多くの組織は、即時のメリットを求めて孤立した地域でクラウドを採用していますが、オペレーション全体を通じたテクノロジーの適用に一貫性がありません。このような複雑さと一貫性の欠如はコストを増大させ、企業が要求、目標、成果を満たすことが難しくなります。私たちはこれを、今日のほとんどの企業に見られるデフォルトのアプローチだと考えています。

企業は、ビジネス上の課題と成果に合わせてトランスフォーメーション・プログラムを再調整する必要があります。また、生成AIがどのようにハイブリッドクラウドの価値を増幅し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させるかを認識する必要があります。

ハイブリッド・バイ・デザインのアプローチでは、ハイブリッド・マルチクラウドのIT資産を意図的に構築することで、主要なビジネス上の優先事項を達成し、ROIを最大化します。組織は、従来のようなビジネスを制限するテクノロジーから、変化し続けるテクノロジー環境、事業や顧客の新たなニーズに対応できるアーキテクチャーを意図的に構築することに方向転換することができます。組織の主要なビジネス目標に基づいて、意図的かつ一貫したアーキテクチャが決定され、組織はハイブリッドクラウドと生成AIを最大限に活用してビジネスの成果を推進することができるようになります。

IBMは、ハイブリッド・バイ・デザインのアプローチを推進し、クライアントがビジネスに最大の成果をもたらす意思決定に戦略的に集中できるよう成文化したフレームワークを構築しました。このフレームワークにより、ビジネスの優先順位を主要なアーキテクチャ上の決定に容易に変換できるようになります。

このフレームワークは、プロダクト・ネイティブ・バイ・デザイン、テクノロジー・バイ・デザイン、インテグレーション・バイ・デザインという3つのドメインにわたる一連の意思決定とビジネス目標を一致させることで実装されています。これらのドメインには、さまざまな設計ポイントも含まれます。企業の状況ごとに、ビジネス目標に取り組み、それらを達成するために様々なレベルのケイパビリティーが必要となります。この価値フレームワークは、これらの意思決定ポイントを把握するのに役立ちます。