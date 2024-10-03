IBM Cloud® Virtual Private Cloud（VPC）上のz/OS Virtual Serverで、クラウドネイティブの開発とz/OSアプリケーションのテストを加速します。 これは、プライベートクラウドのセキュリティーとパブリッククラウドの俊敏性を備えた、IBM Cloud内にお客様が所有する保護スペースです。
また、IBM Wazi aaSは、DevSecOpsのプラクティスに基づいた統合テンプレートを通じて、お客様がIBM Cloudの継続的デリバリー・オファリングの探索を開始できるような実験的機能も提供します。 このサービスは、IBM Cloudのz/OSおよびクラウドネイティブ・アプリケーションに対して、セキュリティーと監査能力を中核としたツールチェーンを作成して使用するための統一されたユーザー・エクスペリエンスを提供します。
5分以内でz/OS環境へのオンデマンド・アクセスによって可能になる迅速な開発とテストを通じて、配信を加速します。
最新かつ最高のソフトウェアを含むz/OSシステムを使用することにより、絶えず変化するビジネス・ニーズに対応してより迅速に革新します。
開発ライフサイクルの早い段階でシフト・レフトとテストの自動化を行い、セキュリティーを考慮することにより、ソフトウェアの品質と監査能力を向上させます。
待機時間をなくし、標準イメージまたはカスタムイメージを使用して、Wazi Image Builderでz/OSシステムを簡単に展開できるようにすることで、開発者とシステム・プログラマーを支援します。
ビジネス・ニーズに基づいてオンデマンドで水平および垂直の拡張を有効にし、柔軟性のある消費モデルでサービスとして利用可能なインフラストラクチャーで、使用したものに対してのみ支払います。
IBM提供の開発・テスト・ストック画像をz/OS Virtual Serverにデプロイするか、アプリケーションと関連コンポーネントのカスタム・イメージをz/OS Virtual Server in VPCにデプロイします。
z/OSシステムへのセルフサービスアクセスでIBM Cloudの強度とセキュリティーを活用し、独自のLPARから標準イメージまたはカスタム・イメージを作成します。 運用に依存することなく、数分で開発とテストを開始できます。
破損したプロセス、不十分なセキュリティーなど、ソフトウェアのアップグレードを迅速にテストすることを妨げている課題を克服します。 z/OS仮想サーバー・インスタンス（VSI）とWaziイメージ・ビルダーを使用してテストを迅速化します。
新しいz/OS開発者の参入障壁を下げることによってイノベーションを加速し、そしてストック・イメージとして利用可能なプレインストールとカスタマイズ済みのソフトウェアに、簡単にアクセスできるようにすることによって専門的スキルの必要性を減らします。
IBM Cloud Continuous Deliveryを開始して、安全なツールチェーンをお試しください。
すぐにIBM Cloud Virtual Private Cloudのz/OS開発およびテスト・システムを起動します。 定義したプライベートで安全なスペースで、仮想マシンベースのコンピューティング、ストレージ、およびネットワーク・リソースを管理します。
Waziイメージ・ビルダーを使用して、オンプレミスのLPARからカスタム・イメージを作成します。 Waziイメージ・ビルダーには、作成プロセスを合理化するための役割ベースのアクセスと、REST APIを備えたWeb UIが含まれています。
IBM継続的デリバリー・サービスを拡張するz/OSテンプレートを使用して、セキュアなDevSecOpsツールチェーンでビルドを自動化します。
価格設定については、IBM担当者にお問い合わせください。
実際のZハードウェアとIBM Cloud™で稼働しているオンデマンドz/OSシステムが、市場投入までの時間を短縮し、ソフトウェア品質を向上させるのにどのように役立つかをご覧ください。