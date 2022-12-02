つい10年前まで、HPCには多額の費用がかかり、スーパーコンピューターを所有またはリースするか、オンプレミスのデータセンターにHPC Clusterを構築してホストする必要があったため、ほとんどの組織にとってHPCは手の届かないものでした。

現在、クラウド上のHPC（サービスとしてのHPC（HPCaaS）と呼ばれることもあります）は、企業がHPCを活用するための、大幅に高速で拡張性が高く、より手頃な方法を提供しています。HPCaaSには通常、クラウド・サービス・プロバイダーのデータセンターでホストされているHPC Clusterとインフラストラクチャーへのアクセスに加え、ネットワーク機能（AIやデータ分析など）とHPCの専門知識が含まれます。

現在、クラウドでのHPCを推進しているのは、以下にある3つの傾向が融合したものになっています。

需要の急増

あらゆる業界の組織が、HPCアプリだけが解決できる複雑な問題を解決することで得られるリアルタイムの洞察と競争上の優位性への依存度をますます高めています。たとえば、クレジット・カード詐欺の検知は、誰もが利用しており、ほとんどの人が一度は経験したことのあるものですが、不正行為が拡大し、詐欺師の手口が絶えず変化している中でも、不正行為をより迅速に特定し、厄介な誤検知を減らすために、HPCへの依存度がますます高まっています。

低レイテンシー、高スループットのRDMAネットワークの普及

リモート・ダイレクト・メモリ・アクセス（RDMA）を使用すると、ネットワークに接続された2台のコンピューター間で、それぞれのオペレーティング・システムを介さず、またそれぞれのコンピューターの処理に支障を与えることなく、一方のコンピューターのメモリにアクセスできます。これにより、レイテンシーを最小限に抑え、スループットを最大化できます。InfiniBand、仮想インターフェース・アーキテクチャ、RoCE（RDMA over Converged Ethernet）などの高性能RDMAファブリックの出現により、クラウドベースのHPCが実現可能になりました。

パブリッククラウドおよびプライベートクラウドにおけるHPCaaS可用性の普及

現在では、大手パブリックラウド・サービス・プロバイダーのすべてがHPCサービスを提供しています。また、一部の組織では、規制の厳しい、あるいは機密性の高いHPCワークロードをオンプレミスで運用し続けている一方で、多くの組織がハードウェア・ベンダーやソリューション・ベンダーが提供するプライベートクラウドHPCサービスを採用したり、移行したりしています。