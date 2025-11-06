仮想インフラストラクチャーの移行とモダナイゼーションを確実に実現
昨今、仮想化市場におけるライセンスやコストが劇的に変動しており、多くの組織で、この分野への投資の将来性を再評価しています。現在、多くの組織がモダナイゼーション、独自スタックへの依存度軽減、オープンでスケーラブルなアーキテクチャーの採用に向けた、戦略的な転換点を迎えています。
IBMは、補完的なプロセスを通じて、企業の皆様がこうした変化を好機に変え、モダナイゼーションを推進できるようサポートできる独自の立場にあります。
コラボレーション基盤でイノベーションを創出
未来を見据えたアプリのコンテナ化
AI対応インフラストラクチャーで生産性向上
コストと機能それぞれの価値を最大化
KVMとKbeVirtを基盤とするRed Hat® OpenShift®で、オンプレミス、クラウド、エッジ上の仮想マシンとコンテナをスケーラブルな単一のプラットフォームに統合します。Red Hat OpenShiftにより、仮想化ソリューションへのこれまでの投資を無駄にすることなく、段階的なモダナイゼーション、柔軟性の高いハイブリッドクラウド、AIの統合、DevOpsの一元化を実現することで、オペレーションを簡素化するとともに、AIを活用したクラウドネイティブなワークロードに迅速に移行できます。
IBM® Cloud VPCで仮想化とモダナイゼーションを迅速に実現しましょう。IBM Cloud VPCは、仮想サーバー（VSI）とベアメタルに最適な、安全かつ高性能なインフラストラクチャーです。VMwareからシームレスに移行する、Red Hat OpenShift Virtualizationでワークロードをモダナイズする、専用ハードウェアでミッションクリティカルなアプリを実行するなど、さまざまなニーズに応えるとともに、AI活用による高い効率性、無制限の拡張性、ハイブリッドクラウドの柔軟性を、いずれも妥協することなく実現します。
IBMと連携して使用中の環境を評価し、将来のランディング・ゾーンに関する推奨事項を受け取れます。
デモから概念実証まで、テストと検証に関する一流のサポートをご体験ください。
IBM、Red Hat、充実したIBMのパートナー・エコシステムの専門家ネットワークが、確実な移行を支援します。
新たな環境の円滑な運用をサポートする特別料金、プロモーション、トレーニング、認定オファーについて詳しくは、IBMまでお問い合わせください。