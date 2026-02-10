Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloudは、組織に仮想化ワークロードのモダナイズに向けた明確かつ安全な道筋を提供します。チームは、仮想マシンとコンテナ用に個別のプラットフォームを実行する代わりに、KubeVirtとKVMを使用することで、VMベースのアプリケーションをRed Hat OpenShift内に直接移行し、そこで運用できます。このテクノロジーは、その成熟度、性能、セキュリティーの高さから業界全体で信頼されています。

Red Hat OpenShift Virtualizationは、要求が厳しく規制されたワークロード向けに設計されたプラットフォームであるIBM Cloud上で提供され、レガシー・オペレーションとクラウドネイティブ・オペレーションを統合するために必要な一貫したツール、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、オートメーション、ハイブリッドクラウドの柔軟性を提供します。インフラストラクチャーの統合、コンテナ・ベースのモダナイゼーションへの動き、既存のアプリケーションへのAIの導入のいずれの目標でも、Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloudは、中断に伴う書き換えを強いることなく、安全でスケーラブルなトランスフォーメーションの基盤を提供します。