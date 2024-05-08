チェンジ・ヘルスケア事件の費用の一部には、サイバー攻撃の影響を受けた医療従事者を支援するための20億米ドル以上の支払いが含まれています。しかし、これは、影響に苦しむ一部の医療施設を助けるには十分ではないかもしれません。

米国医療協会（AMA）が実施した調査は、被害の程度を示しています。調査済みの慣行のうち、影響を受けた医療施設の割合は以下の通りです。

36%が保険金支払い停止を経験した

32％ は請求を送信できなかった

回答者の77%がサービスの中断を経験したと回答

医療提供者の80%が未払いの請求で収益が失われたと回答

78%は請求書を提出できず収益を失った

55％ は、攻撃の結果として発生した費用を賄うために個人的な資金を使用した

この調査では、一部の医療従事者が「このサイバー攻撃のせいで私は破産に追い込まれた。現金もほとんどない」などのコメントで不安を表しました。他の回答者は次のように語っています。「攻撃のため、新しい診療所が機能不全に陥った。私は個人資金を使って明かりを灯し続けている」別の従事者は、この事件によって地域における「50年続く診療所」が破綻する可能性があると述べました。