マルチテナント・ソフトウェア・アーキテクチャー（ ソフトウェア・マルチテナンシー とも呼ばれる）では、1つのソフトウェア・アプリケーション（およびその基盤となるデータベースとハードウェア）のインスタンスが、複数のテナント（またはユーザー・アカウント）にサービスを提供します。 テナントは個々のユーザーであることもありますが、より一般的には、アプリケーション・インスタンスへのアクセスと権限を共有する、顧客組織などのユーザー・グループです。 各テナントのデータは、アプリケーション・インスタンスを共有している他のテナントからは見えないように隔離されており、すべてのテナントのデータ・セキュリティーとプライバシーを確保しています。

ソフトウェアのマルチテナンシーは、 Software-as-a-Service（SaaS） を提供する場合のアーキテクチャーです。 Salesforce.comやHubSpotなどのクラウドベースのSaaSを利用している企業は、マルチテナント型のサービスを利用しています。

少し紛らわしいのですが、マルチテナントはクラウド・ホスティングサービスのことも指します。 マルチテナント・ホスティング（ 共有 ホスティングとも呼ばれる）では、1台の物理的なコンピューターや 仮想マシン（VM） を複数のユーザーや顧客組織で共有します。 マルチテナント型のホスティング・ソリューションは、クラウド・サービス・プロバイダーが、シングルテナント型または 専用 ホスティング・ソリューションに代わる低コストのソリューションとして提供しています。

この記事の残りの部分では、ソフトウェアのマルチテナンシーについてご説明します。 マルチテナント型とシングルテナント型のホスティングの種類についての詳細は、こちらをご覧ください。