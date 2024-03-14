タグ
確立された企業は、ハイブリッドクラウドのアプローチが戦略的選択として正しいという結論に至っています。

ただし、ハイブリッドクラウドの採用は本質的なものであるとしても、クライアントは投資からビジネス価値とより高い投資収益率 ( ROI ) を導き出すことを継続的な目標としています。HFS ResearchがIBM Consulting®と共同で実施した研究によれば、クラウド・トランスフォーメーションの取り組みによるビジネス成果に関して優れたROIを報告したのは、調査済みの企業のわずか25%にとどまりました。

ROIに進展が見られない原因はいくつかありますが、その主な要因としては、導入の遅れ、実現化されていないユースケース、未対処のクラウド・スプロール現象などが挙げられます。さらに、こうした進展の欠如は、プラットフォームの拡大縮小やスキルを持つ人材の欠如、サイバーセキュリティー、データ量の爆発的な増加などの課題によってさらに悪化しています。
 
クラウドへの投資を通じてビジネス成果から価値を引き出し、人工知能 (AI) の可能性を活用することを目指す企業は、明確な意図のあるアプローチを採用する必要があります。

IBMでは、これらの課題を解決し、より良いビジネス成果を達成するための明確なガイダンスを提供しています。ハイブリッド・バイ・デザイン戦略を採用すると、組織はアーキテクチャの選択をテクノロジー、プラットフォーム、プロセス、人材全体にわたるビジネスの優先順位と一致させることができ、成果が大幅に向上し、ROIも高くなります。

IBMの最新の論文「生成AI時代に、ハイブリッドクラウドの価値を最大化する方法」は、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャを最適化し、生成 AIの影響を拡大しようとしている企業に明確な指針を提供します。

ハイブリッド・バイ・デザインとはどのようなアプローチなのでしょうか？

多くの組織は、即時のメリットを求めて孤立した地域でクラウドを採用していますが、オペレーション全体を通じたテクノロジーの適用に一貫性がありません。このような複雑さと一貫性の欠如はコストを増大させ、企業が要求、目標、成果を満たすことが難しくなります。私たちはこれを、今日のほとんどの企業に見られるデフォルトのアプローチだと考えています。

企業は、ビジネス上の課題と成果に合わせてトランスフォーメーション・プログラムを再調整する必要があります。また、生成AIがどのようにハイブリッドクラウドの価値を増幅し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させるかを認識する必要があります。

ハイブリッド・バイ・デザインのアプローチでは、ハイブリッド・マルチクラウドのIT資産を意図的に構築することで、主要なビジネス上の優先事項を達成し、ROIを最大化します。組織は、従来のようなビジネスを制限するテクノロジーから、変化し続けるテクノロジー環境、事業や顧客の新たなニーズに対応できるアーキテクチャーを意図的に構築することに方向転換することができます。組織の主要なビジネス目標に基づいて、意図的かつ一貫したアーキテクチャが決定され、組織はハイブリッドクラウドと生成AIを最大限に活用してビジネスの成果を推進することができるようになります。

IBMは、ハイブリッド・バイ・デザインのアプローチを推進し、クライアントがビジネスに最大の成果をもたらす意思決定に戦略的に集中できるよう成文化したフレームワークを構築しました。このフレームワークにより、ビジネスの優先順位を主要なアーキテクチャ上の決定に容易に変換できるようになります。

このフレームワークは、プロダクト・ネイティブ・バイ・デザイン、テクノロジー・バイ・デザイン、インテグレーション・バイ・デザインという3つのドメインにわたる一連の意思決定とビジネス目標を一致させることで実装されています。これらのドメインには、さまざまな設計ポイントも含まれます。企業の状況ごとに、ビジネス目標に取り組み、それらを達成するために様々なレベルのケイパビリティーが必要となります。この価値フレームワークは、これらの意思決定ポイントを把握するのに役立ちます。

AIが中心的な役割を果たす世界において、なぜこれが企業にとって重要なのでしょうか？

生成AIはデジタル企業の形成にクリティカルな役割を果たし、IT投資からのビジネス収益率を最大化するのに役立ちます。しかし、生成AIの大規模な導入とデプロイメントには課題があります。企業は、分散環境全体で膨大な量のデータ、強力なコンピューティング能力、高度なセキュリティー・アーキテクチャを管理し、迅速な拡張性を実現する必要があります。

意図的かつ一貫したハイブリッド・アーキテクチャ設計は、企業がこれらの課題を克服し、ビジネス・ニーズを満たす生成AI機能の導入と拡張性を促進するのに役立ちます。

現在のパイロットとデプロイメントは、ビジネスニーズを満たすために生成AIの採用を拡張するハイブリッド・バイ・デザインのアプローチが必要であることを証明しています。生成AIは、オブザーバビリティーによるオートメーションの強化、インサイトの自動化によるコスト最適化、ハイブリッドクラウド全体のコンプライアンスによるセキュリティーの強化を提供することで、ハイブリッドクラウドの実行と価値を加速します。

ビジネスニーズに基づいて意図的なアーキテクチャの決定を適用することで、ハイブリッドクラウドとAIの価値が増幅され、ビジネスの成果達成が促進されます。

著者

Varun Bijlani

Global Managing Partner for Hybrid Cloud Services

IBM Consulting

