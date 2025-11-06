昨今、仮想化市場におけるライセンスやコストが劇的に変動しており、多くの組織で、この分野への投資の将来性を再評価しています。現在、多くの組織がモダナイゼーション、独自スタックへの依存度軽減、オープンでスケーラブルなアーキテクチャーの採用に向けた、戦略的な転換点を迎えています。

IBMは、補完的なプロセスを通じて、企業の皆様がこうした変化を好機に変え、モダナイゼーションを推進できるようサポートできる独自の立場にあります。