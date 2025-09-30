ファイル・ストレージとは

現在では、スケールとコストを本質的に最適化する共有ストレージのアプローチのメリットを生かすために、通信は急速にクラウドに移行しています。 必要なときにデータにアクセスできるようにしながら、低コストのクラウド・ストレージ を使用することで、組織のオンサイトのITインフラストラクチャーを削減できます。

オンサイトのファイル・ストレージ・システムと同様に、 クラウド・ベースのファイル・ストレージ（ファイル・ストレージ・ホスティングとも呼ばれます）では、複数のユーザーが同じファイル・データを共有できます。 しかし、NASデバイス上でローカルにデータ・ファイルを保管する代わりに、これらのファイルをオフサイトのデータセンター内（クラウド）に保管して、インターネット経由でアクセスすることができます。

クラウド・ベースのファイル・ストレージを使用すると、ストレージ・ハードウェアを3年から5年ごとにリフレッシュすることや、インストール、保守、その管理に必要な人員に予算を割り当てることが必要なくなります。 その代わりに、予測可能な月額または年額の料金のクラウド・ストレージ・サービスにサブスクライブするだけです。 IT担当者を削減することや、これらの技術人員をより多くの収益をもたらすビジネス領域に再割り当てすることができます。

クラウドにファイル・データを保管することにより、必要に応じてオンデマンドで容量を拡張することもできます。 クラウド・ベースのファイル・ストレージ・サービスは通常、さまざまなレベルのストレージ容量とワークロードのパフォーマンス要件（毎秒の入出力操作の総数、つまりIOPS）によるシンプルな事前定義されたティアに加えて、データ保護と、事業継続性のための他のデータセンターへの複製をすべて予測可能な月額料金で提供します。 または、IOPSを増減し、データのボリュームを動的に拡張して、使用した分に対してのみ支払うこともできます。

サブスクリプション・ベースのクラウド・ストレージ・サービスには、特に複数サイトや大規模な組織にとって、戦略上のメリットがあります。 これにはロケーションのネットワーク全体での共有の容易さ、災害復旧、将来登場するイノベーションやテクノロジーの追加の容易さが含まれます。