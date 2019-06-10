ソフトウェアライセンスは、控えめに言っても複雑です。知的財産権だけでなく (これに関する推奨資料：Besen & Raskind社の「An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property」、Rosen氏の「Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law」)、具体的にライセンスに配慮すべき理由を確認することをお勧めします。ビジネスに影響を与えるオープンソース・データベース・ランドスケープのトレンドについてです。

準備はいいですか？

まずライセンスについてお話しましょう

すべてのソフトウェア・ライセンスには、テクノロジーの使用方法に関して従う必要のある規則や規制があります。つまり、導入するソフトウェアのライセンスがビジネスのやり方に具体的な影響を与える可能性があるということです。これらのルールを無視したり違反したりすると、法的リスクや経済的損失にさらされ、率直に言って会社の評判が損なわれる可能性があります。ソフトウェアを購入する場合でも、オープンソース・テクノロジーを採用する場合でも、このライセンスは、最終的にはコードの使用を一定の範囲で制限します。つまり、長期的な法的リスクを軽減するために、製品を開発する際にはこれらの制約に注意する必要があります。

次に、ライセンスは固定されていないことに注意してください。実際、現在、オープンソース・データベース・プロジェクトを支援する多くの企業は、データベース・ライセンスをより制限の厳しいものに変更する過程にあります。ユースケースによっては、データベースを無料で使用していた場合、法的措置にさらされる可能性があります。あなたを怖がらせる意図はありません。ただ、注意を怠らないようにするための警告です。これらの変化に際し、適切に対応することが重要です。場合によっては、ライセンスの変更にあたり、サービスの再構築、別データベースの採用、またはベンダーとの商業契約の締結が必要になる場合があります。

この問題空間をもう少し調べてみましょう

Hacker NewsやTechCrunch をよく読む人は、オープンソースおよび商用データベース ソフトウェアに関する会話に馴染みがあるはずです。要点は次のとおりです。過去 3 年間、主要なパブリッククラウドのベンダーの成長や、オープンソース中心のデータベース プロバイダーの市場での成功、あるいはその欠如などのさまざまな要因が重なり、議論が勃発しました。

そうは言っても、フリーソフトウェアとプロプライエタリソフトウェアの関係は二元的なものではなく、必ずスペクトルとなります。

注：図示されている距離は科学的ではなく、相対的な値の方が重要です。

上のスペクトルを見ると、一番左に、Oracle、IBM® Db2、Microsoft SQL Serverなどの商用またはプロプライエタリのデータベース ソフトウェア ライセンスがあります。これらは、あらゆる業種・業務のワークロードを強化する強力で機能が豊富なテクノロジーです。このソフトウェアをベンダーから購入する場合、またはクラウド・サービスとして購入する場合、以下にアクセスするためにプレミアム料金を支払うことになります。

コードレベルのサポート

ツールの堅固なエコシステム

専門サービスとコンサルタント

そのデータベースのロードマップに対する可視性と影響力

右側にはパブリックドメインのソフトウェアがあります。このソフトウェアには著作権は一切ありません。つまり、無制限に変更、配布、販売できるということです。スペクトルの右端に近いプロジェクトは、Apache Software FoundationやLinux Foundationなど、公平でバイアスのないサードパーティの基準によって管理されていることがよくあります。

オープンソース・イニシアティブ (OSI) は、オープンソース・ライセンスとそうでないものについて一般的に受け入れられているリストを管理しています。一般的に、オープンソース ソフトウェアは、「コードをフォークする」機能を備えているのが特徴です。つまり、プロジェクト (ソフトウェア) の方向性が、必要なものや希望するものと矛盾する場合は、必要に応じてコードを変更または編集することができます。

オープンソース テクノロジーの使用は、ライセンス コストがゼロであること、開発の透明性が高いこと、そして多様な利害関係者、メンテナンス担当者、問題領域から生まれるイノベーションにより、特に魅力的です。商用ソフトウェアと比較して、オープンソース ソフトウェアでは、ロードマップの影響やバグの修正プログラムやセキュリティパッチに関する保証、契約を放棄し、ベンダー・ロックインをゼロにし、事業部門の柔軟性を向上させることができます。（これは、あなたがチームと共に慎重に検討する必要があるトレードオフであることがわかります。）

上記のグラフを左から右に辿ると、Apache 2.0、MPL、GPL 3.0など、さまざまなレベルのライセンス許容度が存在します。

ライセンスにマッピングされたデータベースの例

背景となる歴史の概要

2000年代後半には、新興データベース・ベンダーのほとんどが、採用の促進と開発者の関心を得やすくするために、「オープンソース」として市場に参入していました。この路線に属する企業としては、Mongo Inc.、Redis Labs、Elastic などをご存じかもしれません。これらの企業は、 MongoDB 、 Redis 、Elasticsearch などのコミュニティ プロジェクトを開発しましたが、その投資をEnterpriseライセンス バージョン、マネージドクラウド実装、またはプロフェッショナル サービスで収益化することを検討していました。

しかし、クラウド・コンピューティングのパラダイム シフトにより、大手ベンダーがこれらのテクノロジーを第一級のプラットフォーム ネイティブの管理サービスとして簡単に提供できるようになったため、このビジネス モデルは不安定になっています。これらの製品は、ソフトウェアの作成者に保証された報酬を提供することなく、それぞれのクラウドでセキュリティー、コンプライアンス、監視、ロギングのための魅力的な統合とともに提供されます。

近年、企業は市場へのルートを再評価しています。現在では、開発への投資を保護するライセンス・モデルを採用していることが多くなっています。例えば、MongoDB、Redis Labs、そしてConfluentはいずれも、程度の差こそあれ、他社がそのコードの一部を対価なしにサービスとして運用することを防ぐために、ライセンスを変更しています。

「ジョシュ、アドバイスは何かありますか？」いい質問ですね。

商用データベースとオープンソースデータベースの両方を使用するのには十分な理由があります。重要なのは、あなた自身とあなたの会社が何に踏み込もうとしているのかを理解していることです。アプリケーションを構築する前にライセンスを確認し、プロジェクトがコンプライアンスに準拠していることを確認してください。オープンソースプロジェクトのライセンスを選択する場合は、Githubの「ライセンスの選択」というページを参照してください。

誰も訴訟は望んでいませんので、重要な考慮事項の1つはライセンスです。もう1つはデータモデル・ファミリーですが、その理由は異なります。アプリケーションを構築するときに、データモデルの種類を理解しておくと、作業に適したツールを選択するのに役立ちます。