クラウド環境で作業し、より多くのアプリケーションに依存する企業が増えるにつれて、それに応じて増加するデータ、システム、ワークロードを管理し、クラウド・コンピューティング・リソースの制御を維持するために、一連のツール、戦略とテクノロジーが不可欠になります。



クラウド管理戦略は、クラウド・サービスのパフォーマンス、コスト、コンプライアンス、セキュリティーに関する重要な洞察により、環境全体を可視化する効率的でスケーラブルな方法を提供します。

多くの場合、アプリケーションは次のようなさまざまなクラウド環境でホストされます。



パブリッククラウド：サードパーティーのサービスプロバイダーがクラウド・インフラストラクチャーとサービスに責任を負うクラウド環境の一種です。



プライベートクラウド：クラウド・インフラストラクチャーは通常、オンプレミスでホストされ、専用のクラウド・サービス・プロバイダーを利用するか、企業ごとに専用に運用されるサードパーティーのサーバー上でホストされます。



ハイブリッドクラウド：パブリッククラウド環境とプライベートクラウド環境の両方を使用するクラウド・インフラストラクチャーです。



マルチクラウド：これらの環境では、複数のクラウド・プロバイダーのクラウド・サービスを使用します。

さまざまなクラウド・サービスを使用すると、異なるデータ・ソースが生まれ、管理されないまま放置すると、不要なクラウド・リソースに対して料金を支払い、データ侵害などのセキュリティー・リスクにさらされる可能性があります。



クラウド管理は、セルフサービス・ポータルを通じてクラウドの使用状況、リソースの割り当て、クラウドのセキュリティー、および関連するすべてのクラウド・ベースのデータを可視化することで、このようなリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。クラウド・インフラストラクチャーを監視するための中央プラットフォームを備えた強力なクラウド管理プラクティスにより、IT部門は安全でコスト効率の高いクラウド環境を開発し、アプリケーションの効率的な運用を維持できます。