モバイル・アプリケーション開発とは、スマートフォン、タブレット、およびデジタル・アシスタント用にソフトウェアを作成するプロセスであり、最も一般的には、AndroidとiOS用のオペレーティング・システム用に行われています。 このソフトウェアは、デバイスにプレインストールすることができるほか、携帯のアプリストアからダウンロードしたり、携帯のWebブラウザーからアクセスしたりすることもできます。 この種のソフトウェア開発に使用されるプログラミングとマークアップのための言語としては、Java、Swift、C#、TML5が含まれます。

モバイル・アプリの開発は急速な発展を遂げています。 小売、通信、e-コマースから、保険、医療、官公庁、一般企業に至るまで、それぞれの業界全体にわたる各組織は、取引の実施や情報へのアクセスをリアルタイムで便利に行うことを期待する、ユーザーに応える必要があります。 今日ではモバイル・デバイスとその価値を高めるモバイル・アプリケーションが、一般消費者をはじめ企業にとっても、インターネットへアクセスする際の一般的なツールとなっています。 時代に対応し、お客様の要望に応え、成功を収める企業であり続けるためには、お客様、提携先、従業員の需要に応えるモバイル・アプリケーションを開発する必要があります。

モバイル・アプリケーションの開発は、依然として気が遠くなるような話かもしれません。 1つまたは複数のOSプラットフォームを選択した場合には、モバイル・デバイスの制限を克服し、配布についてのいくつもの潜在的なハードルを越えてアプリを先導する必要があります。 幸いなことに、基本ガイドラインやベスト・プラクティスを活用することにより、アプリ開発の手順を簡素化することが可能です。

