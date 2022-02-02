ソリッドステート・ドライブは、電子回路を使用してデータの保存と取得を行うことで機能します。データは「ブロック」に保存され、これらのブロックは1回だけ完全に書き込むことができます。シーケンシャル・データをまとめ、応答時間を低く抑えるには、ブロックを完全に消去し、別のブロックに再書き込みする必要があります。残念ながら、ブロックは耐久性がなく、消去の過程で損傷します。書き込みや消去はSSD上に摩耗を生じさせるので、ほとんどのSSDには「ウェアレベリング」テクノロジーが組み込まれています。これにより、摩耗を均等に分散してデバイスの寿命を延ばすことができます。

SSDの電子回路の一部は、不揮発性のNANDトランジスタで構成されるNAND（「Not AND」論理ゲート）フラッシュ・メモリーです。不揮発性NANDトランジスタは、回路基板上に配列され、場合によっては回路基板に積み重ねられたシリコン・メモリー・チップにデータを半導体の電荷として保存します。このスタックは3D NANDと呼ばれ、メモリー・セルが互いに積み重ねられるため、はるかに大きなストレージ容量を誇ります。単一レベルセル（SLC）は、SSDテクノロジーの中で最も高価ですがが、最も耐久性があります。したがって、セル1個につき1ビットのストレージを追加することでコストが削減され、ストレージが1ビット増えるごとに表示が変わります。最後に、マルチレベル・セル（MLC）、トリプルレベル・セル（TLC）、クアッドレベル・セル（QLC）から始めます。

コントローラーは、アクセスまたは操作するメモリーを指示することで、すべてのフラッシュ・メモリー・セルを管理します。また、データの均等な分散とガベージ・コレクションの処理も担います。

フォームファクターに依存する一般的な方法として、SSDはRAMモジュールと同様に、要求されたデータをキャッシュすることで応答時間を短縮します。応答時間が短いHDDからのホット・リクエストをキャッシュする場合と比較して、応答時間が速い方が望ましいです。