネージャーは、ストレージと帯域幅の要件、クラウドへの移行、セキュリティーおよびコンプライアンス・プロトコルの確立も監督します。
アジャイル製品管理とは、製品開発プロセスを小さな「スプリント」に分割するモデルのことで、チームがより柔軟に作業し、プロセス全体を通してフィードバックを取り入れることを可能にします。アジャイル製品管理は、製品の複数のイテレーションを作成することに重点を置き、各イテレーションではテストとさまざまな部門からのフィードバックに基づいて機能を改良または追加します。開発中に小さなセクションで作業することで、チームはユーザーからのフィードバック、変化する市況、または新しいビジネス目標に基づいて、製品をより簡単に調整できます。
アジャイルな製品管理プロセスでは、状況の変化は必然的なものであると想定しており、開発チームがそれらの変化に迅速かつ持続的に対応できるようにするモデルを実装します。
