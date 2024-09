金融サービス

Bank of America銀行とBNP Paribas社との連携でさらに進化したIBM Cloud

IBMとBank of America銀行が連携してIBM Cloud for Financial Servicesを進化させ、BNP Paribas社が欧州における主要クライアントとしてこのプロジェクトに加わりました。強化された機能を活用して銀行サービスのイノベーションと優れたオペレーションを推進する方法をご覧ください。