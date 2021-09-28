CAP 定理が言及する 3 つの分散システムの特性を詳しく見てみましょう。

一貫性

一貫性とは、どのノードに接続しても、すべてのクライアントが同時に同じデータを参照できることを意味します。これを実現するには、データが 1 つのノードに書き込まれるたびに、書き込みが「成功」とみなされる前に、そのデータがシステム内の他のすべてのノードに即座に転送または複製される必要があります。

可用性

可用性とは、1 つ以上のノードがダウンしている場合でも、データを要求するすべてのクライアントが応答を受け取ることを意味します。これを別の言い方で言えば、分散システム内のすべての動作ノードは、例外なく、あらゆるリクエストに対して有効な応答を返します。

パーティション許容度

パーティションとは、分散システム内の通信の中断、つまり 2 つのノード間の接続が失われたり、一時的に遅延したりすることです。パーティション耐性とは、システム内のノード間の通信障害が何度発生してもクラスターが動作し続ける必要があることを意味します。