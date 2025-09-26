DaaS（Desktop-as-a-Service）とは

DaaSモデルは、多くの場面で成功を収めていることが実証されています：

コールセンター、パートタイム、シフト勤務：組織は、大規模なコールセンターや、1台のワークステーションが1日に数人の従業員をサポートするようなシフト勤務環境をサポートすることができます。DaaSアプローチでは、各従業員は自身のデスクトップにアクセスするための専用ログイン情報を持っています。

ソフトウェア開発者： 複数のコンピュータを切り替えたり、1台のコンピュータ上で複数のオペレーティング・システムを管理する代わりに、開発者は複数の異なる仮想デスクトップに簡単にアクセスできます。購入するデバイスの数を減らしながら、テストを迅速化し、品質保証を向上させることができます。

医療従事者： 医師や看護師は、館内の診察室や廊下などに設置されているあらゆるコンピューターから、アプリケーション、メモ、患者ファイルにアクセスできます。すべてのデータとアプリケーションをHIPAA認定のクラウドに保管することで、患者情報を保護することができます。ノートPCの盗難に遭った場合でも、データ侵害などの大きな被害を最小限に抑えることができるでしょう。

大学の研究室： 学生や教師は、仮想デスクトップに接続することで、コンピュータ・ラボ、職員室、図書館、寮にあるどのコンピュータからでも業務に取り掛かることができます。大学では、単一のリモートデスクトップを共有させることで、多くの学生が高価な限定ライセンスのアプリケーションを利用可能にすることができます。

短期や契約雇用： 従業員が退職した場合、コンピュータのデータを消去して再設定する必要はありません。新しい仮想デスクトップ環境を整え、古いデスクトップを数分で廃止することができます。従業員の入社と退社手続きを迅速に行えるため、離職率の高い仕事には不可欠です。

リモートワーカーやモバイルワーカーの業務： データ・セキュリティーを強化しながら、リモートワークやモバイルワークの生産性を向上させることができます。DaaSを利用すると、従業員は特定の場所にあるコンピューターを利用する必要はありません。その代わり、世界中のどこからでも、コンピューターやモバイルデバイスに関わらずファイルに安全にアクセスすることができます。

合併や買収： DaaSモデルでは、ローカルコンピューターを新たに導入することなく、多数の新入社員を組織のネットワークに加えることができます。新たに採用されたスタッフは、その雇用主のアプリケーションやファイルに接続しながら、引き続き既存の機器を使用可能です。