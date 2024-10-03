サービスとしてのIBM Wazi

IBM Cloud®上でz/OS向けのクラウドネイティブ開発とテスト
z/OSの開発とテストへのオンデマンド・アクセスをすぐに実現

IBM Cloud® Virtual Private Cloud（VPC）上のz/OS Virtual Serverで、クラウドネイティブの開発とz/OSアプリケーションのテストを加速します。 これは、プライベートクラウドのセキュリティーとパブリッククラウドの俊敏性を備えた、IBM Cloud内にお客様が所有する保護スペースです。

また、IBM Wazi aaSは、DevSecOpsのプラクティスに基づいた統合テンプレートを通じて、お客様がIBM Cloudの継続的デリバリー・オファリングの探索を開始できるような実験的機能も提供します。  このサービスは、IBM Cloudのz/OSおよびクラウドネイティブ・アプリケーションに対して、セキュリティーと監査能力を中核としたツールチェーンを作成して使用するための統一されたユーザー・エクスペリエンスを提供します。

市場投入までのスピードの向上

5分以内でz/OS環境へのオンデマンド・アクセスによって可能になる迅速な開発とテストを通じて、配信を加速します。
自由なイノベーション

最新かつ最高のソフトウェアを含むz/OSシステムを使用することにより、絶えず変化するビジネス・ニーズに対応してより迅速に革新します。
ソフトウェアの品質およびコンプライアンスの向上

開発ライフサイクルの早い段階でシフト・レフトとテストの自動化を行い、セキュリティーを考慮することにより、ソフトウェアの品質と監査能力を向上させます。
生産性の向上

待機時間をなくし、標準イメージまたはカスタムイメージを使用して、Wazi Image Builderでz/OSシステムを簡単に展開できるようにすることで、開発者とシステム・プログラマーを支援します。
拡張性のさらなる向上

ビジネス・ニーズに基づいてオンデマンドで水平および垂直の拡張を有効にし、柔軟性のある消費モデルでサービスとして利用可能なインフラストラクチャーで、使用したものに対してのみ支払います。
柔軟な実装

IBM提供の開発・テスト・ストック画像をz/OS Virtual Serverにデプロイするか、アプリケーションと関連コンポーネントのカスタム・イメージをz/OS Virtual Server in VPCにデプロイします。
開発とテスト

z/OSシステムへのセルフサービスアクセスでIBM Cloudの強度とセキュリティーを活用し、独自のLPARから標準イメージまたはカスタム・イメージを作成します。 運用に依存することなく、数分で開発とテストを開始できます。

インフラストラクチャー・テスト

破損したプロセス、不十分なセキュリティーなど、ソフトウェアのアップグレードを迅速にテストすることを妨げている課題を克服します。 z/OS仮想サーバー・インスタンス（VSI）とWaziイメージ・ビルダーを使用してテストを迅速化します。
イノベーションとスキルの構築

新しいz/OS開発者の参入障壁を下げることによってイノベーションを加速し、そしてストック・イメージとして利用可能なプレインストールとカスタマイズ済みのソフトウェアに、簡単にアクセスできるようにすることによって専門的スキルの必要性を減らします。
DevSecOpsプラクティスによるz/OSアプリの保護

IBM Cloud Continuous Deliveryを開始して、安全なツールチェーンをお試しください。

IBM Wazi as a Serviceコンポーネント z/OS Dev and Test Virtual Server in IBM Cloud VPC

すぐにIBM Cloud Virtual Private Cloudのz/OS開発およびテスト・システムを起動します。 定義したプライベートで安全なスペースで、仮想マシンベースのコンピューティング、ストレージ、およびネットワーク・リソースを管理します。

 IBM Cloudアカウントの管理方法を見る（3:54） Waziイメージ・ビルダー

Waziイメージ・ビルダーを使用して、オンプレミスのLPARからカスタム・イメージを作成します。 Waziイメージ・ビルダーには、作成プロセスを合理化するための役割ベースのアクセスと、REST APIを備えたWeb UIが含まれています。

 ソース環境の作成方法を見る（2:21） ターゲット環境の作成方法を見る（1:43） 継続的デリバリーのz/OSテンプレート

IBM継続的デリバリー・サービスを拡張するz/OSテンプレートを使用して、セキュアなDevSecOpsツールチェーンでビルドを自動化します。

IBMは、Wazi as a Serviceを使用したハイブリッドクラウドに対するアプローチにより、企業にとってメインフレーム開発者エクスペリエンスをモダナイズすることが非常に重要であることを認識しています。
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
TCSクラウド・ソリューションとアクセラレーターをIBM Cloudのセキュリティーと信頼性とともに活用して、顧客がハイブリッドクラウドのモダナイゼーションとビジネスの変革を加速するのを支援しています。
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
IBM ZとIBM Cloudによるモダナイゼーションの新時代
IBM Wazi as a Serviceが、ビルド、テスト、拡張、セキュリティーを通じて妥協することなく、ハイブリッドクラウドが保障するものを、どのように実現するかをご覧ください。
IBM Wazi as a Service、IBM Z DevOps、およびクラウドネイティブ開発の使用についての詳細は、トレーニング・ビデオをご覧ください。
クラウドネイティブ開発コミュニティー
Z DevOpsのクラウドネイティブ開発コミュニティーに参加し、ニーズの優先順位付けに貢献することができます。
Z and Cloud Modernization Stack
メインフレームとクラウド・イノベーションを最大限に活用し、IBM Z上のIT自動化への標準化されたアプローチで、アプリケーションのモダナイゼーションを迅速に開始します。
手軽に利用を開始
IBM Wazi as a Serviceのチュートリアル、サンプル、ワークフローが、開発環境をわずか数分で構築するのにどのように役立つかを説明します。
IBM Cloudでのz/OS開発およびテスト

実際のZハードウェアとIBM Cloud™で稼働しているオンデマンドz/OSシステムが、市場投入までの時間を短縮し、ソフトウェア品質を向上させるのにどのように役立つかをご覧ください。

