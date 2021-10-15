1998年、VMware社は、Diane Greene、Scott Devine、Mendel Rosenblum、Edward Wang、Edouard Bugnionの科学者チームにより設立されました。1999年、パロアルトに本社を置く同社は、ユーザーが1台のPC上で複数のオペレーティング・システムを仮想マシンとして実行できる初の商用製品であるVMware Workstation 1.0を発売しました。

VMwareは、2001年にVMware GSX Server（ホスト型）とVMware ESX Server（ホストレス）でサーバー市場に参入しました。2004年にEMC社がVMware社を買収しました。2016年には、Dell Technologies社がEMC社を買収し、VMware社を吸収しました。VMwareは、同社のサーバー仮想化プラットフォームであるVSphereによる、仮想化サービスのトップ・プロバイダーにまで成長し、50万人以上の顧客を抱え、市場シェアNo.1を維持しています。1

2023 年 12 月、半導体企業のBroadcom社は、マルチクラウド戦略の拡大を目標に、690 億ドルでVMware社の買収を完了しました。2ここでBroadcom社は、同社のブランドをVmWare by Broadcomに変更しました。ここでは簡単に、VMwareと呼びます。

買収以来、Broadcom社は自社の製品をVMware Cloud Foundation（VCF）と VMware vSphere Foundation（VVF）という2つの主要バンドルに統合してきました。また、BroadcomはVMwareを永久ライセンスとサポートおよびサブスクリプション（SNS）の更新モデルから、サブスクリプションベースの価格モデルに移行しました。3