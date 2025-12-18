IBMグループ企業であるDataStax

DataStaxでwatsonxの機能を強化し、企業データを解き放ち、正確でエンタープライズ対応のAIアプリを構築

Astra DB、watsonx.ai、watsonx.dataのUIダッシュボードを示すイラスト

AI活用に向けた大規模データ管理

DataStax®は、Astra DB、HCD、Langflowにわたる最先端の機能をwatsonx®にもたらし、企業がリアルタイムデータ、非構造化データ、マルチモーダルデータを大規模なAI活用に向けて管理できるようにします。

その結果、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウドなど、どこでも実行できるオープンなAI対応インフラストラクチャーにより、企業がセキュアでガバナンスの効いた本番環境向けのAIおよびアプリケーション・ワークロードの運用方法を簡素化できます。
AI活用に向けて準備された非構造化データへのアクセス

非構造化データの取り込み、強化、検索を自動化して、摩擦を軽減し、AIワークロードとエンタープライズ・アプリケーションの導入と拡張を加速します。
データ・アクセスとガバナンスを簡素化

信頼性の高いインフラストラクチャーとオープンソースのイノベーションを基盤とするエンタープライズ・グレードのツールにより、データ・アクセスとガバナンスをセキュアかつシンプルに実現します。これらはwatsonxとシームレスに統合され、暗号化、アクセス制御、非構造化データのオーケストレーションを合理化する機能を標準で備えています。
柔軟なツール群による、あらゆる環境への導入

watsonxを補完するオープンソースおよびローコードのツールを活用し、最新のエンタープライズ・アプリケーションに求められるスピードと柔軟性を実現しながら、信頼性の高いAIワークロードをあらゆるクラウドやオンプレミス環境にスケールし、導入できます。
運用業務を簡素化する

非構造化データ管理を自動化し、クラウド・データベース全体のコストを削減しながら、総所有コスト（TCO）を低減してAI運用を簡素化します。

IDCスポットライト：IBMがDataStaxを買収

AIインフラストラクチャーのためのデータ構築が鍵となります。組織がAIの最大の課題に対処するためにデータ・アーキテクチャーのモダナイズを進める中、IBMはwatsonxポートフォリオを補完するためにDataStaxを買収する計画を発表しました。

鍵となるテクノロジー

Datastax AstraのUIデータベースを示す製品の画面
Astra DBとハイパーコンバージド・データベース（HCD）

Astra DBとHCDは、IBM® watsonx.dataのNoSQLデータベースをベクター機能で強化し、検索拡張生成およびナレッジ埋め込みの機能を高めます。弾力的な拡張性と予測可能な性能を実現するように構築されたこれらのソリューションは、ミッションクリティカルなワークロードをほぼゼロのレイテンシーでサポートします。

Astra DBは、クラウド上でNoSQLのベクター検索機能を提供するForrester Leaderであり、Apache Cassandra®を基盤として、表形式データ、検索データ、グラフ・データなどの最新のAIワークロードに必要なスピード、信頼性、マルチモデル対応を提供します。これにより、生成AIアプリケーション向けに、多様なデータ形式を対象とした複雑でコンテキストに応じた検索が可能になります。

オンプレミスまたはプライベートクラウドをお探しですか？ハイパーコンバージド・データベースは、データベース・リソースをオンプレミスまたはプライベートクラウドで運用する組織に最適なソリューションです。これらのテクノロジーは、IBM watsonx.data Premium Editionと連携したDataStaxとして提供されます。

Datastax Langflowのダイアグラムを示す製品の画面
Langflow

Langflowは、100,000以上のGitHubスターを備えたオープンソース・ツールです。このツールにより、開発者は直感的なローコード・インターフェースを通じて、検索拡張生成およびマルチエージェントAIアプリケーションをプロトタイプ化、構築、導入できます。

Langflowはミドルウェアとして柔軟にIBM®watsonxOrchestrateと連携し、AIアプリケーション開発を効率化します。信頼性の高いインフラストラクチャー、構成可能なツール群、オープンソースのイノベーションにより、IBMとDataStaxは、企業が非構造化データからより深い洞察をセキュアかつ大規模に引き出すための堅牢な基盤を提供します。

Pythonで構築され、モデル、API、データベースを横断して動作するように設計されたLangflowは、複雑さを軽減し、プロトタイプから本番環境までのスムーズな移行を支援することで、生成AI開発を効率化します。

ともに価値創出を加速する方法

エンタープライズ・データの多くは非構造化データであり、その価値を解き放つことはAIの拡張に不可欠です。LangflowとAstra DBを組み合わせることで、チームは非構造化データへのアクセス、オーケストレーション、運用をより容易に行えるようになり、生成AI開発における摩擦が軽減されます。Langflowのローコード設計環境はアプリ開発を簡素化します。一方、Astra DBは、高可用性、リニアなスケーラビリティ、マルチモデル・データ・オペレーションに対する組み込みサポートを備えた高度なベクトルおよびナレッジ・グラフ機能を提供します。watsonx.dataとwatsonxOrchestrateを組み合わせることで、これらのツールは価値創出までの時間を短縮し、企業が自社の独自データを基盤としたAIソリューションをより迅速に構築できるよう支援します。

watsonxのAIポートフォリオはオープンソースを基盤としており、Cassandra、Langflow、OpenSearchをはじめとするオープン技術で高く評価されているDataStaxと、この価値を共有しています。
効果
生成AI開発の簡素化

LangflowはGitHubで10万以上のスター（高評価）を獲得しており、その急速な普及と、大規模な生成AI開発を簡素化する能力を示しています。
開発者の生産性向上の加速

何万人もの開発者がLangflowを利用して複雑さを軽減し、オーケストレーションから導入まで、生成AIパイプラインの各段階を高速化しています。
AI本番環境向けに構築

Astra DBは、ほぼゼロのレイテンシーでリアルタイムの性能を実現し、高速ベクトル検索とAIワークロード向けに構築されています。

参考情報

DataStaxの開発者向けドキュメンテーションを参照し、最新バージョンのソフトウェアをダウンロードしてください。

Langflowについて、インストール手順から詳細なチュートリアルまで幅広く学べます。

IBMの役割についてナレッジ・ベースの検索、チケットの送信、ケースの確認ができます。

始める準備はできましたか。プロトタイプからEnterpriseまで、最適なプランを確認するために料金体系をご覧ください。

