IBM Cloud® Databases-as-a-Service（DBaaS）サービスを使用すると、中小企業はすぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供および維持できるため、開発者やITスタッフは付加価値の高いタスクやデータベース・ソフトウェア、インフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、バックアップに集中できます。IBM® Cloud Databases SMEは、すぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供および維持し、開発者とIT担当者が他の優先事項に集中するための時間を確保できるようにします。
IBM Cloudは、あらゆる業界の幅広いアプリケーション・タイプの構築または移行をサポートするために、リレーショナルおよび無リレーショナル（No-SQL）や非リレーショナル（Non-SQL）データベースと統合の広範なポートフォリオをサポートしています。リレーショナル・データベースは固定スキーマを使用して表形式でデータを構造化しますが、非リレーショナル・データベースは柔軟なスキーマを使用し、データベースの種類に応じてデータを異なる方法で整理します。非リレーショナル・データベースの種類に関係なく、これらはすべて、テキスト、動画、画像などの非構造化データ形式には理想的ではないリレーショナル・モデルに固有の柔軟性と拡張性の問題を解決することを目的としています。
IBMの商用データベースとオープンソース・データベースは、あらゆるタイプのデータに対応しています。構造化データ、非構造化データ、SQL、NoSQL、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーンなどをIBM Cloudで利用できます。
IBM® Cloudデータベースを使用すると、IBMがインフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、およびバックアップを実行する間、開発者とIT部門はアプリケーションの開発に集中できます。
IBM Cloudデータベースは、IBM Cloudの弾力性と柔軟性を活用するために、グローバルなハイブリッドクラウド・スケールの設計哲学を採用しています。
IBM® Key ProtectまたはIBM Cloud Hyper Protect Crypto Servicesを連携することにより、トランスポート層セキュリティー（TLS）による移動中のデータの暗号化と、ディスクおよびバックアップ上のデータの保存時の暗号化が行われます。
コンピューティング、可観測性、IDおよびアクセス管理におけるIBM Cloudサービスとの完全な統合により、総合的な開発者エクスペリエンスを実現します。
運用アプリケーションは、管理されたデータベースを活用して、運用イベントに関するリアルタイム・データを取得して保存し、効果的な意思決定を可能にすることで、日常のビジネス運用を処理します。このアプローチは、物流、運輸、銀行、電子商取引など、さまざまな業界で採用できます。
分析アプリケーションは、データを分析して、データ駆動型業界全体でビジネス上の意思決定に情報を提供し、推進します。これらのアプリケーションは、電子商取引における価格設定やパッケージング、製造における計画やリソース管理、分析における顧客管理やビジネス・インテリジェンス、物流におけるIoT運用などのタスクに不可欠です。
ITサービス・プロバイダーのHappiest Minds社はIBM Cloudを導入し、KubernetesとIBM Cloud Databasesソリューションを使用してDCMプラットフォームに組み込まれたソリューションを開発しました。このソリューションは99.95％の可用性を実現し、新規顧客の更新が20％、収益が25％、それぞれ増加しました。
魅力的な最新のモバイル・アプリ・エクスペリエンスを提供したいと考えていたSaaSプラットフォームのOverBliqは、モバイル・アプリの開発時間を50％短縮し、通常の社内コストを80％も削減しました。
Booking.com社は、シングル・クラウド・プラットフォームにおける独自のフォーマットやベンダー・ロックインを懸念し、予約や財務報告などの重要なワークロードをオープンソースのクラウド・プロバイダーに移行して対応しています。