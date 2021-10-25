ワークフローの自動化とは

組織は、オペレーションおよびITプロセス内のワークフロー自動化に移行しています。これにより、プロセスがスピードアップし、コミュニケーションが改善します。
ワークフローの自動化は、手動タスクをプロセスのすべてまたは一部を実行するソフトウェアに置き換えることで、プロセスを最適化します。今日、この作業は通常、ローコード、ドラッグ・アンド・ドロップの主要な機能、導入しやすいUIで構成されるワークフロー自動化ソフトウェアを通じて行われます。
多くのツールには人工知能 (AI)も組み込まれていますが、ワークフローを正常に自動化するためには必須ではありません。ルールベースのロジック プログラムは、ワークフローの非効率性を解決し、コラボレーションを容易にする上で同様に効果的です。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
オートメーションにより、ヒューマン・エラーが減り、手動データ入力など、多くの時間のかかる反復的なタスクが不要になります。時代遅れの手動プロセスを使用している組織では、労働力と資本が大量に必要なプロセスに応じて確実に拡張することができません。自動化を追加することで、企業は拡張性の能力を向上させました。
ワークフロー オートメーションは、次の点でも企業にメリットをもたらします。
ワークフローの自動化によってリリースが改善されたことにより、従来は独立していた2つの領域である開発者と運用チーム間のコミュニケーション・チャネルがより明確になりました。これにより、ボトルネックやフォローアップなど、サイロ化された開発者とオペレーションチャネルに起因する一般的なDevOpsの障壁が解消されます。
ワークフローを自動化すると、クラウド、ネットワーク、オペレーティング・システム、および部門間の相互作用の管理が強化されます。さらに、ネットワークの正常性、セキュリティ、欠陥をより適切に構成、監視、分析するための重要な視覚化レイヤーが追加されます。
ワークフローの自動化には、ビジネス・プロセス（BP）ワークフローとロボティック・プロセス（RP）ワークフローの2種類があります。
ビジネス プロセス管理 (BPM)方法論は、企業が顧客に最適なサービスを提供するためにプロセスを構築する方法です。ビジネス・プロセスのワークフローを効率化して、ミッションクリティカルなビジネス目標を達成します。多くの場合、ワークフロー・オートメーション・ソフトウェアはBPM哲学に基づいて設計されています。ソフトウェアはビジネス・プロセスのワークフローを自動化し、これまで手動で実行されていたタスクを最適化します。Excelの自動入力とマクロの主要な機能は、ワークフローのオートメーションの初期の例です。
現在、ソフトウェアはロボットによるプロセスを自動化し (ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）と呼ばれます)、ロボットが人間と同様の作業を実行できるように設計されています。多くの場合、チャットボットはIT部門（および他の分野）と連携して、管理プロセスをサポートします。ボットは、処理エラーを解決するために最も関連性の高い情報を識別して提案できます。ボットは、ヘルプデスクの問い合わせやログイン認証を少なくし、処理エラーに介入することもできます。
ワークフローの自動化とはは、何百年も使用されてきた手法を示す専門用語です。産業革命での組立ラインと製造業、その後の第一次産業では、RPAワークフローを使用した業種の一部となりました。ただし、これらはソフトウェアではなく機械ベースでした。
ほとんどのタイプのワークフローにオートメーションを適用できます。例えば、人事向けの従業員オンボーディング・テンプレート・ドキュメントを自動化したり、チーム・メンバー全員のワークフローを設定して自動化したりすることができます。
ほとんどの分野や業界で、ワークフロー自動化ソフトウェアが存在します。
ワークフロー自動化のスタートアップ企業は、統合APIソリューションを使用して、標準化されたネットワーク自動化、承認プロセス、アプリケーション間のデータ同期を提供するために、ワークフロー プロセスを革新しています。
最も重要なのは、ローコード・ワークフローのオートメーションへの設計移行です。これにより、ワークフローを作成およびデプロイできるユーザーの範囲が意思決定者や直接の協力者まで広がったことです。その結果、組織はトップダウンの組織構造から、プロセスの改善を加速する、よりバランスの取れた協力的なシステムへと移行する可能性があります。
ワークフローの自動化におけるAIも、エンタープライズにおけるもう1つの大きなトレンドです。AI搭載のオートメーションにより、企業はデータ パターンと機械学習を活用して予測分析と洞察を活用し、プロセスを改善できます。
これらのソリューションは、ネットワーク管理がまだ自動化されていない最後の手動プロセスの1つと考えられているITネットワーク・エコシステムを変革するものです。
今日市場に投入されるワークフロー・オートメーション・ソフトウェアには、IT部門のネットワーク問題の制御と対処の能力を高める主要な機能が搭載されます。ビジュアル・ワークフローが普及し、ITネットワーク全体でのワークフローの作成とメディエーションが容易になります。
事業者は、将来のオートメーションを管理するための構成要素として使用できるテンプレート化されたワークフローと既存のワークフローオートメーションとの統合機能を利用できます。
IBMのワークフロー自動化ソフトウェアは、一般的に使用されているサードパーティのクラウドソリューションと統合し、ローコードアプリケーションと機械学習を採用したローコードソリューションです。
IBMの主なワークフロー・オートメーション製品は「IBM Cloud Pak for Business Automation」です。これにより、企業はプロセス、情報、人を結び付けて、全体的なビジネス像を得ることができます。IBM Cloud Pak for Business Automationには、分析、コラボレーション機能、ビジネスルール管理システムも含まれています。
当社のソリューションは柔軟で、あらゆるスタイルのワークフローを操作できるように設計されています。ルールベースのロジックを活用して、オペレーション用の自動化されたワークフローを作成します。ワークフローを標準化および再利用することで、非効率性を減らし、チームがより価値の高いタスクに費やす時間を増やすことができます。
IBM Cloud Pak for Business Automationによって、ビジネスオペレーション全体でスケーラブルな主要な機能を活用できるようになる方法については、こちらで詳しく説明します。
Concertのワークフロー機能は、クロスドメインの編成、ローコードの俊敏性、イベント駆動型の拡張性を提供します。
IBMオートメーション・サービスを用いたビジネス・プロセス・オートメーションやIT運用に関する詳細はこちら
幅広いプロセスとタスク合理化するワークフロー自動化ソフトウェアで生産性を向上させます。