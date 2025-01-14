商品化とは、製品発売とも呼ばれ、製品が顧客ベースで利用できるようにすることです。製品マネージャーと製品マーケティング・マネージャーは、製品の機能やユースケースを効果的に伝える方法で製品をパッケージ化することに取り組みます。場合によっては、組織はベータ版のリリース、つまり限られたユーザー・グループへの製品リリースを使用することもあります。このベータ・テストにより、チームは製品が一般に公開される前に、製品の動作を観察し、実際のユーザーが経験した問題を発見することができます。製品の発売後、製品マネージャーは引き続きユーザーからのフィードバックを収集し、アップデートに反映させます。

製品発売が最終ステップであるように見えるかもしれませんが、製品マネージャーは新製品を開発するだけでなく、既存の製品を最適化する方法も模索します。製品が発売されると、製品マネージャーは、ユーザー維持率や製品採用率などのユーザー・データを監視して、製品がユーザーのニーズを満たしているかどうか、またどのように改善できるかを把握します。また、アンケートや記入フォームを通じて知見を得て、現実世界の顧客体験を理解します。ユーザー・データと知見は、ユーザーの懸念に対処するパッチやアップデートを作成する開発チームに戻されます。

製品管理チームは、開発プロセスのすべてのステップを通じてフィードバック・ループを優先します。意思決定は、製品の各イテレーションから得られるデータとエクスペリエンスに影響されます。