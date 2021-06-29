1937年に設計されたHarvard Mark I、またはIBM Automatic Sequence Controlled Calculator（ibm.com外部へのリンク）は、世界初のメインフレーム・コンピューターとして知られています。米海軍艦艇局は第二次世界大戦末期に、軍事目的で数学の問題を素早く解くためにこの機械を使用しました。

1951年、Eckert-Mauchly Computer Corporation（EMCC）社は、世界初の商用メインフレームであるUNIVAC（ibm.com外部へのリンク）の構築を開始しました。その後間もない1953年には、IBMが商用ビジネス向けに設計された最初のメインフレーム、IBMモデル701電子データ処理マシンを発表しました。同社の最初の電子コンピューターである701は、計算能力の高度化、メモリー容量の増量、小型化が急速に進み、前身のコンピューターよりも約25倍から50倍の高速化を実現していました。

1950年代に米国で大規模商用コンピューターを製造していた他のメーカーには、Burroughs社、Datamatic社、GE社、RCA社、Philco社などがあります。

最初の現代的なメインフレームである IBM System/360は、1964年に市場に登場しました。このマシンはそれから2年以内に、業界標準としてメインフレーム・コンピューター市場を独占しました。このマシンが登場する前は、新しいマシンごとにソフトウェアをカスタム作成する必要があり、商用ソフトウェア会社は存在しませんでした。System/360はソフトウェアをハードウェアから分離し、市場初めて、あるマシン用に作成されたソフトウェアがそのライン内の他のどのマシンでも実行できるようになりました。

多くの人が仮想化をクラウド・コンピューティングと関連付けていますが、商用の仮想化テクノロジーは、システム・リソースを論理的に分割して大規模なユーザー・グループ間で共有する方法としてメインフレームで始まりました。仮想化が誕生する以前は、メインフレームのITプロフェッショナルはキーパンチ、一括操作または単一操作でOSを使用してITを運用していました。1964年、IBMはCP/CMSをリリースしました。この軽量のシングル・ユーザー・オペレーティング・システムには、仮想マシン（VM）を構成する最初のハイパーバイザーが含まれていました。これにより、基盤となるハードウェアが仮想化され、効率が向上し、コストが削減されました。

1970年に発表されたIBM System/370は、データと命令を格納するために、IBMが初めて磁性鉄フェライト・コア技術からシリコン・メモリー・チップに移行した製品です。シリコン・メモリー・チップは動作速度が速く、必要な設置スペースも大幅に小さくて済むようになりました。System/370が発売されてから半年後、『Electronic News』誌に「シリコンバレー」という言葉が初めて活字で表現されました。

70年代から80年代にかけてのメインフレーム市場におけるその他の主要メーカーとしては、富士通、ヒューレット・パッカード、日立、Honeywell社、RCA、シーメンス、Sperry Univac社などが挙げられます。この間、メインフレーム業界では、マシンの小型化、I/Oパフォーマンスの向上、メモリーの大容量化、プロセッサーの複数化などにより進歩が続き、機能強化と容量増大が実現されました。

1990年代にパーソナル・コンピューターやその他のテクノロジーの使用が加速するにつれ、メインフレームの終焉を予測するアナリストもいました。実際、1991年には、InfoWorldのアナリスト、Stewart Alsop氏が、「最後のメインフレームは1996年3月15日に電源が切られるだろう」という有名な予測をしました。

しかし、メインフレームは、業界全体にわたって中核的なITインフラストラクチャーとして使用され続けています。2022年4月、IBMは最新世代のIBM zSeriesであるz16を発表しました。これは、業界初のオンチップ統合アクセラレーターを搭載した IBM Telumプロセッサーを使用しており、これまでにない速度と規模（および極めて低いレイテンシー）でAIを使用して予測とオートメーションを実現します。