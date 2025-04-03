クラウド・コンピューティングの基本的な特徴は、サーバー、ネットワーク・コンポーネント、ストレージなどのITインフラストラクチャーの仮想化です。仮想化では、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）が多数の場所で管理する物理サーバーを接続し、リソースを分割して抽象化して、インターネット接続がある場所であれば、エンド・ユーザーがどこからでもアクセスできるようにします。

仮想化の中心となるのはハイパーバイザー・ソフトウェアです。このテクノロジーは、独自のオペレーティングシステム（OS）を備えた複数の仮想マシン（VM）を1台のサーバー上で実行できるようにする抽象化レイヤーを作成します。ハイパーバイザーは、VMの必要に応じてコンピューティング参考情報をプールし割り当てます。VMwareは仮想化プラットフォームのマーケットプレイスで約42.77％の共有を誇っています。1