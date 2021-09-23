モンテカルロ・シミュレーションとは

通常の予測モデルとは異なり、モンテカルロ・シミュレーションは、一連の固定された入力値に対する推定値の範囲に基づいて、一連の結果を予測します。言い換えると、モンテカルロ・シミュレーションは、固有の不確実性を持つ変数について、一様分布や正規分布などの確率分布に基づいて、考えられる結果のモデルを構築します。次に、最小値と最大値の間の異なる乱数のセットを用いて、結果を何度も再計算します。典型的なモンテカルロの実験では、この演習を何千回も繰り返して、起こり得る可能性のある多数の結果を生成することができます。

モンテカルロ・シミュレーションは、その精度により長期予測にも利用されています。入力の数が増加すると、予測の数も増加するため、より長期にわたる結果をより正確に予測できるようになります。モンテカルロ・シミュレーションを通じて、さまざまな結果が、それぞれの結果が発生する確率とともに得られます。

モンテカルロ・シミュレーションの簡単な例として、標準的なサイコロを2個振った場合の確率を計算してみましょう。サイコロの出目の組み合わせは、36通りあります。これに基づいて、特定の結果の確率を手動で計算できます。モンテカルロ・シミュレーションを使用すると、サイコロを10,000回（またはそれ以上）振ることをシミュレートして、より正確な予測が得られます。