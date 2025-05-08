COBOLは、最適な汎用性を考慮して設計されており、その冗長性により、プログラマーは、メインフレーム・コンピューターとオペレーティング・システム全体で機能する、読みやすく保守しやすいプログラミング言語を使用できます。実際、これは米国国家規格協会（ANSI）と国際標準化機構（ISO）が標準化した初期のプログラミング言語の1つでした。

COBOLの最大の強みの1つは、従来の多くのプログラミング言語には必ずしも備わっていない、大規模精度固定小数点計算を強力にサポートしている点です。この機能により、COBOLは他の言語と差別化され、多くの大手金融機関で採用される要因となりました。

COBOLはレガシー・システムとみなされていますが、多くの政府機関や民間組織では、財務、管理、ビジネス・アプリケーションの実行に引き続きCOBOLが使用されています。実際、COBOLの命令や手続きをプログラムに記述していく（新しい）オブジェクト指向言語の構成が、オンライン・バンキング・システム全体の40%以上の基盤として使用されています。1

また、対面でのクレジットカード取引の80%をサポートし、すべてのATM取引の95%を処理し、毎日30億ドル以上の商取引を生み出すシステムを支えています。1優れた安定性と処理能力により、企業が既存のアーキテクチャーでアプリケーションやプログラムを維持する上で重要な役割を果たし続けています。