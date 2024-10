SELECT

c.name,

p.product_name

FROM

customers c

JOIN

orders o ON c.customer_id = o.customer_id

JOIN

products p ON o.product_id = p.product_id

WHERE

c.city = 'New York':

このステートメントは、顧客の名前と注文した製品の名前を取得します。customer_idとproduct_idに基づいて顧客、注文、および製品テーブルに結合され、ニューヨークに居住する顧客のみが選択されます。