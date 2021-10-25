ワークフローの自動化とは

ワークフロー自動化のスタートアップ企業は、統合APIソリューションを使用して、標準化されたネットワーク自動化、承認プロセス、アプリケーション間のデータ同期を提供するために、ワークフロー プロセスを革新しています。

最も重要なのは、ローコード・ワークフローのオートメーションへの設計移行です。これにより、ワークフローを作成およびデプロイできるユーザーの範囲が意思決定者や直接の協力者まで広がったことです。その結果、組織はトップダウンの組織構造から、プロセスの改善を加速する、よりバランスの取れた協力的なシステムへと移行する可能性があります。

ワークフローの自動化におけるAIも、エンタープライズにおけるもう1つの大きなトレンドです。AI搭載のオートメーションにより、企業はデータ パターンと機械学習を活用して予測分析と洞察を活用し、プロセスを改善できます。

これらのソリューションは、ネットワーク管理がまだ自動化されていない最後の手動プロセスの1つと考えられているITネットワーク・エコシステムを変革するものです。

今日市場に投入されるワークフロー・オートメーション・ソフトウェアには、IT部門のネットワーク問題の制御と対処の能力を高める主要な機能が搭載されます。ビジュアル・ワークフローが普及し、ITネットワーク全体でのワークフローの作成とメディエーションが容易になります。

事業者は、将来のオートメーションを管理するための構成要素として使用できるテンプレート化されたワークフローと既存のワークフローオートメーションとの統合機能を利用できます。