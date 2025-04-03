クラウド・インフラストラクチャーは、クラウド・コンピューティング・サービスをサポートする要素で構成されます。これらのコンポーネントには、インターネット経由でアプリケーションやサービスを提供するために必要なハードウェア（サーバー、ストレージ、ネットワークなど）およびソフトウェア（API、クラウドの主要な機能、AI搭載管理ツールなど）のリソースが含まれます。
Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM® Cloudなどのクラウド・サービス・プロバイダー（CSP）は、グローバル・データセンターでこれらのリソースを管理し、オンデマンド・アクセスを提供することで、ユーザーが必要に応じてリソースを増減できるようにします。この一元化により、企業はオンプレミスのハードウェアに投資する場合と比較して、柔軟性、拡張性、コスト効率を実現できます。
クラウド・コンピューティングの基本的な特徴は、サーバー、ネットワーク・コンポーネント、ストレージなどのITインフラストラクチャーの仮想化です。仮想化では、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）が多数の場所で管理する物理サーバーを接続し、リソースを分割して抽象化して、インターネット接続がある場所であれば、エンド・ユーザーがどこからでもアクセスできるようにします。
仮想化の中心となるのはハイパーバイザー・ソフトウェアです。このテクノロジーは、独自のオペレーティングシステム（OS）を備えた複数の仮想マシン（VM）を1台のサーバー上で実行できるようにする抽象化レイヤーを作成します。ハイパーバイザーは、VMの必要に応じてコンピューティング参考情報をプールし割り当てます。VMwareは仮想化プラットフォームのマーケットプレイスで約42.77％の共有を誇っています。1
現代のクラウド・インフラストラクチャーに関連するもう1つのコア・テクノロジーはマイクロサービス（またはマイクロサービス・アーキテクチャー）です。これは、単一のアプリケーションが多数の疎結合で独立して展開可能な小さなコンポーネントまたはサービスで構成されるクラウドネイティブ・アーキテクチャー・アプローチです。
クラウドネイティブ・アプリケーションは、コンテナ（アプリケーション・コードとそのライブラリーおよび依存関係をパッケージ化する実行可能なソフトウェア単位）にデプロイされます。オープンソース・ソリューションKubernetesなどのコンテナ・オーケストレーション ツールは、すべてのクラウド環境にわたってこれらのアプリケーションの自動展開、管理、スケーリングをスケジュールします。
クラウド・テクノロジー・インフラストラクチャーは、ハードウェアとソフトウェアのコンポーネントが連携して、クラウド・コンピューティングに必要な拡張性、柔軟性、アクセシビリティーを実現します。
クラウド・インフラストラクチャー環境は、次の主要なハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネントで構成されます。
クラウド内のサーバーは、アプリケーションを配信し、情報を処理し、データ ストレージを提供する物理または仮想インフラストラクチャーです。これらの強力なリソースは、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータ、高性能コンピューティング（HPC）などの特定のワークロード向けに最適化されています。
組織のニーズに応じて、クラウド・サーバーは物理（ベアメタル）、仮想、またはその両方の組み合わせになります。例えば、ベアメタルサーバーは一般にデータ集約型のワークロードに最適ですが、仮想サーバーは変動の激しいワークロードに適しています。
クラウド・ストレージは、CSPが所有するデータセンター内のサーバーを利用してデータを保存しています。これらのサーバーの大部分は、物理サーバー上でホストされているVMです。クラウド・ストレージは弾力性を提供するため、ユーザーは必要に応じてデータ量の増加に応じて容量を拡張したり、容量をダイヤル・ダウンしたりできます。
ユーザーは、APIを介して通信するWebポータル、Webサイト、またはモバイル・アプリケーションを使用して、インターネットまたは専用のプライベート接続経由でストレージ・クラウドに接続します。その後、接続サーバーは1つ以上のデータセンター内のサーバーのプールにデータを転送します。
クラウドの主なストレージ・サービスの種類には、オブジェクト・ストレージ用の非構造化データ、共有ファイル用のファイル・ストレージ、I/O集中型のワークロード用のブロック・ストレージなどがあります。
ネットワークは、さまざまなクラウド・リソース間の通信とデータ交換を可能にするため、クラウド・インフラストラクチャーの重要なコンポーネントです。ネットワーク・ハードウェアには、スイッチやルーター、その他の設備が含まれます。
クラウド環境では、ネットワーク設備は物理参考情報上で仮想化されることがよくあります。例えば、仮想スイッチは仮想マシン間のトラフィックを管理し、シームレスな通信を実現します。さらに、仮想化ロード・バランサーは受信トラフィックをサーバー全体に分散して性能と信頼性を向上させ、仮想ファイアウォールはネットワーク・トラフィックを制御してクラウド・リソースを保護します。
クラウド・インフラストラクチャーは、広域ネットワーク（WAN）を使用して、地理的に分散した参考情報とクラウド環境内のローカル・エリア・ネットワーク（LAN）または仮想ローカル・ネットワーク（VLAN）を接続し、仮想ネットワークを作成および管理します。今日、多くのクラウド・インフラストラクチャー環境は、ネットワーク・リソースの集中的なソフトウェア制御管理を可能にするソフトウェア定義ネットワーク（SDN）にも依存しています。
Cloud managementソフトウェア・ツールは、クラウド・リソースを監視および管理し、コストを最適化するための中心的なハブを提供します。ダッシュボードやプラットフォームなどのツールは、可視性を提供し情報を統合する単一のペイン（SPOG）を作成します。この機能により、ユーザーは性能、インベントリー、ロギングに関して、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
ソフトウェア・オートメーション・ツールは、機密データに関するプライバシーやクラウド・サービスの脆弱性に対処するクラウド・セキュリティーおよびコンプライアンス・ソリューションも提供します。これらのツールは、セキュリティー・プロトコルを常に最新の状態に保ち、新たな脅威を軽減するのに効果的です。IDおよびアクセス管理（IAM）ソリューションには、ユーザー・プロビジョニング、認証、承認、アクセス管理。
さらに、クラウド・コスト管理用ソフトウェアは、人間の介入なしにクリティカルなアクションをリアルタイムで継続的に自動化し、組織のコンピューティング能力、ストレージ、ネットワーク・リソースを最も効率的に割り当てるのに役立ちます。
クラウド展開モデルは、クラウドへのアクセス、管理、デプロイメントの方法を定義し、次のようなオプションを使用します。
プライベートクラウドは、すべての参考情報とインフラストラクチャーを1つの組織専用にするシングルテナント環境であり、クラウド・コンピューティングのメリットとオンプレミス・システムの制御およびセキュリティーを組み合わせたものです。これは、大規模な組織や厳格なデータ・プライバシーのニーズを持つ組織で使用されることが多く、オンサイトまたはサードパーティー・プロバイダーによってホストされます。
プライベートクラウドは仮想プライベートクラウド (VPC)とは異なることに注意してください。プライベートクラウドは組織によって管理されますが、VPCはパブリッククラウド・インフラ上にプライベートクラウドのような環境を構築するCSPのサービスです。
パブリック、プライベート、オンプレミスの環境を組み合わせたハイブリッドクラウドインフラストラクチャーにより、企業はビジネス・ニーズに基づいて、さまざまなクラウド・ソリューション・モデル間でワークロードを移動できます。このアプローチにより、柔軟性とコスト効率が向上すると同時に、組織はワークロードごとに異なるセキュリティーや性能などの特定の要件を満たすことができます。
IBM® Institute of Business Valueが50社以上の組織を対象に行った分析では、組織がハイブリッド・バイ・デザインの原則を採用した場合、5年間でITプログラムからの投資収益率（ROI）が3倍高くなることが示されています。
マルチクラウドモデルでは、さまざまなプロバイダーの複数のクラウド サービスを使用します。これにより、組織は利用可能な最高のテクノロジーを自由に選択できるようになり、ベンダー・ロックインを回避し、より幅広い機能とサービスを確保できます。また、セキュリティー、互換性、コンプライアンスに関連するリスクの軽減にも役立ちます。
今日、企業組織の大部分はハイブリッド・マルチクラウド・アプローチに依存しています。このモデルは、最適で費用対効果の高いクラウド・サービスを柔軟に選択できることに加え、組織はワークロードの分散をより細かく制御できるため、効率を高め、性能を高め、コストを削減することができます。
クラウド配信モデル（またはサービス・モデル）には、主に3つのタイプがあり、併用されることがよくあります。
主要な3つの以外では、次のようなサービス・モデルがあります。
IaaS（Infrastructure as a Service）は、クラウド内のアプリケーション・ワークロードをサポートするために、コンピューティング・リソース（サーバー、ストレージ、ネットワークなど）へのオンデマンド・アクセスを提供します。IaaSは、オンプレミス・データセンターの維持に高いコストをかけずに、企業がインフラストラクチャーを拡張するのに役立ちます。
PaaS（サービスとしてのプラットフォーム）は、アプリケーションの開発、実行、管理のための完全なクラウドプラットフォームです。PaaSプラットフォームは、オペレーティング・システム、ミドルウェア、データベース、開発ツールへのアクセスを提供します。この機能により、組織はアプリケーションの実行に必要な物理的なインフラストラクチャーに投資することなく、クラウド上でアプリケーションを構築、テスト、デプロイすることができます。
PaaSは、リプラットフォーム（クラウド上のメリットを実現するためにアプリケーションを変更する）またはリファクタリング（マイクロサービスやコンテナなどのクラウドネイティブ技術を使用してアプリケーションを再構築する）によって、アプリケーションをクラウドに移行するプロセスを簡素化します。
SaaS（Software as a Service）は、すぐに使用できるクラウドホスト型アプリケーション（Zoom、Slackなど）を提供します。SaaSでは、クラウド・サービスがインストール、構成、保守を行うため、組織はソフトウェア開発やインフラストラクチャー管理を行う必要がなくなります。
ファンクション・アズ・ア・サービス（FaaS）：FaaSは、特定のイベントまたはリクエストに応じてのみアプリケーション・コードが実行されるSaaSのサブセットです。コード以外のすべてのリソース（物理ハードウェア、仮想マシン（VM）のオペレーティング・システム、Webサーバー・ソフトウェアの管理）は、コードが実行されるとリアルタイムでクラウド・サービス・プロバイダーによって自動的にプロビジョニングされます。これらのリソースは、コードの実行が完了すると終了します。実行が開始されると課金が開始し、実行が停止すると課金も停止します。
「クラウド インフラストラクチャ」というフレーズは「クラウド アーキテクチャ」と混同されることがあります。しかし、明確な違いがあります。建物を建設するための青写真のように、クラウド・アーキテクチャーは、クラウド・インフラストラクチャーを実装し、アプリやサービスを提供するための設計計画として機能します。対照的に、クラウド・インフラストラクチャーとは、クラウド・インフラストラクチャーを支える物理リソースおよび仮想リソース（サーバー、ストレージ、ネットワークサービスなど）を指します。
クラウド・アーキテクトは、例えば、組織のクラウド・コンピューティングのストラテジーを監督し、クラウド導入計画の策定やクラウド移行イニシアチブの監督に取り組むIT専門家です。その責任には、完全に機能するクラウド環境を構築するために、これらのクリティカルなコンポーネントとクラウド・ベースのリソース、アプリケーション、サービスをセットアップするプロセスであるクラウドプロビジョニングが含まれます。また、性能やコスト効率などの全体的なビジネス・ニーズを満たすために、クラウド・インフラストラクチャーとストラテジーを整合させます。
クラウド・インフラストラクチャーには多くのメリットがあり、オペレーションの最適化とイノベーションの推進を目指す企業に求められるソリューションとなっています。
クラウド・インフラストラクチャーは、サービスが利用可能で安定した回復力を持つことを保証する、いくつかの重要なメカニズムを通じて信頼性を提供します。例えば、クラウド・プロバイダーは、異なる地域にある複数のデータセンターでデータを複製することがよくあります。1つのデータセンターがダウンした場合、システムは別のデータセンターにフェイルオーバーできるため、継続的な可用性が確保されます。
クラウド・インフラストラクチャーは、迅速なアプリケーション開発、デプロイメント、拡張を可能にし、企業が変化するニーズや市場の需要に迅速に対応できるようにします。例えば、DevOpsやその他のITチームは新しいサービスを迅速にテスト、反復、リリースできるため、組織はアプリケーションを迅速に市場に投入できます。
クラウド・インフラストラクチャー設定の拡張性により、企業はリソースを簡単に増減することで、増大する需要に適応することができます。これにより、アプリケーションやワークロードが拡大しても、インフラストラクチャーは性能を損なうことなく対応できます。また、グローバルに展開しているという利点もあり、サービスを地域間で拡張し、場所に関係なく一貫した性能を維持できます。
クラウド・インフラストラクチャーは、需要の突然の変化に即座に対応する能力を備えた弾力性を提供します。トラフィックの急増や突然の減少に関係なく、クラウド・インフラストラクチャーが参考情報をリアルタイムで自動的に調整し、アプリケーションの安定性と効率性を維持します。
クラウド環境における参考情報の動的割り当ては、必要な場合にのみ参考情報を使用することでコストを最適化し、オーバープロビジョニングを防ぎ、無駄を削減するのに役立ちます。
さらに、クラウド・インフラストラクチャーはリモート・リソースで構成されているため、組織は全体的なデータ・フットプリントを削減できます。クラウド・インフラストラクチャーのこのメリットにより、オンプレミス・インフラストラクチャーの購入、インストール、設定、管理にかかる費用が削減されます。
災害が発生した場合、クラウド・インフラストラクチャーは、自動バックアップやリージョン間でリソースを復元する主要な機能などの強力な機能を提供することでBCDRをサポートし、事業継続性を確保してダウンタイムを最小限に抑えます。
AIをビジネスに活用する準備はよろしいですか？IBM CloudとRed Hatによって、AIのカスタマイズ、デプロイ、拡張がどのように容易になるのかご覧ください。オールインワンセッションで実現します。Webセミナーに参加して、AI成功へのプロセスを構築しましょう。
このIDCレポートでは、企業が最も困難なクラウド移行の課題にどのように取り組んでいるか、そして何が機能しているかを示しています。
2024年Magic Quadrant for CDBMSの詳細をご覧いただき、ハイパフォーマンスでハイブリッド対応のデータ・エコシステムを強化しているベンダーをご確認ください。
IBM Watson Discovery、watsonx Assistant、watsonx.aiをIBM Cloudに適用することで、この教育工学企業は顧客の学習体験を強化しただけでなく、ビジネス上の大きなメリットも達成しました。
クラウドへの移行を効率化するように設計されたIBMクラウド移行ソリューションをご覧ください。効率性、拡張性、革新性を促進するさまざまな移行タイプ、戦略、メリットについて学びます。
IBMのパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各ソリューションの主な違いについて説明します。柔軟性、セキュリティー、拡張性を強化するために、ビジネス・ニーズに最適なクラウド・モデルを理解します。
IBM Cloud Infrastructure Centerは、IBM zSystemsおよびIBM LinuxONE上のプライベートクラウドのインフラストラクチャーを管理するためのOpenStack互換ソフトウェア・プラットフォームです。
ビジネス・ニーズに適したクラウド・インフラストラクチャー・ソリューションを見つけ、必要に応じてリソースを柔軟に拡張できます。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能を解き放ち、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略と専門家のパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
IBMの安全でスケーラブルなプラットフォームは、AIとハイブリッドクラウドの可能性を解き放ちます。IBMのAI対応ソリューションをお試しいただくか、無料アカウントを作成して常時無料の製品とサービスをご利用ください。