ファイル転送とは、コンピューター・システムやネットワーク間で、あらゆるサイズや種類のデータ・ファイルを交換することを意味します。
ITテック・メディア会社のTechopedia社は、ファイル転送を「ネットワークまたはインターネット接続を介して、あるコンピューターから別のコンピューターにファイルをコピーまたは移動するプロセス」と定義しています。 これにより、ローカルとリモートの両方で、異なるユーザーやコンピューター間でファイルまたは論理データ・オブジェクトを共有、転送、または送信できます。1
データ・ファイルには、ドキュメント、マルチメディア、グラフィックス、テキスト、PDF など、構造化されている場合と非構造化されている場合があります。 ダウンロードまたはアップロードにより共有したり、企業内外に送信したりできます。
ファイル転送は通常、ネットワーク内のコンピューター間で情報を送信する方法を定義する一連のルールである通信プロトコルによって管理されます。 ファイル転送プロトコル（FTP）、伝送制御プロトコル（TCP）、およびハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）は、現在使用されている一般的な標準の例です。
ファイル転送は、人々がフロッピーディスク以外の方法でもデジタル・コンテンツを送信する方法を模索し始めた1970年代に始まりました。 初期のオンライン・ファイル共有プラットフォームの1つは、コミュニティー・メンバーがニュース記事を投稿できる電子掲示板「Usenet」でした。 この機能により、ユーザーはニュースグループの他のユーザーとデータファイルを共有できました。
1985年、最初の通信プロトコルであるFTPが確立されました。このファイル転送標準によって、ユーザーは異なるコンピューター・システム間で同じルールと構文を使ってデータを転送できるようになりました。
1990年代には、インターネットにより世界中で通信が可能になり、人々は大規模なコンピューター・ネットワークを介して情報を共有できるようになりました。 America Online社（AOL）は、初期のインターネット・サービス・プロバイダーの1つとして、ファイル転送を含むさまざまなWebサービスを備えたサブスクリプション・ベースのEメール・プラットフォームを提供しました。
Napster音楽サイトは1999年に作成され、ユーザーがMP3オーディオ・ファイルを他のユーザーと共有できるようになりました。 初年度には400万曲が流通しました。 2このサイトは一般に、最初のピア・ツー・ピア・ファイル共有サービスであったとされています。 2000年代初頭には、GnutellaやFreenetなどの他の共有ネットワークへの道が開かれました。
現在、デジタル情報の流れを管理するための多くの高速ファイル転送ソリューションが利用可能です。 DropboxやiCloudなどのクラウド・ストレージ・システムを使用すると、ユーザーはあらゆる種類のデジタル・ファイル（写真やビデオを含む）をオフサイトで保存できます。 このサービスを使用すると、ユーザーは任意のデバイスから任意のデバイスにファイルにアクセスして転送できます。
著作権とセキュリティー
ファイルの転送とデジタル・コンテンツの共有が広範に行われるようになり、近年では、倫理的および法的課題が浮き彫りになっています。 Wikipediaでは、「ファイル共有は著作権の問題を引き起こし、これに関して多くの訴訟が起きている。 例えば、ある訴訟では、米国最高裁判所は、ソフトウェアが著作権侵害のツールとして販売された場合、ピア・ツー・ピア・ネットワークの作成者は責任を問われる可能性があるとの判決を下した」との記載があります。 3
データ侵害や転送の失敗は、組織の収益や評判に影響を与える可能性があります。 IBM Securityと独立系調査会社であるPoneman Instituteの調査によると、2018年のデータ侵害による平均コストは386万米ドル、 レコード1件あたりの紛失または盗難による推定コストは148米ドルでした。
FTPに障害が発生すると、組織は業務停止を余儀なくされます。 IBM MFTがどのように重要なファイル転送のセキュリティー、信頼性、ガバナンスを確保するかをご覧ください。
ファイル転送は、業務の中核をなします。 企業は、社内や顧客、サプライヤー、パートナーと日常的にデータを交換しています。 アウトソーシングされた給与計算プロバイダーに一括処理情報を転送する必要がある場合にも、マーケティング・キャンペーン用のデジタル・ビデオを送信する場合にも、データを安全かつ効率的に転送できなければなりません。
組織はデジタル情報を共有するためにファイル転送に依存し続けています。実際、すべてのシステム連携の50％以上がファイル転送を通じて行われています。 4
Todd Margo氏は、IBM管理ファイル転送に関するブログの中で、「銀行業務や金融サービスから防衛や製造に至るまで、ビジネスに不可欠なデータ転送はどの業界でも欠かせない」と述べています。 「ビジネスを円滑に進めるためには、誕生し、進化し続けるデジタル・データ形式が、ファイル形式でパッケージ化された状態で、移動、複製、同期、共有できる必要があります」。
Margo氏はさらに、今日のファイル転送要件に影響を与えるいくつかの要因についても説明しています。
Ovum社のアナリスト・レポートによると、「データ・セキュリティーとプライバシー規制への非準拠、およびエンド・ツー・エンドの可視性と監視の欠如は依然として、既存のファイル転送ソリューションの機能と能力に関する主な懸念事項」となっています。 このレポートにはさらに、「クラウドの実現、APIによる統合の簡素化、ユーザー・エクスペリエンスの向上が開発の重要テーマである」とも記載されています。
FTP以外の選択肢が選ばれる場合もある
FTPとSecure FTP（SFTP）は、最も広く使用されているファイル転送方法です。 魅力の1つは、使いやすく、多くの場合無料または安価であることです。 通常、ほとんどの人がアクセスできるFTP Webサイト経由でファイルを転送しています。 このテクノロジーは、組織が機密性のないファイルを転送する必要がある場合にはうまく機能しますが、より広範囲に使用すると組織を危険にさらす可能性があります。
ファイルが公開された場合、FTPはセキュリティー違反のログを記録したり、ユーザーを認証したりしません。これは、侵害やサイバー脅威を検出して阻止するために必要な基本的な機能です。 また、このテクノロジーは先着順でファイルを転送します。 そのため、組織は重要な転送に優先順位を付けたり、ビジネス ニーズに迅速に対応したりすることができません。
FTPの隠れたコストとリスクを乗り越えるために、安全でスケーラブルなファイル転送ソフトウェアを選択する企業が増えています。
高度なファイル転送ソリューションは、デジタル・コンテンツの信頼性の高いフローをサポートする高性能機能を提供します。 これらには、送信される機密情報を保護するための最新のセキュリティー機能が含まれています。 同時に、ファイル転送の運用上の可視性を提供し、転送の失敗や遅延などの問題を検知します。
注目すべきファイル転送の主要機能：
マネージド・ファイル転送（MFT）は実行可能なオプションです。 このタイプのシステムは、通信チャネル、プロトコル、ワークフロー、プロビジョニング、APIなど、ファイル転送のあらゆる側面を管理します。 MFTは、安全なデータ転送を実現する信頼性と効率性に優れたテクノロジーで、FTPなどのアプリケーションよりも高速です。
あるいは、IBM Asperaのような高速ファイル転送ソリューションを使用すると、組織は広域ネットワーク（WAN）経由で高解像度の放送ビデオなどの大容量ファイルを迅速に転送できます。 特許取得済みのFast and Secure Protocol（FASP）テクノロジーを使用して、FTPや HTTPの数百倍の速度を実現しています。 ファイルのサイズ、転送距離、ネットワーク状況に関係なく、安全なファイル転送を実現します。
