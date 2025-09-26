デスクトップ仮想化とは

デスクトップを仮想化することで、様々なメリットが期待できますが、選択する導入モデルによって、そのメリットも異なります。

管理の効率化。 デスクトップ仮想化により、ITチームは従業員のコンピューティング・ニーズを簡単に管理できるようになります。 ソフトウェアを変更するたびに、再構成、アップデート、パッチ適用が必要な個別のコンピューターを維持する代わりに、企業は、同じような役割や機能の範囲内で、従業員のために単一のVMテンプレートを維持することができます。 これにより、時間とITリソースを節約できます。

コスト削減。 多くの仮想デスクトップソリューションでは、IT予算を設備投資費から運用費に移行することができます。 データセンターのサーバー上にホストVMを介して配信される計算主体のアプリケーションは処理能力が低くて済むため、デスクトップ仮想化により、性能の劣る古いエンド・ユーザーのデバイスの寿命を延ばすことができます。 オンプレミス型仮想デスクトップ・ソリューションでは、サーバー・ハードウェアやハイパーバイザー・ソフトウェアやその他インフラストラクチャーに多額の初期投資が必要となるため、シンプルに、使用量に基づいた支払いを定期的に行うクラウド・ベースのDaaSが魅力的な選択肢となります。

生産性の向上。 デスクトップ仮想化により、従業員は企業のコンピューティング・リソースに簡単にアクセスできるようになります。 インターネットに接続されたサポート対象のデバイスから、いつでも、どこでも、作業ができます。

多様なデバイス・タイプをサポート。 仮想デスクトップは、ノートPCやデスクトップPC、シン・クライアント、ゼロ・クライアント、タブレット、さらには一部の携帯電話など、さまざまなデバイスからのリモート・デスクトップ・アクセスをサポートします。 仮想デスクトップを利用することで、エンド・ユーザーのデバイスに搭載されているオペレーティング・システムに関係なく、いつでもどこでもワーク・ステーションのような体験とフル・デスクトップへのアクセスを提供することができます。

セキュリティーの強化。 デスクトップ仮想化では、デスクトップ・イメージは、これにアクセスするための物理的なハードウェアから抽象化され、分離されています。また、デスクトップ・イメージを提供するために使用されるVMにより、企業のIT部門は環境を厳密に管理し制御することができます。

俊敏性と拡張性。 必要に応じて新しいVMを展開したり、新しいアプリケーションを提供したりすることが迅速かつ簡単に行え、不要になったら削除することも簡単です。

優れたエンド・ユーザー体験。 デスクトップ仮想化を導入すると、エンド・ユーザーは、印刷やUSBポートへのアクセスなど、これまで使用していた機能を犠牲にすることなく、豊富な機能を利用することができます。