IBM Cloud® Virtual Private Cloud（VPC）上のz/OS Virtual Serverで、クラウドネイティブの開発とz/OSアプリケーションのテストを加速します。 これは、プライベートクラウドのセキュリティーとパブリッククラウドの俊敏性を備えた、IBM Cloud内にお客様が所有する保護スペースです。

また、IBM Wazi aaSは、DevSecOpsのプラクティスに基づいた統合テンプレートを通じて、お客様がIBM Cloudの継続的デリバリー・オファリングの探索を開始できるような実験的機能も提供します。 このサービスは、IBM Cloudのz/OSおよびクラウドネイティブ・アプリケーションに対して、セキュリティーと監査能力を中核としたツールチェーンを作成して使用するための統一されたユーザー・エクスペリエンスを提供します。