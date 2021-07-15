マネージド・ファイル転送（MFT）は、組織が、システムやユーザーの間で電子データを確実に交換し、適用される規制に準拠しながら、組織内外で安全に電子データを交換可能にするテクノロジー・プラットフォームです。
MFTは、ファイル転送プロトコル（FTP）、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）、Secure File Transferプロトコル（SFTP）などの手法より優れており、より信頼性が高く効率的なデータおよびファイル転送手段を提供します。
組織は、FTPでは対応できない方法でビジネス・ニーズや目標を支援するために、MFTへの依存をますます高めています。 FTPには、 データ・セキュリティーの欠陥、問題発生時の可視性の欠如、障害からの手動による復旧に時間がかかること、そしてパフォーマンスの低さに起因する高額なSLA料金など、多くの課題があります。
企業は、日々の業務で電子ファイル・データの交換に依存しています。 MFTソフトウェアがなければ、レポートや契約書、プロジェクト・データから顧客や従業員情報に至るまでの非構造化データは、改ざんや紛失のリスクにさらされます。内部システムと外部パートナー間で、セキュリティーを確保しつつ監査証跡を伴った効率的なファイルの移動は、組織の成功にとって重要です。
企業がMFTへの移行を進める要因はいくつかあります。
内部および外部の転送を、転送中および保存時の両方で暗号化します。セッション・ブレークやプロトコル検査といった高度な機能を備えたSecure File Transferは、複数層で機密データの保護を最大化します。
さまざまなファイル転送アクティビティにおいて、タイムリーかつ柔軟なデータ転送を実現し、マルチメディア、PDF、Eメール、XML、EDIなど複数のファイル形式に対応します。
ほぼリアルタイムで360度のビューを提供します。これにより企業は、誰がファイルを転送し、何を共有しているのか、またシステムを通過するデータ量を把握できます。遅延や転送失敗などの潜在的な問題を、下流のビジネス・プロセスに影響を与えたり、SLAの未達成になったりする前に可視化します。
企業が多額の罰金につながる可能性のあるコンプライアンス違反を回避できるよう強力な暗号化を提供します。また、規制コンプライアンスを確認するための徹底的な監査証跡をサポートします。
企業内およびパートナーのネットワーク全体でのミッションクリティカルな情報の移動を安全に共有および追跡します。
B2B、アプリケーション・サポート、MFTを統合し、サービス指向のプラットフォーム上で提供するクラウド・ソリューションを活用してください。
IBM Asperaの特許取得済みFASPテクノロジーで、データをより高速かつ安全に転送。
IBM Sterling B2B Integration SaaSを使用してB2Bトランザクションをデジタル化および自動化し、サプライ チェーン全体のコラボレーションを合理化します。これは、企業が顧客、サプライヤー、ディストリビューターと効率的に接続し、データを交換できるようにするクラウドベースのプラットフォームです。