仮想インフラストラクチャーの移行とモダナイゼーションを確実に実現

次世代の仮想化を最大活用

昨今、仮想化市場におけるライセンスやコストが劇的に変動しており、多くの組織で、この分野への投資の将来性を再評価しています。現在、多くの組織がモダナイゼーション、独自スタックへの依存度軽減、オープンでスケーラブルなアーキテクチャーの採用に向けた、戦略的な転換点を迎えています。

IBMは、補完的なプロセスを通じて、企業の皆様がこうした変化を好機に変え、モダナイゼーションを推進できるようサポートできる独自の立場にあります。
オープンでスケーラブル

コラボレーション基盤でイノベーションを創出
最新の料金体系

未来を見据えたアプリのコンテナ化
AI対応

AI対応インフラストラクチャーで生産性向上
コスト最適化

コストと機能それぞれの価値を最大化

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

KVMとKbeVirtを基盤とするRed Hat® OpenShift®で、オンプレミス、クラウド、エッジ上の仮想マシンとコンテナをスケーラブルな単一のプラットフォームに統合します。Red Hat OpenShiftにより、仮想化ソリューションへのこれまでの投資を無駄にすることなく、段階的なモダナイゼーション、柔軟性の高いハイブリッドクラウド、AIの統合、DevOpsの一元化を実現することで、オペレーションを簡素化するとともに、AIを活用したクラウドネイティブなワークロードに迅速に移行できます。

Virtual Server for Virtual Private Cloud

IBM® Cloud VPCで仮想化とモダナイゼーションを迅速に実現しましょう。IBM Cloud VPCは、仮想サーバー（VSI）とベアメタルに最適な、安全かつ高性能なインフラストラクチャーです。VMwareからシームレスに移行する、Red Hat OpenShift Virtualizationでワークロードをモダナイズする、専用ハードウェアでミッションクリティカルなアプリを実行するなど、さまざまなニーズに応えるとともに、AI活用による高い効率性、無制限の拡張性、ハイブリッドクラウドの柔軟性を、いずれも妥協することなく実現します。

ユースケース

盾と鍵を背景に、ノートPCで作業している人のグラフィック。
Red Hat OpenShift VirtualizationまたはVirtual Server for VPCで、既存のVMwareワークロードを移行する

まず、VM資産の徹底的なアセスメントを行います。従来型のVMの移行に伴うリスクを回避し、滞りなく移行できるよう優先順位をつけて、最適な移行を計画します。スムーズかつ大規模な移行のために厳選されたオートメーション・コンテンツを提供する、標準搭載の移行ツールキットとVMライフサイクル管理ツールによって、既存のVMの移行プロセスとその後の管理を簡素化します。
水色を背景に、幾何学的形状を操作する両手のグラフィック。
Red Hat OpenShift Virtualizationを使用したモダナイゼーション

クラウドネイティブなアーキテクチャへの移行を進める企業は、Red Hat OpenShift on IBM Cloudを使用することで、仮想マシンとコンテナの両方を並行して実行できます。Kubernetesのオーケストレーション、DevOpsの自動化、AI統合を活用するこのアプローチにより、レガシーVMワークロードを無理のないペースで、既存のオペレーションを中断させることなくモダナイズできます。
銀行に接続されたノートPCで作業する女性を描いたアイソメトリック・イラスト
一元管理コンソールでワークロードのビルド、デプロイ、実行を行う

Red Hat OpenShiftにより、一元管理コンソールから、オンプレミス、クラウド、エッジまで、あらゆる場所のワークロードをビルド、デプロイ、実行できます。一貫性の高い単一の統合ビューで、従来型のVM、コンテナ、サーバーレス・アプリケーションを把握し、断片化された可視性による複雑さを排しつつ、シームレスなポータビリティーとオペレーションを実現します。
計算機とオンライン取引に関するアイコンが表示されたコンピューター画面の前にある、クレジット・カードを持つ手。
IBM Cloud Virtual Servers（VSI）でコストを最適化しつつ仮想化を実現

VMwareライセンスのコスト削減を目指すなら、統合されたネットワーキングとストレージを備え、安全でスケーラブルなコンピューティングを実現するIBM Cloud Virtual Server for VPCにワークロードを移行することをおすすめします。この方法により、高額なライセンス費用を支払うことなく、VMwareと変わらない柔軟性を実現できる一方で、エンタープライズ・グレードの性能、オートメーション、AIを活用したワークロードの最適化といったメリットもそのまま維持できます。
クラウドでベアメタル・クラシック・サーバーを操作している人
VPC向けベアメタル上の高性能インフラストラクチャー

高い性能が求められるワークロードや、規制対象のワークロードを実行するなら、網羅的な制御性、分離、コンプライアンスを実現するIBM Cloud Bare Metal Servers for VPCをご利用ください。デプロイメントの自由度が高く、主要なハイパーバイザーやRed Hat OpenShiftをはじめとするコンテナ・プラットフォームなどを利用できるため、企業は一貫性の高いパフォーマンスを実現し、高い拡張性を備えるハイブリッド対応の最適なインフラストラクチャーを、安全な環境で構築できます。
IBM Advantage

評価とアドバイス

IBMと連携して使用中の環境を評価し、将来のランディング・ゾーンに関する推奨事項を受け取れます。

 評価と検証

デモから概念実証まで、テストと検証に関する一流のサポートをご体験ください。

 移行

IBM、Red Hat、充実したIBMのパートナー・エコシステムの専門家ネットワークが、確実な移行を支援します。

 運営と成長

新たな環境の円滑な運用をサポートする特別料金、プロモーション、トレーニング、認定オファーについて詳しくは、IBMまでお問い合わせください。
