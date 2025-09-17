統合ライフサイクルの自動化でクラウドを適切に活用し、拡張性、回復力、AIを備え、セキュリティーを強化したハイブリッド・インフラストラクチャーを実現します。
今日のハイブリッド環境はクラウド、データセンター、エッジにまたがり、新たな複雑性を引き起こしています。HashiCorpは、統合されたインフラストラクチャー・ライフサイクル管理（ILM）とセキュリティー・ライフサイクル管理（SLM）により、企業の複雑性解消を支援します。
より迅速かつスマートに。標準化された自動化機能によりデリバリーを加速し、摩擦を排除して連携を強化し、ハイブリッドクラウドとマルチクラウド環境全体で安全なワークフローをサポートします。
リスクに悩まされる必要はありません。機密データの保護、最小権限アクセスの適用、コンプライアンス要件の達成を、拡張可能なハイブリッド・インフラストラクチャーを保護する統合アプローチで実現します。
クラウド投資を最大限に活用します。ROIを最大化し、クラウドの無駄を削減し、スキルギャップを解消する最適化されたクラウド・プラットフォームを構築します。
企業の94％がクラウドのために過剰に支出しています1—しかし、お客様がそうする必要はありません。インフラストラクチャーの管理方法を標準化し、共有ワークフローを構築することで、アプリケーションのデリバリーを効率化します。この集中管理により、組織は市場投入の迅速化、セキュリティー・リスクの軽減、クラウド・コストの最適化を実現できます。
一貫した連携、環境の再利用、自動化によって、インフラストラクチャー・ライフサイクル管理の強固な基盤を迅速に確立します。
ポリシー・ガードレールを備えた標準化されたインフラストラクチャーをプロビジョニングし、セキュリティーと組織の要件を確実に満たします。
インフラストラクチャー・リソースのライフサイクルを管理し、その正常性を監視し、未使用または使用率の低いものを廃止するための、集中型のテータ管理システムを確立します。
クラウドでの規模の拡大に伴い、攻撃対象領域も拡大します。ゼロトラスト基盤を構築するHashiCorpは、デジタル資産全体にわたるIDベースのセキュリティー強化を実現し、企業が次のことを実現できるよう支援します。
誰がどのリソースにアクセスできるのか、機密情報がどこに存在し、設定ミスがどこに潜んでいるのかを明確に把握します。この可視性により、ギャップを特定し、リスクを早期に検知して、問題化する前に修正できます。
適切なガードレールを設置して、インフラストラクチャーを保護します。IDベースのアクセス管理、機密情報管理、自動化されたポリシー適用により、チームの作業を妨げることなく、システムとデータの安全性を維持できます。
すべての環境にわたり、アクセスを継続的に監視し、アクティビティーを監査し、ポリシーを適用することで、コンプライアンス要件を順守します。環境の規模がどれほど急速に成長、または変化しても、チームが規制基準を満たすために必要な可視性と制御を確保できます。
HashiCorpとRed Hat®がTerraform、Vault、Red Hat Ansible、Red Hat OpenShift®全体で統合を強化し、インフラストラクチャーとセキュリティー・ライフサイクル管理を効率化する方法をご覧ください。
次のステップにお進みください。HashiCorp Cloud Platformを使って、数分で利用を開始できます