企業は、日々の業務で電子ファイル・データの交換に依存しています。 MFTソフトウェアがなければ、レポートや契約書、プロジェクト・データから顧客や従業員情報に至るまでの非構造化データは、改ざんや紛失のリスクにさらされます。内部システムと外部パートナー間で、セキュリティーを確保しつつ監査証跡を伴った効率的なファイルの移動は、組織の成功にとって重要です。

企業がMFTへの移行を進める要因はいくつかあります。