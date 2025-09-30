ファイル転送は、業務の中核をなします。 企業は、社内や顧客、サプライヤー、パートナーと日常的にデータを交換しています。 アウトソーシングされた給与計算プロバイダーに一括処理情報を転送する必要がある場合にも、マーケティング・キャンペーン用のデジタル・ビデオを送信する場合にも、データを安全かつ効率的に転送できなければなりません。

組織はデジタル情報を共有するためにファイル転送に依存し続けています。実際、すべてのシステム連携の50％以上がファイル転送を通じて行われています。 4

Todd Margo氏は、IBM管理ファイル転送に関するブログの中で、「銀行業務や金融サービスから防衛や製造に至るまで、ビジネスに不可欠なデータ転送はどの業界でも欠かせない」と述べています。 「ビジネスを円滑に進めるためには、誕生し、進化し続けるデジタル・データ形式が、ファイル形式でパッケージ化された状態で、移動、複製、同期、共有できる必要があります」。

Margo氏はさらに、今日のファイル転送要件に影響を与えるいくつかの要因についても説明しています。

データ量：ファイル転送のワークロード要件は、従来に比べより高い頻度のバッチ処理と、より多様なファイルになる傾向があります。ストリーミング転送に対応できる革新的なアプリケーション・プロセスも求められています。

ビッグデータとIoT：企業は、モノのインターネット（IoT）やビッグデータ分析などの分野で大量のトランザクション・ファイル交換を可能にするファイル転送テクノロジーを導入しています。 これにより、データ転送の速度が重視されるようになりました。さらに、より詳細な分析をサポートできるよう、データ量が増加しています。 この速度とファイル量という2つの大きな負荷は、ファイル転送テクノロジーに重大な課題となります。

セキュリティー：サイバーセキュリティーへの懸念は高まり続けており、より優れたセキュリティー技術の導入が進んでいます。 ファイル転送システムは、可能であれば、ハードウェア・アクセラレーター、新しいセキュリティー・プロセス・ソフトウェア、およびファイル転送スループットの向上をサポートすることで、セキュリティー関連の間接費を補えなければなりません。

Ovum社のアナリスト・レポートによると、「データ・セキュリティーとプライバシー規制への非準拠、およびエンド・ツー・エンドの可視性と監視の欠如は依然として、既存のファイル転送ソリューションの機能と能力に関する主な懸念事項」となっています。 このレポートにはさらに、「クラウドの実現、APIによる統合の簡素化、ユーザー・エクスペリエンスの向上が開発の重要テーマである」とも記載されています。

FTP以外の選択肢が選ばれる場合もある

FTPとSecure FTP（SFTP）は、最も広く使用されているファイル転送方法です。 魅力の1つは、使いやすく、多くの場合無料または安価であることです。 通常、ほとんどの人がアクセスできるFTP Webサイト経由でファイルを転送しています。 このテクノロジーは、組織が機密性のないファイルを転送する必要がある場合にはうまく機能しますが、より広範囲に使用すると組織を危険にさらす可能性があります。

ファイルが公開された場合、FTPはセキュリティー違反のログを記録したり、ユーザーを認証したりしません。これは、侵害やサイバー脅威を検出して阻止するために必要な基本的な機能です。 また、このテクノロジーは先着順でファイルを転送します。 そのため、組織は重要な転送に優先順位を付けたり、ビジネス ニーズに迅速に対応したりすることができません。

FTPの隠れたコストとリスクを乗り越えるために、安全でスケーラブルなファイル転送ソフトウェアを選択する企業が増えています。