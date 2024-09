1996年に制定されたHealth Insurance Portability and Accountability Act of 1996(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)(HIPAA)は、保護医療情報(PHI)の使用、開示、安全な保管に関する要件を定めたもので、2009年にHealth Information Technology for Economic and Clinical Health(経済的及び臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律)(HITECH)の改正により更新されました。

医師、病院、医療保険会社など、HIPAAの対象となる事業体とその関連事業体は、保護医療情報(PHI)を保護するために設計された一連の技術的、管理的、物理的管理を実施および維持する必要があります。

レポートおよびその他のドキュメンテーション

IBM Cloud HIPAAガイドを読む(PDF、1.7 MB)