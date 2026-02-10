Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

仮想化ワークロードをモダナイズ

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloudは、組織に仮想化ワークロードのモダナイズに向けた明確かつ安全な道筋を提供します。チームは、仮想マシンとコンテナ用に個別のプラットフォームを実行する代わりに、KubeVirtとKVMを使用することで、VMベースのアプリケーションをRed Hat OpenShift内に直接移行し、そこで運用できます。このテクノロジーは、その成熟度、性能、セキュリティーの高さから業界全体で信頼されています。

Red Hat OpenShift Virtualizationは、要求が厳しく規制されたワークロード向けに設計されたプラットフォームであるIBM Cloud上で提供され、レガシー・オペレーションとクラウドネイティブ・オペレーションを統合するために必要な一貫したツール、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、オートメーション、ハイブリッドクラウドの柔軟性を提供します。インフラストラクチャーの統合、コンテナ・ベースのモダナイゼーションへの動き、既存のアプリケーションへのAIの導入のいずれの目標でも、Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloudは、中断に伴う書き換えを強いることなく、安全でスケーラブルなトランスフォーメーションの基盤を提供します。
すべてのコンピューティングに対応する統合プラットフォーム

VM用とコンテナ用に別々の環境を維持する必要性を排除します。Red Hat OpenShift Virtualizationは、ハイブリッドクラウドとエッジ全体で一貫したツール、CI/CDパイプライン、オブザーバビリティー、セキュリティー管理を備えた、単一の運用モデルに統合します。
より迅速でリスクの低いVMへの移行

組み込みのMigration Toolkit for Virtualizationを使用して、従来の仮想マシンをRed Hat OpenShiftに移行できます。IBM Technology Expert Labsのサポートにより、組織はオートメーション、アセスメント、専門家の実践的なガイダンスにより、大規模な移行を合理化できます。これにより、ダウンタイムのリスクが軽減され、価値実現までの時間が短縮されます。
総所有コストをより低減し、予測可能に

ライセンス料の高騰や、レガシー仮想化プラットフォームの運用上の需要を回避します。ワークロードをRed Hat OpenShiftに統合することで、含まれているRed Hat Enterprise Linuxゲスト・ライセンスを活用し、リソースの消費を最適化し、ツールの無秩序な増加を減らすことができます。
将来を見据えたプラットフォームで自社のペースでモダナイズ

ビジネスの準備ができたときにいつでもクラウドネイティブなプラクティス（コンテナ、サーバーレス、GitOps、AI）を採用しながら、VMをそのまま実行できます。オンプレミス、パブリッククラウド、エッジ環境全体で一貫した管理を行うことで、ミッションクリティカルなシステムを中断することなく、アプリケーション・ポートフォリオを段階的に進化させることができます。

ユースケース

Modernizing critical business systems without rewriting

VMベースのアプリケーション（コア・バンキング・システム、ERP、課金プラットフォーム）を深く組み込んでいる組織は、Red Hat OpenShift Virtualizationに移行することで、コストを安定させ、最新のサービスとの統合を改善し、長期的なモダナイゼーションに備えることができます。

Consolidating infrastructure after virtualization market changes

従来の仮想化プラットフォームに代わる選択肢を探している企業は、Red Hat OpenShiftにワークロードを再ホストすることで、より予測可能な運用モデルとライセンスモデルを実現させながら、信頼性と性能を維持できます。

Enhancing data driven applications with cloud native services

Analytics Engine、EHRシステム、画像処理ワークロードなどのVMベースのシステムは、コンテナ化されたマイクロサービスと並行して実行できるため、リアルタイムのデータ・フローが改善され、再設計せずにより迅速な洞察が可能になります。

Running hybrid cloud and edge operations consistently

小売、通信および産業組織はRed Hat OpenShift Virtualizationを使用することで、データセンター、パブリッククラウド、エッジ・ロケーションなど、必要な場所でVMを実行し、統合されたライフサイクル管理とポリシー制御を実現できます。

お客様事例

IBM CIO

IBM CIO組織のRed Hat OpenShift on IBM Cloudのデプロイメントにより、IBMは高コストで低速なVM環境を統合コンテナ・プラットフォームに置き換え、ホスティング・コストを90％削減できました。また、オペレーション作業が55％削減され、デフォルトで迅速かつ安全なアプリケーション更新が可能になりました。

関連製品

Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Cloud上のマネージドRed Hat OpenShiftサービスは、コンテナ化されたアプリケーションを構築、デプロイ、実行するための安全でスケーラブルなKubernetesプラットフォームを提供します。
Red Hat on IBM Cloud
IBM Cloudと統合されたRed Hatテクノロジーのポートフォリオで、組織がハイブリッドクラウド環境全体でアプリケーションを構築、管理、モダナイズできるように支援します。
IBM仮想化ソリューション
IBMの一連のツールとプラットフォームのポートフォリオ。組織のコンピューティング、ストレージ、ネットワーク・リソースを仮想化し、効率性、柔軟性、ワークロードの最適化を支援します。
IBM Fusion
最新のクラウドネイティブおよび仮想化ワークロード向けの、高性能でスケーラブルなコンテナ対応ストレージを提供するソフトウェア定義ストレージ・プラットフォーム。
次のステップ

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloudを使用して仮想マシンを移行およびモダナイズする方法をご覧ください。

