DaaS（Desktop-as-a-Service）とは

Desktop-as-a-service（DaaS）とは、オペレーティング・システム（OS）、アプリケーション、ファイル、ユーザー設定など、完全な仮想デスクトップ環境をクラウドからユーザーに提供する方法です。デスクトップは、クラウド・プロバイダーが管理するコンピューティング、ストレージ、ネットワーク・インフラストラクチャ上でホストされる仮想マシンで実行されます。ユーザーは、PC、ラップトップ、タブレット、一部のスマートフォンなど、さまざまなデバイスからデスクトップ環境にアクセスできます。
多くの組織は、IT管理者が従業員のすべてのデバイスにオペレーティング・システムとアプリケーションをインストールする従来のデスクトップの導入モデルに代わるモデルを求めています。このモデルでは、管理者はソフトウェアのインストール、アップグレードやアップデートの管理、デバイスのセキュリティ確保に膨大な時間とコストを費やすことになります。
また、従来のデスクトップ導入モデルは、ますますモバイル化が進み、リモートで働く従業員には適していません。今日の従業員は、リモートワークや出張中に仕事をすることが多く、デスクトップ、ラップトップ、モバイルデバイスなど、さまざまなデバイスを使用しています。リモートワークやモバイルワークの生産性を最大化するためには、すべてのデバイスで堅牢性と一貫性を確保し、従業員がどのデバイスを使用していても同じアプリケーションやデータに手軽にアクセスできるようにする必要があります。
組織がアプリケーションやデータを導入するための新しいアプローチを採用する際、セキュリティは最優先事項でなければなりません。デバイスの紛失や盗難に遭った場合でも、データが悪人の手に渡ることがないように徹底して対策を取る必要があります。
DaaSモデルは、その解決策となり得るでしょう。適切なDaaSサービスを利用することで、ユーザーがデバイス間でアプリケーションやデータに便利かつ安定的にアクセスできるようになり、機密情報を保護し、管理を合理化するうえ、支出を削減することができます。
DaaSサービスと同様、仮想デスクトップ・インフラストラクチャー（以下、VDI）のソリューションは、集中管理型データセンターからデバイスに仮想デスクトップ提供します。ただし、多くの場合、VDIソリューションの基盤となるインフラストラクチャーは社内で設置されており、通常は組織のITグループによって管理されています。
DaaSモデルでは、コンピューティング、 ストレージ、ネットワークのインフラストラクチャーはクラウド・プロバイダーによって管理されます。従業員にデスクトップを提供する組織は、デスクトップ・オペレーティング・システム、アプリケーション、アンチウィルス・ソフトウェア、その他のデスクトップ関連タスクを管理することができます。
DaaSは、クラウドベースの管理サービスのすべてのメリットを兼ね備えています。例えば、DaaSを利用すれば、オンプレミスでVDIを構築するための多額の初期費用を省くことができます。DaaSは通常、先行投資が不要なサブスクリプション・モデルを採用しています。また、VDIのサポート、保守、パッチ適用、アップグレードに必要な管理作業もすべてオフロードできます。
VDIの詳細については、「仮想デスクトップ・インフラストラクチャー（VDI）とは」をご覧ください。
DaaSモデルは、多くの場面で成功を収めていることが実証されています：
コールセンター、パートタイム、シフト勤務：組織は、大規模なコールセンターや、1台のワークステーションが1日に数人の従業員をサポートするようなシフト勤務環境をサポートすることができます。DaaSアプローチでは、各従業員は自身のデスクトップにアクセスするための専用ログイン情報を持っています。
ソフトウェア開発者： 複数のコンピュータを切り替えたり、1台のコンピュータ上で複数のオペレーティング・システムを管理する代わりに、開発者は複数の異なる仮想デスクトップに簡単にアクセスできます。購入するデバイスの数を減らしながら、テストを迅速化し、品質保証を向上させることができます。
医療従事者： 医師や看護師は、館内の診察室や廊下などに設置されているあらゆるコンピューターから、アプリケーション、メモ、患者ファイルにアクセスできます。すべてのデータとアプリケーションをHIPAA認定のクラウドに保管することで、患者情報を保護することができます。ノートPCの盗難に遭った場合でも、データ侵害などの大きな被害を最小限に抑えることができるでしょう。
大学の研究室： 学生や教師は、仮想デスクトップに接続することで、コンピュータ・ラボ、職員室、図書館、寮にあるどのコンピュータからでも業務に取り掛かることができます。大学では、単一のリモートデスクトップを共有させることで、多くの学生が高価な限定ライセンスのアプリケーションを利用可能にすることができます。
短期や契約雇用： 従業員が退職した場合、コンピュータのデータを消去して再設定する必要はありません。新しい仮想デスクトップ環境を整え、古いデスクトップを数分で廃止することができます。従業員の入社と退社手続きを迅速に行えるため、離職率の高い仕事には不可欠です。
リモートワーカーやモバイルワーカーの業務： データ・セキュリティーを強化しながら、リモートワークやモバイルワークの生産性を向上させることができます。DaaSを利用すると、従業員は特定の場所にあるコンピューターを利用する必要はありません。その代わり、世界中のどこからでも、コンピューターやモバイルデバイスに関わらずファイルに安全にアクセスすることができます。
合併や買収： DaaSモデルでは、ローカルコンピューターを新たに導入することなく、多数の新入社員を組織のネットワークに加えることができます。新たに採用されたスタッフは、その雇用主のアプリケーションやファイルに接続しながら、引き続き既存の機器を使用可能です。
DaaSモデルを検討している場合に注意する点は、DaaSアプローチであっても、利用する運用システムとアプリケーションのライセンス、管理を行う必要があることです。DaaSの導入を開始する前に、ソフトウェアの費用とIT管理コストを必ず考慮に入れておくことが大切です。
DaaSは、多数の従業員が同じデスクトップ環境下で仕事をする組織に最適です。複数の異なる環境を管理することは、時間と労力を要します。
DaaSモデルを導入する前に、具体的なニーズを見極め、過度な出費や節約を防ぐ必要があります。
まずは、自社のアプリケーションに対するニーズを理解することから始めましょう。例えば、複雑な3Dアニメーションのレンダリングに高性能なvCPU（仮想CPU）が必要かどうか、主に生産性アプリケーションの向上に使用される合理的なシステムが必要かどうかを見極めましょう。自社のアプリケーションに対するニーズを把握したら、さまざまな性能の仮想デスクトップを適切に組み合わせて導入することで、費用を最小限に抑えながら、従業員が実力を発揮するために必要なツールを提供することができます。
インフラストラクチャーの管理をクラウド・プロバイダーに任せる一方で、ITチームは組織のネットワーク・インフラストラクチャーを強化する必要があるケースもあるでしょう。優れたDaaSプロバイダーは、テナントごとに専用ホストを確立することで遅延を最小限に抑えることができます。ただし、仮想デスクトップの速度と応答性はサイトの帯域幅に左右されます。滞りなく利用できるようにするためには、高速で信頼性の高い、堅牢な接続が必要であり、高性能なネットワークのメンテナンスには専門知識が必要です。このインフラストラクチャーに対応する人員を確保することが重要です。
DaaSはオンデマンドでの拡張に優れているため、ライセンスを過剰に購入するメリットはほとんどありません。シフト勤務者やパートタイムのスタッフがおり、同時アクセスが必要ない場合は、ライセンスを共有することで 出費を抑えることを検討してください。同じライセンスで複数の仮想デスクトップにアクセスできますが、同時にアクセスできるのは1台のみです。
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloudは、IBM Cloud上のVMwareをベースとしたDaaSソリューションです。
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloudは、企業がクラウド・デスクトップを使用して、エンド・ユーザーのパフォーマンス、セキュリティー、コンプライアンスを最適化する、俊敏かつ長期的なリモート作業環境を構築するのに役立ちます。このソリューションは、音声やビデオのストリーミング、準拠した個人用デバイス、メディアを大量に使用するワークロードなど、さまざまな困難なユースケースをサポートできます。