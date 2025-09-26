デスクトップ仮想化とは

デスクトップ仮想化は、エンド・ユーザーのデスクトップ環境とオペレーティング・システム（OS）を、エンド・ユーザーのコンピューティング・デバイスまたはクライアントから切り離して、ソフトウェア・ベース（または仮想）で構築します。 これにより、ユーザーはどのコンピューティング・デバイスからでも自分のデスクトップにアクセスできるようになります。
仮想デスクトップ・インフラストラクチャー（VDI）
VDI導入モデルでは、オペレーティング・システムは、データセンター内のサーバー上にホストされた仮想マシン（VM）上で動作します。 デスクトップ・イメージはネットワークを経由してエンド・ユーザーのデバイスに送られ、エンド・ユーザーはデスクトップ（および基盤となるアプリケーションとオペレーティング・システム）をローカルにあるかのように操作することができます。
VDIでは、各ユーザーに独自のオペレーティング・システムを搭載した専用のVMを提供します。 ドライバー、CPU、メモリーなどのオペレーティング・システムのリソースは、ハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェア層から動作し、その出力を模倣して、複数のVMへのリソースの割り当てを管理し、同じサーバー上で並行して実行できます。
VDIの主なメリットは、エンド・ユーザーのデバイスにWindows 10のデスクトップとオペレーティング・システムを提供できることです。 しかし、VDIはWindows 10のインスタンスごとに1人のユーザーしかサポートしないため、Windows 10のユーザーごとに個別のVMが必要になります。
リモート・デスクトップ・サービス（RDS）
RDS（リモート・デスクトップ・セッション・ホスト（RDSH）とも呼ばれます）では、ユーザーは、Microsoft Windows Serverのオペレーティング・システムを通してデスクトップやWindowsアプリケーションにリモートでアクセスします。 アプリケーションやデスクトップ・イメージは、Microsoftリモート・デスクトップ・プロトコル（RDP）を介して提供されます。 以前はMicrosoft Terminal Serverとして知られていたこの製品は、最初のリリース以来ほとんど変更されていません。
エンド・ユーザーの視点から見ると、RDSとVDIは同じです。 しかし、Windows Serverの1つのインスタンスは、サーバー・ハードウェアが処理できる範囲内で多くの同時ユーザーをサポートすることができるため、RDSはよりコスト効率の高いデスクトップ仮想化の選択肢となります。 しかし、Windows 10上で動作するようにテストまたは認証されたアプリケーションは、Windows Server OS上で動作するようにはテストされていない、または認証されていない可能性があることにも注意が必要です。
Desktop-as-a-Service（DaaS）
DaaSでは、VMはサード・パーティーのプロバイダーによってクラウド・ベースのバックエンドにホストされています。 DaaSは拡張性が高く、オンプレミス型のソリューションよりも柔軟性があり、一般的に他の多くのデスクトップ仮想化オプションよりも迅速に導入することができます。
DaaSは、他のクラウド型デスクトップ仮想化と同様に、変動するワークロードや変化するストレージ需要への対応、使用量に応じた料金体系、インターネットに接続されたほぼすべてのデバイスからアプリケーションやデータにアクセスできる機能など、クラウド・コンピューティングの一般的なメリットを多く備えています。 DaaSの最大のデメリットは、機能や構成が必ずしも必要に応じてカスタマイズできないことです。
VDIは、物理的なデスクトップ・コンピューティングというおなじみのコンピューティング・モデルを仮想化して提供するもので、人気のある選択肢です。 しかし、VDIを導入するには、ハードウェア、オペレーティング・システムやアプリケーション、ハイパーバイザーや関連ソフトウェアなど、インフラストラクチャーのすべての側面を自分で管理する必要があります。 VDIの経験や専門知識が限られている場合、これは困難です。 すべてのインフラストラクチャー・コンポーネントを購入すると、より大きな初期投資が必要になります。
RDS/RDSHは、実行する必要のある特定のアプリケーションをサポートし、エンド・ユーザーがWindowsデスクトップ全体ではなく、これらのアプリケーションへのアクセスのみを必要とする場合に、最適な選択肢となります。 RDSはVDIよりもサーバーあたりのエンド・ユーザー密度が高く、システムは通常、完全なVDI環境よりも安価で拡張性に優れています。 しかし、RDS/RDSHテクノロジーを管理するためには、スタッフに必要なスキル・セットと経験が必要です。
DaaSは現在、共有デスクトップや共有アプリケーションでよりITチームが快適に作業できるようになるにつれ、人気が高まっています。 総合的に見て、多くの場合、最もコスト・パフォーマンスの高い選択肢となっています。 また、管理が最も簡単で、インフラストラクチャーやVDIの管理に関して、社内で専門知識を有する必要はほとんどありません。 これは容易に拡張可能で、資本支出ではなく、多くの企業にとってより手頃なコスト構造となる運用支出になります。
デスクトップを仮想化することで、様々なメリットが期待できますが、選択する導入モデルによって、そのメリットも異なります。
管理の効率化。 デスクトップ仮想化により、ITチームは従業員のコンピューティング・ニーズを簡単に管理できるようになります。 ソフトウェアを変更するたびに、再構成、アップデート、パッチ適用が必要な個別のコンピューターを維持する代わりに、企業は、同じような役割や機能の範囲内で、従業員のために単一のVMテンプレートを維持することができます。 これにより、時間とITリソースを節約できます。
コスト削減。 多くの仮想デスクトップソリューションでは、IT予算を設備投資費から運用費に移行することができます。 データセンターのサーバー上にホストVMを介して配信される計算主体のアプリケーションは処理能力が低くて済むため、デスクトップ仮想化により、性能の劣る古いエンド・ユーザーのデバイスの寿命を延ばすことができます。 オンプレミス型仮想デスクトップ・ソリューションでは、サーバー・ハードウェアやハイパーバイザー・ソフトウェアやその他インフラストラクチャーに多額の初期投資が必要となるため、シンプルに、使用量に基づいた支払いを定期的に行うクラウド・ベースのDaaSが魅力的な選択肢となります。
生産性の向上。 デスクトップ仮想化により、従業員は企業のコンピューティング・リソースに簡単にアクセスできるようになります。 インターネットに接続されたサポート対象のデバイスから、いつでも、どこでも、作業ができます。
多様なデバイス・タイプをサポート。 仮想デスクトップは、ノートPCやデスクトップPC、シン・クライアント、ゼロ・クライアント、タブレット、さらには一部の携帯電話など、さまざまなデバイスからのリモート・デスクトップ・アクセスをサポートします。 仮想デスクトップを利用することで、エンド・ユーザーのデバイスに搭載されているオペレーティング・システムに関係なく、いつでもどこでもワーク・ステーションのような体験とフル・デスクトップへのアクセスを提供することができます。
セキュリティーの強化。 デスクトップ仮想化では、デスクトップ・イメージは、これにアクセスするための物理的なハードウェアから抽象化され、分離されています。また、デスクトップ・イメージを提供するために使用されるVMにより、企業のIT部門は環境を厳密に管理し制御することができます。
俊敏性と拡張性。 必要に応じて新しいVMを展開したり、新しいアプリケーションを提供したりすることが迅速かつ簡単に行え、不要になったら削除することも簡単です。
優れたエンド・ユーザー体験。 デスクトップ仮想化を導入すると、エンド・ユーザーは、印刷やUSBポートへのアクセスなど、これまで使用していた機能を犠牲にすることなく、豊富な機能を利用することができます。
仮想デスクトップの配信に必要なソフトウェアは、選択した仮想化方法によって異なります。
仮想デスクトップ・インフラストラクチャー（VDI）では、デスクトップ・オペレーティング・システム（Microsoft Windowsが最も一般的）がデータセンターで実行され、管理されます。 ハイパーバイザー・ソフトウェアはホスト・サーバー上で動作し、ネットワークを介して各エンド・ユーザーにVMへのアクセスを提供します。 ユーザーの認証、仮想マシンへの接続、アクティビティー・レベルの監視、接続終了時の仮想マシンの再割り当てなどを行うためには、コネクション・ブローカー・ソフトウェアが必要です。 コネクション・ブローカーは、ハイパーバイザーにバンドルされている場合と、ハイパーバイザーとは別に購入する場合があります。
リモート・デスクトップ・サービス（RDS/RDSH）は、Microsoft Windows Serverオペレーティング・システムにバンドルされているユーティリティーを使用して実装できます。
Desktop-as-a-Service（DaaS）ソリューションを選択した場合、ソフトウェアのインストール、設定、およびメンテナンスはすべてDaaSクラウド・サービス・プロバイダーが行います。 これには、アプリケーション、オペレーティング・システム、ファイル、およびユーザー設定が含まれます。
エンド・ユーザーはパフォーマンスやデータ保護を犠牲にすることなく、どこからでも作業できます。
