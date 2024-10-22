ITSMは、対応、修理、サポートに留まらず、情報テクノロジーにおけるリソースおよびプロセスの管理について、総合的な視野と計画を提供します。ITSMプロセスは、組織の目標を達成するためにビジネスの他の部分と連携するように設計されています。これらのプロセスには、以下が含まれます。

インシデント管理

ITSMでは、インシデントとはサービスが計画外に停止または中断することです。インシデント管理とは、ユーザーとビジネス・プロセスへの影響を最小限に抑えてサービスを復旧することを目的として、インシデントに対応するプロセスです。

問題管理

問題管理は、複数のインシデントが同じ根本原因に関連している場合に行われます。ITSMは、IT部門が問題を調査、分析、排除する方法を定義し、問題が再発しないようにします。

変更管理

変更管理とは、重要なシステムに加えられた変更によって生じる可能性のあるITサービスの中断、コンプライアンス上の問題、その他のリスクを最小限に抑えるためのベスト・プラクティスを確立することです。。

構成管理

構成管理は、ハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネントの構成項目を追跡するプロセスです。構成管理データベースなどのツールは、すべてのIT資産とそれらの関係を一元管理するリポジトリーとして機能します。

サービス・リクエスト管理

新しい資産、権限、ライセンスのサービス・リクエストは、顧客だけではなく、従業員やパートナーからも来る場合があります。サービス・リクエスト管理では、多くの場合、オートメーションとセルフサービス機能を組み合わせて、これらのリクエストを許可または拒否するための最も効率的で正確な方法を定義します。

サービス・カタログ

サービス・カタログは、サービス・リクエスト管理と統合できるディレクトリーです。メニューまたはポータルからアクセスすると、組織全体のユーザーが利用できるITサービスが一覧表示されます。

ナレッジ・マネジメント

ナレッジ・マネジメント（KM） は、組織内で情報を識別、整理、保存、および配布するプロセスです。検索機能が利用できるセルフサービスのナレッジ・ベースは、コアのKMツールです。つまり、組織全体のユーザーがITサービス関連の問題と解決策、指標、ドキュメント、技術トピック、その他のリソースに簡単にアクセスできます。

サービスレベル管理

サービス・レベル管理は、サービスレベル契約（SLA）のライフサイクルを作成、追跡、管理するプロセスです。SLAは、サービス・プロバイダーと顧客の間で締結される契約であり、提供されるサービスのレベルと、そのしきい値を満たさなかった場合の結果を定義します。

ITサービスデスク

ITSM では、ITサービスデスクは、すべてのインシデント、問題、リクエストに対応し、管理するための中心的な連絡窓口です。単純なヘルプデスクではなく、一部のサービスデスクはソフトウェア・ライセンス、サービス・プロバイダー、料金体系、サードパーティ契約も扱い、セルフサービス・ポータルとナレッジ・ベースを維持します。

IT資産管理

IT資産管理（ITAM）は、組織の資産が完全に追跡され、最新で、稼働していることを保証するプロセスです。これらの資産には、ノートPCやモニターなどのハードウェアだけでなく、ソフトウェア・ライセンスなどの非物理的資産も含まれます。冗長性や非効率性を回避するために、これらすべての資産を一元化されたIT部門の下に収集することが重要です。