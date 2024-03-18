データの整合性は、従来の製品指向のビジネスにおける品質管理に似ており、未加工データが正しく、安全で、意図された用途に適切であることを保証します。

ビジネス分析、顧客とのやり取り、コンプライアンスにおける優れたデータへの依存は、組織全体にわたるデータの整合性の重要性を浮き彫りにします。データを使用する際には、「ごみを入れたらゴミが出てくる」という言葉がよく当てはまります。健全なビジネス上の意思決定を行い、顧客を公正かつ正しく扱い、業界規制に準拠した正確なビジネスレポートを促進するには、良質なデータを使用することが非常に重要です。質の悪いデータを使えば、望ましくない結果をもたらします。

組織は、ライフサイクルを通じてデータを完全、正確、一貫性、安全に保つ必要があります。データの整合性は、すべてのデータ要素を変更、切り捨て、または損失することなく完全な状態に保ち、分析を歪め、一貫したテスト条件を危険にさらす可能性のある変更を防ぐことによって、この完全性を促進するのに役立ちます。データ整合性プロセスがなければ、アクセス・パターンに関係なく、組織は将来のデータが過去のデータと一致するかどうかを検証できなくなります。さらに、データの整合性は、認証、承認、暗号化、およびバックアップやアクセス・ログを含む包括的なデータ保護戦略を通じてアクセスを制御し、不正な利用から保護することで、データ・セキュリティーを強化するのに役立ちます。

意思決定だけでなく、データ対象者の個人情報や機密情報を保護するためにも、データの整合性は極めて重要です。人為的ミスであれ、サイバー攻撃であれ、顧客データの取り扱いにおけるミスは、プライバシーや信頼の侵害、個人の虚偽表示、そして深刻な風評被害につながる可能性があります。これは、機密性の低いファースト・パーティー・データにも同様に当てはまり、不正確なデータは、企業のユーザーに対する理解や扱いを歪め、トレンドへの取り込みやブランドとのインタラクションに影響を与える可能性があります。したがって、データの整合性を維持することは、単なるコンプライアンスや業務上の問題ではなく、組織と顧客との関係や市場における地位のあらゆる側面に影響を与える戦略上の必須事項です。