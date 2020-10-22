サプライチェーンの私たちの多くは、TargetとHome Depotが、サードパーティーの関係の結果として、相互に数か月以内に被った大規模なデータ侵害を覚えています。６年後も、サプライチェーンのセキュリティー侵害は依然として話題となっています。特に、SolarWinds社によるセキュリティー侵害は現在業種・業務全体に波及しています。最新の分析では、データ侵害の平均コストは386万米ドルで、大規模な侵害（5,000万件以上のレコードが盗まれる）の場合は3億9200万米ドルに達すると推定されています。2020年のサプライチェーン攻撃 の急増を考慮すると 分析が更新された場合の影響は想像に難くありません。
では、サプライチェーンのセキュリティーに取り組むためには何が必要なのでしょうか？
課題の1つは、サプライチェーンのセキュリティーの単一の機能的な定義が存在しないことです。これは、物理的な脅威からサイバー脅威まで、トランザクションの保護からシステムの保護まで、直接のビジネス・ネットワーク内の関係者とのリスクの軽減から、第三、第4、「n」の当事者との関係から生じるリスクの軽減まで、あらゆるものを含む非常に広範囲の領域です。しかし、サプライチェーンのセキュリティーには多面的で機能的に調整されたアプローチが必要であるという合意が増えています。
サプライチェーンのリーダーはサイバー脅威を懸念していると語ります。そのため、このブログでは、製品やサービスの品質と提供、および関連するデータ、プロセス、システムを保護するためのサイバーセキュリティーの側面に焦点を当てていきます。
「サプライチェーンのセキュリティーは学際的な問題であり、ビジネス、カスタマー・サポート、IT組織間の緊密な連携と実行が必要であり、それには独自の課題があります。これを正しく活用する企業は、ITと安全なマルチエンタープライズ・ビジネス・ネットワークから始めて、アナリティクスと可視化機能への慎重な管理と安全なアクセスを構築し、そこからすべてのレイヤーの異常な動作を継続的に監視します。」
IBM Sterling、CTO、Marshall Lamb氏
サプライチェーンのセキュリティーが重要な理由
サプライチェーンで最も重要なのは、顧客が必要とするものを、適切な価格、場所、時間で提供することです。提供される製品やサービスの完全性、交換されるデータのプライバシー、および関連する取引の完全性に対する混乱やリスクは、運営、財務、ブランドに損害を与える可能性があります。データ侵害、ランサムウェア攻撃、インサイダーや攻撃者による悪意のある活動は、サプライチェーンのどの層でも発生する可能性があります。単一のベンダーやサードパーティー・サプライヤーに限定されたセキュリティー・インシデントであっても、「計画、作成、提供」のプロセスに大きな混乱が生じる可能性があります。
「サプライチェーンの強さは、最も脆弱な事業体と同じくらいです。ロサンゼルス港のサイバー・レジリエンス・センターは、サプライチェーンの各メンバーが身を、ひいては相互に保護することを支援します。」
IBM Security X-Force担当副社長、Wendi Whitmore氏
このリスクを軽減することは、目標を変更するものであり、増大する課題です。サプライチェーンは、データへのアクセスと、そのデータを閲覧するユーザーを管理できる保証を必要とする大規模かつ増え続けるサードパーティー・パートナーで構成され、ますます複雑化しているグローバル・ネットワークになっています。今日、スタッフや予算に対する新たなストレスや制約、ストラテジー、パートナー、供給と需要の組み合わせに対する予期せぬ急速な変更により、さらなる課題と緊急性が加わります。同時に、知識が豊富で社会的意識の高い顧客や従業員は、購入またはサポートする製品やサービスの透明性と可視性を求めています。すべてのタッチポイントに、評価、管理、軽減すべきリスクの要素が加わります。
サプライチェーンにおけるセキュリティー上の懸念事項トップ5
世界中のあらゆる業種・業務のサプライチェーンリーダーが、私たちにこれら5つのサプライチェーンのセキュリティーへの懸念が夜に目覚めを引き起こしていると語ります。
サプライ・チェーン・セキュリティのベスト・プラクティス
サプライチェーンのセキュリティーには多面的なアプローチが必要です。万能のソリューションはありませんが、組織は多層防御を組み合わせてサプライチェーンを保護できます。サプライチェーンのセキュリティーに重点を置くチームは、脅威アクターによるセキュリティー管理の実装をより困難にしているため、不正なアクティビティーを検知して行動に移る時間が増えます。ここでは、サプライチェーンのセキュリティー・リスクを管理し、軽減するために組織が追求している最も重要なストラテジーの一部を紹介します。
サプライチェーンのセキュリティーは次に進むスマートになり続けます。一例として、不正アクセスを示唆する異常、パターン、傾向を特定することで、不審な行動を積極的に検知するAIがソリューションに組み込まれ始めています。AI搭載ソリューションは、人間の対応を求めるアラートを送信したり、試みを自動的にブロックしたりできます。
今日、企業はどのようにしてサプライチェーンのセキュリティーを確保しているのでしょうか？
IBM Sterling サプライチェーン ビジネスネットワーク は、今年9月に安全なビジネス取引で新記録を樹立し、2019年9月から29%増加し、世界的なパンデミックにもかかわらず世界中の顧客がセキュリティと信頼をもってビジネスを再建できるよう支援しています。
国際送金サービスプロバイダーのWestern Union は、信頼できるファイル転送インフラストラクチャを使用して、2018 年に個人および法人のクライアント向けに 800,000 万件を超える取引を迅速かつ確実に安全に完了しました。
ファッション小売業者の アイリーン・フィッシャー は、インテリジェントなオムニチャネル フルフィルメントプラットフォーム を用いてチャネル間で単一の在庫プールを構築し、在庫データの信頼性を高め、より柔軟なフルフィルメントを実行し、顧客獲得コストを削減しました。
ブロックチェーン・エコシステムである Farmer Connect は、ネットワークとデータ・セキュリティーを組み込んだブロックチェーン・プラットフォームを使用して、信頼性、安全性、出所を高めることで、コーヒー生産者とサービスを提供する消費者を透過的につなぎます。
金融サービスプロバイダーのRosenhal & Rosenthal社は、データ交換（EDI）サービスに対する複数のアプローチを、安全なクラウドベースのマルチエンタープライズ・ビジネス・ネットワークに置き換え、運用コストを削減しながら、すべての顧客に迅速かつ高品質なサービスを提供しています。
統合物流プロバイダーのVLIは、数多くの官公庁・自治体コンプライアンスおよび安全規制を満たし、9,000人の従業員が適切なタイミングで適切なシステムにアクセスできるようにしています。統合スイートのセキュリティソリューションにより、事業と資産を保護し、ユーザーアクセスを管理しています。
ロサンゼルス港は、貨物の流れを阻害する可能性のあるサイバー脅威に対応するため、サプライチェーン・エコシステムのアウェアネスと準備態勢を強化することを目的とした、一連のセキュリティサービスを提供する、世界初のサイバー・レジリエンス・センターを構築しています。
サプライチェーンの安全を確保するためのソリューション
最も機密性の高いデータを安全に保ち、信頼できるデータのみがアクセスできるようにし、不正行為を防ぎ、サードパーティのリスクから保護します。IBMは、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドなど、実装アプローチに関係なく機能する長年に渡ってテストされたセキュリティーにより、サプライチェーンを保護するお手伝いをします。
Oracle社およびAccelalpha社と提携し、当社はサプライチェーン向けのクラウドベースによるエージェント型AI運用モデルがどのように自動化を可能にし、効率を高め、イノベーションを加速するかを探っています。
サプライヤーと連携し、スコープ3カテゴリー1の排出量計算を効率化して、報告要件を満たし、パフォーマンスを最適化します。
IBMのサプライチェーン・ソリューションを活用して混乱を軽減し、回復力のある持続可能なイニシアチブを構築しましょう。
AIを活用した持続可能なサプライチェーンを構築するなら、IBMのサプライチェーン・コンサルティング・サービスです。
AIを活用した持続可能なサプライチェーンを構築して、未来の働き方に向けてビジネスのあり方を整え、透明性を高めることで、従業員体験や顧客体験を向上できます。