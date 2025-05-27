健全性テストは、比較的小さな変更や修正プログラムの追加によって既存の機能が損なわれていることを確認する迅速かつアジャイルな方法です。健全性テストは、新しい機能がシステムの他の機能を損なわないことを確認する簡単な方法として使用される傾向があります。

例：回帰テストと同様、健全性テストでは、性能の改善を検証し、基本的なオペレーションを確認し、システムが期待どおりに動作していることを確認するために、システムを以前の機能に「巻き戻す」ことができます。コードが変更されるたびに、いずれかの形式または別の形式の回帰テストが使用されます。これには、バグの修正プログラムや新機能の導入後、またはソフトウェアの更新後に行われる関連する更新が含まれます。