SQLはデータの有効性を確保するために高く評価されていますが、ビッグデータの高速な可用性がより重要である場合にはNoSQLが適しています。要件の変化により企業が拡張を必要とする場合にも、適した選択です。NoSQLは使いやすく、柔軟性があり、高い性能を発揮します。

また、大量の（または常に変化する）データセットがある場合、またはリレーショナル・モデルに適合しない柔軟なデータ・モデルやニーズを扱う場合にもNoSQLは最適です。大量の非構造化データを扱う場合は、ドキュメント・データベース（CouchDB、MongoDB、Amazon DocumentDBなど）が適しています。強力な整合性が保証されないキー値ストアにすばやくアクセスするには、Redisが最適な選択かもしれません。大量のデータに対して複雑または柔軟な検索が必要な場合は、Elastic Searchが適しています。

拡張性は、NoSQLデータベースの大きなメリットです。SQLとは異なり、組み込みのシャーディングと高可用性の要件により、水平方向のスケーリングが可能になります。さらに、Facebookが開発したCassandraのようなNoSQLデータベースは、多くのサーバーに分散する大量のデータを処理し、単一障害点がなく、最大限の可用性を提供します。

リレーショナル・データベースに適さない大量のデータに依存しているためNoSQLシステムを使用している他の大企業としては、Amazon、Google、Netflixなどがあります。一般に、データセットが大規模であるほど、NoSQLが適している可能性が高くなります。