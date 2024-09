Infrastructure as a Service(IaaS)とは?

IaaSを始めとするクラウド・サービスの概要をご説明します。 クラウド・サービスのコンポーネントと利点、Platform as a Service(PaaS)、Software as a Service(SaaS)、Bare Metal as a Service(BMaaS)、コンテナ、およびサーバーレス・コンピューティングとの関係性などをご確認ください。