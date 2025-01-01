IBM Cloud Databasesサービス

IBM® Cloud上の高度にセキュアで完全に管理されたDatabase-as-a-Service機能でイノベーションを促進
成果をもたらすIBM® Cloud Databasesソリューション

IBM Cloud® Databases-as-a-Service（DBaaS）サービスを使用すると、中小企業はすぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供および維持できるため、開発者やITスタッフは付加価値の高いタスクやデータベース・ソフトウェア、インフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、バックアップに集中できます。IBM® Cloud Databases SMEは、すぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供および維持し、開発者とIT担当者が他の優先事項に集中するための時間を確保できるようにします。

IBM Cloudは、あらゆる業界の幅広いアプリケーション・タイプの構築または移行をサポートするために、リレーショナルおよび無リレーショナル（No-SQL）や非リレーショナル（Non-SQL）データベースと統合の広範なポートフォリオをサポートしています。リレーショナル・データベースは固定スキーマを使用して表形式でデータを構造化しますが、非リレーショナル・データベースは柔軟なスキーマを使用し、データベースの種類に応じてデータを異なる方法で整理します。非リレーショナル・データベースの種類に関係なく、これらはすべて、テキスト、動画、画像などの非構造化データ形式には理想的ではないリレーショナル・モデルに固有の柔軟性と拡張性の問題を解決することを目的としています。
メリット
クラウドネイティブ・データベースの豊富ななラインナップ

IBMの商用データベースとオープンソース・データベースは、あらゆるタイプのデータに対応しています。構造化データ、非構造化データ、SQL、NoSQL、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーンなどをIBM Cloudで利用できます。

 

 
フルマネージド・データベース

IBM® Cloudデータベースを使用すると、IBMがインフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、およびバックアップを実行する間、開発者とIT部門はアプリケーションの開発に集中できます。
エンタープライズ対応のクラウド・データベース

IBM Cloudデータベースは、IBM Cloudの弾力性と柔軟性を活用するために、グローバルなハイブリッドクラウド・スケールの設計哲学を採用しています。
既製のセキュリティーとコンプライアンス

IBM® Key ProtectまたはIBM Cloud Hyper Protect Crypto Servicesを連携することにより、トランスポート層セキュリティー（TLS）による移動中のデータの暗号化と、ディスクおよびバックアップ上のデータの保存時の暗号化が行われます。
IBM Cloudを完全連携

コンピューティング、可観測性、IDおよびアクセス管理におけるIBM Cloudサービスとの完全な統合により、総合的な開発者エクスペリエンスを実現します。
ソリューション IBM Cloud Databases for PostgreSQL
高可用性、バックアップ・オーケストレーション、ポイントインタイム・リカバリー（PITR）、読み取りレプリカを簡単に実現する、高度にカスタマイズ可能な強力なオープンソース・オブジェクト・リレーショナル・データベースです。
IBM Cloud Databases for MySQL
スケーラビリティとセキュリティを備えた高いパフォーマンスを提供するミッションクリティカルな Web アプリケーションを構築します。 MySQLは、LAMPスタックの一部で、Webアプリケーションおよびサイトにおける事実上の標準規格です。
IBM Db2 on Cloud
次世代のトランザクションデータベース。専任の運用チーム、PITR、マルチゾーン・リージョンのサポートと独立した拡張性を備えた高可用性災害時復旧（HADR）を利用できます。
Databases for MongoDB
豊富なクエリと集計フレームワークを備えたNoSQL JSONドキュメント・ストア
Databases for Redis
超高速とスループットを実現する最高のインメモリー・データベース
Cloudant
Apache CouchDBをベースにした、Web、モバイル、IoT、サーバーレス・アプリケーション向けのスケーラブルなNoSQL JSONドキュメント・データベース
Elasticsearch 用のデータベース
検索主導型の大容量データ保存と取得の課題に対する頼りになる答え、フルテキスト検索、ベクトル・ストア
Event Streams
オープンソースのApache Kafka上に構築されたイベント・ストリーミング・プラットフォーム。これは、IBM Cloud上の完全マネージド・サービスとして、またはEvent Automationの一部としてオンプレミスでご利用になれます。
Messages for RabbitMQ
分散システムに導入される、非常に堅牢で最も広く導入されているメッセージ・ブローカー（ミドルウェア）
ユースケース 運用アプリケーション

運用アプリケーションは、管理されたデータベースを活用して、運用イベントに関するリアルタイム・データを取得して保存し、効果的な意思決定を可能にすることで、日常のビジネス運用を処理します。このアプローチは、物流、運輸、銀行、電子商取引など、さまざまな業界で採用できます。

 分析アプリケーション

分析アプリケーションは、データを分析して、データ駆動型業界全体でビジネス上の意思決定に情報を提供し、推進します。これらのアプリケーションは、電子商取引における価格設定やパッケージング、製造における計画やリソース管理、分析における顧客管理やビジネス・インテリジェンス、物流におけるIoT運用などのタスクに不可欠です。

お客様事例

2mee社

2mee社は、IBM CloudとIBM Garageを利用して、デジタル・デバイス上にホログラフィック画像を投影することで、コミュニケーションを拡張しました。
Etihad Airways社

Etihad社は、顧客に思い出に残る体験を提供するため、大規模なデジタル化プロジェクトを実施しました。それを実現したのは、IBMパブリッククラウドです。
Happiest Minds社

ITサービス・プロバイダーのHappiest Minds社はIBM Cloudを導入し、KubernetesとIBM Cloud Databasesソリューションを使用してDCMプラットフォームに組み込まれたソリューションを開発しました。このソリューションは99.95％の可用性を実現し、新規顧客の更新が20％、収益が25％、それぞれ増加しました。
OverBliq社

魅力的な最新のモバイル・アプリ・エクスペリエンスを提供したいと考えていたSaaSプラットフォームのOverBliqは、モバイル・アプリの開発時間を50％短縮し、通常の社内コストを80％も削減しました。
Booking.com

Booking.com社は、シングル・クラウド・プラットフォームにおける独自のフォーマットやベンダー・ロックインを懸念し、予約や財務報告などの重要なワークロードをオープンソースのクラウド・プロバイダーに移行して対応しています。
CRM.COM

課金ソフトウェア会社のCRM.COM社は、自社のソフトウェアをホストするための堅牢で安全かつ信頼性の高いクラウドを提供するクラウド・ベンダーとのパートナーシップを検討していたところ、大量の加入者とオンライン・トランザクション処理をサポートできるだけではなく、セキュリティーが充実し、拡張性に優れた利用可能なクラウドネイティブ・プラットフォームであるIBM® Cloud PaaSを見つけました。
参考情報 IBM Cloud Professional Architect
IBM Cloud Professional Architectカリキュラム内のコースを通じてデータベース・スキルを構築します。 IBM Cloud認定試験に備えるためのインタラクティブなカリキュラムで自分の能力を検証します。
IBM Cloud Professional Developer
IBM Cloud Professional Developerカリキュラム内のコースを通じてデータベース・スキルを構築します。 この対話式のカリキュラムは、プロフェッショナル・レベルの認定資格の準備に役立ちます。
データベース購入者向けガイド
オープンソースと専有データベースを選択する際に企業が問うべき一連の実践的な質問を確認します。
IBM® Cloudユーザー・コミュニティー
IBM Cloud Databasesサービスのエキスパートに相談できるこのコミュニティーでは、他のクラウドIT運用マネージャー、ソリューション・アーキテクト、SRE、その他の専門家とネットワーキングができます。
次のステップ

IBM® Cloud Databasesサービスの完全なポートフォリオを活用して、イノベーションへの道を歩み始めましょう。

 IBM® Cloudデータベースを試す