IBM Cloud® Databases-as-a-Service（DBaaS）サービスを使用すると、中小企業はすぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供および維持できるため、開発者やITスタッフは付加価値の高いタスクやデータベース・ソフトウェア、インフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、バックアップに集中できます。



IBM Cloudは、あらゆる業界の幅広いアプリケーション・タイプの構築または移行をサポートするために、リレーショナルおよび無リレーショナル（No-SQL）や非リレーショナル（Non-SQL）データベースと統合の広範なポートフォリオをサポートしています。リレーショナル・データベースは固定スキーマを使用して表形式でデータを構造化しますが、非リレーショナル・データベースは柔軟なスキーマを使用し、データベースの種類に応じてデータを異なる方法で整理します。非リレーショナル・データベースの種類に関係なく、これらはすべて、テキスト、動画、画像などの非構造化データ形式には理想的ではないリレーショナル・モデルに固有の柔軟性と拡張性の問題を解決することを目的としています。