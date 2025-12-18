エンタープライズ・データの多くは非構造化データであり、その価値を解き放つことはAIの拡張に不可欠です。LangflowとAstra DBを組み合わせることで、チームは非構造化データへのアクセス、オーケストレーション、運用をより容易に行えるようになり、生成AI開発における摩擦が軽減されます。Langflowのローコード設計環境はアプリ開発を簡素化します。一方、Astra DBは、高可用性、リニアなスケーラビリティ、マルチモデル・データ・オペレーションに対する組み込みサポートを備えた高度なベクトルおよびナレッジ・グラフ機能を提供します。watsonx.dataとwatsonxOrchestrateを組み合わせることで、これらのツールは価値創出までの時間を短縮し、企業が自社の独自データを基盤としたAIソリューションをより迅速に構築できるよう支援します。

watsonxのAIポートフォリオはオープンソースを基盤としており、Cassandra、Langflow、OpenSearchをはじめとするオープン技術で高く評価されているDataStaxと、この価値を共有しています。