統合ライフサイクルの自動化でクラウドを適切に活用し、拡張性、回復力、AIを備え、セキュリティーを強化したハイブリッド・インフラストラクチャーを実現します。

HashiCorpプラットフォームのダッシュボードの製品画面

ハイブリッド運用とAI対応の統合

今日のハイブリッド環境はクラウド、データセンター、エッジにまたがり、新たな複雑性を引き起こしています。HashiCorpは、統合されたインフラストラクチャー・ライフサイクル管理（ILM）とセキュリティー・ライフサイクル管理（SLM）により、企業の複雑性解消を支援します。
企業がクラウド投資の収益を最大化できるよう支援する方法： デリバリーとイノベーションの加速

より迅速かつスマートに。標準化された自動化機能によりデリバリーを加速し、摩擦を排除して連携を強化し、ハイブリッドクラウドとマルチクラウド環境全体で安全なワークフローをサポートします。

 セキュリティーとガバナンスの強化

リスクに悩まされる必要はありません。機密データの保護、最小権限アクセスの適用、コンプライアンス要件の達成を、拡張可能なハイブリッド・インフラストラクチャーを保護する統合アプローチで実現します。

 クラウド運用とROIの最適化

クラウド投資を最大限に活用します。ROIを最大化し、クラウドの無駄を削減し、スキルギャップを解消する最適化されたクラウド・プラットフォームを構築します。

新登場：HCP Vault Radar

HCP Vault Radarが一般提供を開始しました。これにより、組織は管理されていない機密情報を発見、修復することで、ハイブリッド環境の可視性と制御をさらに強化できます。

詳細はこちら

インフラストラクチャーのライフサイクル管理

企業の94％がクラウドのために過剰に支出しています1—しかし、お客様がそうする必要はありません。インフラストラクチャーの管理方法を標準化し、共有ワークフローを構築することで、アプリケーションのデリバリーを効率化します。この集中管理により、組織は市場投入の迅速化、セキュリティー・リスクの軽減、クラウド・コストの最適化を実現できます。

 クラウド・コストの管理はこちら クラウド・コストの最適化はこちら
メリット
構築

一貫した連携、環境の再利用、自動化によって、インフラストラクチャー・ライフサイクル管理の強固な基盤を迅速に確立します。
デプロイ

ポリシー・ガードレールを備えた標準化されたインフラストラクチャーをプロビジョニングし、セキュリティーと組織の要件を確実に満たします。
管理

インフラストラクチャー・リソースのライフサイクルを管理し、その正常性を監視し、未使用または使用率の低いものを廃止するための、集中型のテータ管理システムを確立します。
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のワークスペース・セクション
環境全体での自動化を実現するInfrastructure as Code

Terraformは、体系的なプラットフォームの取り組みを通じて、インフラストラクチャーのプロビジョニングと管理の自動化を実現します。インフラストラクチャーとポリシーは、クラウド・サービスからオンプレミスのデータセンターに至るすべてのインフラストラクチャーにおいて、標準化された一貫性のあるワークフロー内で、コード化、共有・バージョン管理され、実行されます。

 Terraformの詳細はこちら
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のHashiCorp Packer
クラウド・プロバイダー全体のイメージ・ワークフローの標準化

HashiCorp Packerは、クラウドおよびプライベート・データセンター向けのイメージを構築し、そのライフサイクル全体を通じて継続的に管理するための単一のワークフローを提供します。

 Packerの詳細はこちら
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のジョブ・セクション
あらゆる種類のソフトウェアに対応した先進的なアプリケーションのスケジュール管理

コンテナ、バイナリー・ファイル、VMを、クラウド、オンプレミス、エッジ環境全体で効率的に管理します。

 Nomadの詳細はこちら
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のアプリケーション・セクション
拡張性の高いインフラストラクチャーへの容易なアクセスの実現

Waypointは、プラットフォーム・チームが標準的なパターンとワークフローを定義することを可能にし、開発者が拡張性の高い環境で、アプリケーションを自律的に管理できるようにします。

 Waypointの詳細はこちら
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のワークスペース・セクション
セキュリティー・ライフサイクル管理

クラウドでの規模の拡大に伴い、攻撃対象領域も拡大します。ゼロトラスト基盤を構築するHashiCorpは、デジタル資産全体にわたるIDベースのセキュリティー強化を実現し、企業が次のことを実現できるよう支援します。

  • 機密情報、証明書、その他の認証情報の継続的な保護
  • デジタル環境内の保護されていない認証情報の検査
  • 認可されたマシン、サービス、ユーザーの接続
 クラウド・リスクの低減はこちら Kubernetes戦略はこちら
メリット
検査

誰がどのリソースにアクセスできるのか、機密情報がどこに存在し、設定ミスがどこに潜んでいるのかを明確に把握します。この可視性により、ギャップを特定し、リスクを早期に検知して、問題化する前に修正できます。
保護

適切なガードレールを設置して、インフラストラクチャーを保護します。IDベースのアクセス管理、機密情報管理、自動化されたポリシー適用により、チームの作業を妨げることなく、システムとデータの安全性を維持できます。
ガバナンス

すべての環境にわたり、アクセスを継続的に監視し、アクティビティーを監査し、ポリシーを適用することで、コンプライアンス要件を順守します。環境の規模がどれほど急速に成長、または変化しても、チームが規制基準を満たすために必要な可視性と制御を確保できます。
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のHashiCorp Vault
VaultによるアプリケーションIDのセキュリティー確保と機密データの保護

Vaultは、機密データを暗号化し、IDに基づいてアクセスを制御することで、マシンIDの管理を実現します。Vaultを使用することで、信頼できるIDを一元的に定義し、ポリシーを適用して、機密情報、証明書、鍵、データを保護できます。

 Vaultの詳細はこちら
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のHashiCorp Boundary
安全なリモートアクセスの標準化

クラウド向けに構築されたBoundaryの先進の特権アクセス管理は、IDに基づく制御を使用して、動的な環境全体でユーザーのアクセスを保護します。

 Boundaryの詳細はこちら
HashiCorpプラットフォームのダッシュボード上のHashiCorp Consul
サービス・ネットワーキングによるサービスの検出と安全な接続

Consulは、複数のクラウドやランタイム環境全体で、サービスの検出、安全な通信、ネットワークの自動化を可能にする、IDベースのサービス・ネットワーキングを提供します。

 Consulの詳細はこちら
Vault Radarのイメージ：主要リポジトリーのリスク
管理されていない機密情報の検出と修復

HCP Vault Radarは、DevOpsとセキュリティー・チームが、ハードコーディングされたパスワード、APIキー、トークンなどの漏えい、または管理されていない機密情報を、主要なツールやリポジトリー全体で検出、優先順位付けするのを支援し、機密情報漏えいのリスクを低減します。

 Vault Radarの詳細はこちら
HashiCorpとRed Hat：インフラストラクチャーとセキュリティーの自動化で連携を強化

HashiCorpとRed Hat®がTerraform、Vault、Red Hat Ansible、Red Hat OpenShift®全体で統合を強化し、インフラストラクチャーとセキュリティー・ライフサイクル管理を効率化する方法をご覧ください。

 詳細はこちら

次のステップ

次のステップにお進みください。HashiCorp Cloud Platformを使って、数分で利用を開始できます

脚注

1hashicorp.comに掲載された記事からの引用