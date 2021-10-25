タグ
ワークフローの自動化とは

ワークフローの自動化により、事業運営、ITネットワーク管理、DevOpsコラボレーションがどのように改善されるかをご紹介します。

組織は、オペレーションおよびITプロセス内のワークフロー自動化に移行しています。これにより、プロセスがスピードアップし、コミュニケーションが改善します。

ワークフローの自動化は、手動タスクをプロセスのすべてまたは一部を実行するソフトウェアに置き換えることで、プロセスを最適化します。今日、この作業は通常、ローコード、ドラッグ・アンド・ドロップの主要な機能、導入しやすいUIで構成されるワークフロー自動化ソフトウェアを通じて行われます。

多くのツールには人工知能 (AI)も組み込まれていますが、ワークフローを正常に自動化するためには必須ではありません。ルールベースのロジック プログラムは、ワークフローの非効率性を解決し、コラボレーションを容易にする上で同様に効果的です。

 

ワークフローの自動化のメリット

ビジネスにとってのメリット

オートメーションにより、ヒューマン・エラーが減り、手動データ入力など、多くの時間のかかる反復的なタスクが不要になります。時代遅れの手動プロセスを使用している組織では、労働力と資本が大量に必要なプロセスに応じて確実に拡張することができません。自動化を追加することで、企業は拡張性の能力を向上させました。

ワークフロー オートメーションは、次の点でも企業にメリットをもたらします。

  • コストを削減するプロセスを作成する
  • タスク管理の合理化
  • プロセスサイクルの時間を短縮
  • 手入力や見落としによるミスが減少
  • 承認と文書の流れの自動化

開発者と運用（DevOps）にとってのメリット

ワークフローの自動化によってリリースが改善されたことにより、従来は独立していた2つの領域である開発者と運用チーム間のコミュニケーション・チャネルがより明確になりました。これにより、ボトルネックやフォローアップなど、サイロ化された開発者とオペレーションチャネルに起因する一般的なDevOpsの障壁が解消されます。

ITネットワーク管理のメリット

ワークフローを自動化すると、クラウド、ネットワーク、オペレーティング・システム、および部門間の相互作用の管理が強化されます。さらに、ネットワークの正常性、セキュリティ、欠陥をより適切に構成、監視、分析するための重要な視覚化レイヤーが追加されます。

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

ワークフローの自動化の種類

ワークフローの自動化には、ビジネス・プロセス（BP）ワークフローとロボティック・プロセス（RP）ワークフローの2種類があります。

ビジネス・プロセス・ワークフロー

ビジネス プロセス管理 (BPM)方法論は、企業が顧客に最適なサービスを提供するためにプロセスを構築する方法です。ビジネス・プロセスのワークフローを効率化して、ミッションクリティカルなビジネス目標を達成します。多くの場合、ワークフロー・オートメーション・ソフトウェアはBPM哲学に基づいて設計されています。ソフトウェアはビジネス・プロセスのワークフローを自動化し、これまで手動で実行されていたタスクを最適化します。Excelの自動入力とマクロの主要な機能は、ワークフローのオートメーションの初期の例です。

ロボット・プロセス・ワークフロー

現在、ソフトウェアはロボットによるプロセスを自動化し (ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）と呼ばれます)、ロボットが人間と同様の作業を実行できるように設計されています。多くの場合、チャットボットはIT部門（および他の分野）と連携して、管理プロセスをサポートします。ボットは、処理エラーを解決するために最も関連性の高い情報を識別して提案できます。ボットは、ヘルプデスクの問い合わせやログイン認証を少なくし、処理エラーに介入することもできます。

ワークフローの自動化とはは、何百年も使用されてきた手法を示す専門用語です。産業革命での組立ラインと製造業、その後の第一次産業では、RPAワークフローを使用した業種の一部となりました。ただし、これらはソフトウェアではなく機械ベースでした。

ワークフロー自動化のユースケース

ほとんどのタイプのワークフローにオートメーションを適用できます。例えば、人事向けの従業員オンボーディング・テンプレート・ドキュメントを自動化したり、チーム・メンバー全員のワークフローを設定して自動化したりすることができます。

ほとんどの分野や業界で、ワークフロー自動化ソフトウェアが存在します。

  • マーケティング：マーケティング・オペレーション・プロセス（MOPS）では、マーケティング・キャンペーン、顧客コミュニケーション・チャネル、メトリクスの測定やマーケティング分析にワークフローの自動化を用います。
  • 販売: 顧客関係管理 (CRM)ソフトウェアはワークフロー管理も提供します。顧客とのコミュニケーション、フォームの記入、部門間のコラボレーションを自動化します。たとえば、CRMは、顧客が文書への署名や情報の入力などの特定のステップを実行したときに、承認フロー通知を自動化し、内部ダッシュボードのデータを更新することができます。
  • 財務: オートメーションにより支払いの一貫性が向上し、コンプライアンス要件が緩和され、予測と収益回収の精度が向上します。
  • 製造：ワークフローの自動化により、供給とビジネス構造の変化に対応できます。冗長性が減り、品質管理エラーが改善されます。ワークフローの自動化で、購入、予算、サプライチェーンの承認とサイクル・タイムを明確に短縮します。製造業は、購入リクエスト、契約管理のやり取り、製品開発プロジェクトの市場投入などのワークフローを自動化できます。
  • 情報セキュリティ： ITオートメーション・ソフトウェアは、より機敏な対応でセキュリティの脅威を軽減します。インシデント レポートのオートメーションと既存のセキュリティ ツールおよびガイドラインとの統合により、IT 部門はハイブリッドおよびクラウドエコシステムをより適切に管理できるようになります。企業はワークフローを自動化してサイバー脅威を監視し、セキュリティを強化することもできます。
  • ITオペレーション: 社内ネットワークオペレーションの場合、ワークフローオートメーションは、営業、財務、法務、管理チームなど、複数の部門にわたってネットワークユーザーを管理するのに役立ちます。
  • システム管理：サービスとしてのIT（ITaaS）は、ワークフロー・プログラミングを含む企業向けのマネージド・クラウド・サービスを実現するソフトウェアの一種です。ワークフロー自動化ソフトウェアは、ビジネス・ネットワークの構成、デプロイ、監視のための一元的な制御を作成します。ソフトウェア定義ネットワーク (SDN)ソフトウェア定義広域ネットワーク (SD-WAN)は、ワークフロー自動化によってより統合的な監視を可能にする 2 つの異なる IT ネットワーク管理システムです。ワークフローの自動化により、IT部門はこれらのシステムをリアルタイムでより簡単に管理できるようになります。

ワークフロー・オートメーションの未来

ワークフロー自動化のスタートアップ企業は、統合APIソリューションを使用して、標準化されたネットワーク自動化、承認プロセス、アプリケーション間のデータ同期を提供するために、ワークフロー プロセスを革新しています。

最も重要なのは、ローコード・ワークフローのオートメーションへの設計移行です。これにより、ワークフローを作成およびデプロイできるユーザーの範囲が意思決定者や直接の協力者まで広がったことです。その結果、組織はトップダウンの組織構造から、プロセスの改善を加速する、よりバランスの取れた協力的なシステムへと移行する可能性があります。

ワークフローの自動化におけるAIも、エンタープライズにおけるもう1つの大きなトレンドです。AI搭載のオートメーションにより、企業はデータ パターンと機械学習を活用して予測分析と洞察を活用し、プロセスを改善できます。

これらのソリューションは、ネットワーク管理がまだ自動化されていない最後の手動プロセスの1つと考えられているITネットワーク・エコシステムを変革するものです。

今日市場に投入されるワークフロー・オートメーション・ソフトウェアには、IT部門のネットワーク問題の制御と対処の能力を高める主要な機能が搭載されます。ビジュアル・ワークフローが普及し、ITネットワーク全体でのワークフローの作成とメディエーションが容易になります。

事業者は、将来のオートメーションを管理するための構成要素として使用できるテンプレート化されたワークフローと既存のワークフローオートメーションとの統合機能を利用できます。

IBMでのワークフローオートメーション

IBMのワークフロー自動化ソフトウェアは、一般的に使用されているサードパーティのクラウドソリューションと統合し、ローコードアプリケーションと機械学習を採用したローコードソリューションです。

IBMの主なワークフロー・オートメーション製品は「IBM Cloud Pak for Business Automation」です。これにより、企業はプロセス、情報、人を結び付けて、全体的なビジネス像を得ることができます。IBM Cloud Pak for Business Automationには、分析、コラボレーション機能、ビジネスルール管理システムも含まれています。

当社のソリューションは柔軟で、あらゆるスタイルのワークフローを操作できるように設計されています。ルールベースのロジックを活用して、オペレーション用の自動化されたワークフローを作成します。ワークフローを標準化および再利用することで、非効率性を減らし、チームがより価値の高いタスクに費やす時間を増やすことができます。

IBM Cloud Pak for Business Automationによって、ビジネスオペレーション全体でスケーラブルな主要な機能を活用できるようになる方法については、こちらで詳しく説明します。
