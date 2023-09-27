クラウド管理は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、マルチクラウド環境におけるクラウド・コンピューティング製品、サービス、インフラストラクチャーの監視と管理から成ります。
クラウド環境で作業し、より多くのアプリケーションに依存する企業が増えるにつれて、それに応じて増加するデータ、システム、ワークロードを管理し、クラウド・コンピューティング・リソースの制御を維持するために、一連のツール、戦略とテクノロジーが不可欠になります。
クラウド管理戦略は、クラウド・サービスのパフォーマンス、コスト、コンプライアンス、セキュリティーに関する重要な洞察により、環境全体を可視化する効率的でスケーラブルな方法を提供します。
多くの場合、アプリケーションは次のようなさまざまなクラウド環境でホストされます。
パブリッククラウド：サードパーティーのサービスプロバイダーがクラウド・インフラストラクチャーとサービスに責任を負うクラウド環境の一種です。
プライベートクラウド：クラウド・インフラストラクチャーは通常、オンプレミスでホストされ、専用のクラウド・サービス・プロバイダーを利用するか、企業ごとに専用に運用されるサードパーティーのサーバー上でホストされます。
ハイブリッドクラウド：パブリッククラウド環境とプライベートクラウド環境の両方を使用するクラウド・インフラストラクチャーです。
マルチクラウド：これらの環境では、複数のクラウド・プロバイダーのクラウド・サービスを使用します。
さまざまなクラウド・サービスを使用すると、異なるデータ・ソースが生まれ、管理されないまま放置すると、不要なクラウド・リソースに対して料金を支払い、データ侵害などのセキュリティー・リスクにさらされる可能性があります。
クラウド管理は、セルフサービス・ポータルを通じてクラウドの使用状況、リソースの割り当て、クラウドのセキュリティー、および関連するすべてのクラウド・ベースのデータを可視化することで、このようなリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。クラウド・インフラストラクチャーを監視するための中央プラットフォームを備えた強力なクラウド管理プラクティスにより、IT部門は安全でコスト効率の高いクラウド環境を開発し、アプリケーションの効率的な運用を維持できます。
ハイブリッド・クラウドやマルチクラウド環境の利用が拡大する中、アプリケーションやその他のリソースが複数のプラットフォームやデータセンターに分散しているため、クラウド・リソースの管理はますます複雑なタスクになっています。
さらに、IT部門は数百、数千のクラウド・ベースのアプリケーションにまたがる大規模なワークロードを管理することが多くなっています。G2によると、IT部門の40％がクラウド環境の監視に支援を必要としています。1
効率的な管理には、統一されたクラウド戦略と、組織のニーズを満たすことができるツールを提供するクラウド管理プラットフォームが必要です。クラウド管理は、いくつかの方法で組織に価値を提供します。
一元化されたクラウド管理プラットフォームにより、IT運用チームとDevOpsチームは、さまざまなソースからの可用性、レイテンシー、スループット、エラー率などのアプリケーションとネットワークのパフォーマンス・データをすべて1か所で保存、比較、分析できます。
このクラウド・インフラストラクチャーの包括的な監視は、いくつかの理由から重要です。オブザーバビリティーを促進することで、管理チームがアプリケーションとネットワークの正常性とパフォーマンスを正確に測定し、リソースを効率的に使用し、より強力で迅速な根本原因分析に必要なコンテキストを提供できるようになります。
クラウド管理ツールは、データセンター、仮想マシン（VM）、KubernetesなどのコンテナにわたるITサービスの管理に役立ちます。クラウド・インフラストラクチャーの各要素を可視化することで、クラウド・スプロールの軽減など、いくつかの運用上の課題を解決できます。
クラウド・スプロールは、IT管理者がクラウド・エコシステムを完全に理解していない場合に生じ、クラウド・インスタンスとプロバイダーがチェックされないままになります。管理されていないクラウド環境では、組織は積極的に使用されていないクラウド・サービスに対して料金を支払うことになります。
クラウド管理ソリューションには、多くの場合、IT部門が主要なアプリケーションのトラフィックのピーク時間を特定できる監視ツールが含まれています。この情報は、負荷分散のプロセスやサーバー間でのネットワーク・トラフィックの分散のプロセスに役立ちます。負荷分散は、ワークロードがサーバー間で効率的に分散され、クラウド・コストの最適化に不可欠です。また、アプリケーションの信頼性が高く、ユーザーがすぐに利用できるようにするために重要です。
クラウド管理ツールは、データおよびクラウド移行の計画と実行の文書化をサポートし、必要不可欠なデータとサービスのみをクラウドに移行できるようにします。このプロセスは、不要なクラウド・リソースを特定して排除することで、クラウド・コストを管理するのに役立ちます。
クラウド管理は、セキュリティーへの影響もあります。クラウド環境を適切に管理しなかった場合、セキュリティー上の脅威やコンプライアンス問題の影響を受けやすくなる可能性があります。たとえば、包括的な環境の監視と強力な管理プロトコルは、すべてのアプリケーションが最新であることや、適切なアクセス認証情報が確立されていることを保証するのに役立ち、クラウド・セキュリティーを強化します。
クラウド管理は、プロセスとワークフローの標準化と自動化も可能にし、規制遵守を維持するのに役立ちます。プロセスは、規制要件に沿って定義および設定し、自動化して一貫したコンプライアンスを確保できます。これは、規制当局による監査がある場合に価値があります。
要約すると、クラウド管理ツールは、データ、サーバー、アプリケーションのライフサイクル管理を合理化し、IT、運用、その他のチームがクラウド・インフラストラクチャーの各要素がどのように使用され、パフォーマンスがどうなっているかを可視化できるようになります。
さまざまな種類のクラウド・デプロイメントとワークロードを管理するために、独立したサーバーとデータベース上でクラウド管理ソフトウェアが展開され、APIを使用してクラウド環境全体のアクティビティーを監視します。
複数のクラウド環境を使用し、クラウド・アプリケーションの数が増えるにつれて、クラウド管理機能を最大限に活用するためには、徹底したクラウド管理戦略が必要になります。
オートメーションは、今日のクラウド管理において大きな役割を果たしています。エンド・ツー・エンドのワークフローを自動化することで、ITチームの手動作業を減らすことができます。
オートメーションを導入することで、需要がピークのときにリソースを再割り当てし、継続的インテグレーションとオーケストレーションを可能にし、セキュリティーを強化し、アプリケーションの展開を加速し、IT部門の運用上の負担を全体的に軽減できます。
クラウド管理ソリューションは、クラウド・バーストを通じてプライベートクラウド・サービスからパブリッククラウド・サービスへのワークフローの移動を自動化することもできます。クラウド・バーストにより、組織はプライベートクラウド内でアプリケーションの需要とコンピューティング容量が急増したタイミングを監視できます。需要が設定したしきい値に達すると、ワークロードのトラフィックはオンデマンドでパブリッククラウドにリダイレクトされます。ワークロードをパブリッククラウドに移行すると、プライベートクラウド内の重要なアプリケーションのリソースを解放することができます。
クラウド管理は、サービス、パフォーマンス、使用状況、セキュリティーに関するリアルタイムのデータ分析を通じて、リソース割り当てを最適化できるようにすることで、より効率的なプロビジョニングを可能にします。
複雑なパフォーマンス・データを一元的に表示することで、複数の機能が互いにどのように影響し合っているかを包括的に理解し、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
クラウド管理によって得られるクラウド・インフラストラクチャーの可視性により、組織はパフォーマンス、使用状況、セキュリティーのメトリクスを追跡・分析し、KPIを設定・監視し、必要に応じてクラウド・リソースを拡張することができます。IBM Turbonomicなどのツールを使用することで、リソースの割り当てを自動化し、クラウドへの支出を最適化できます。
クラウド管理戦略を設計する際や、クラウド管理ツールの機能と価格モデルを比較する際には、拡張性を重視することが賢明です。
増大するクラウドとITインフラストラクチャーのニーズに対応できるスケーラブルで動的なクラウド・コンピューティング環境により、クラウド管理はビジネスとともにシームレスに成長し、進化できるようになります。
監視とロギングを通じて、組織はオブザーバビリティーを向上させて、クラウド環境をより正確に理解することができます。
ログ・ファイルを集計・分析することで、インシデント管理を改善するために自動化を使用することで、パフォーマンスの低い領域や非効率的なリソースの使用をより正確に特定し、生成されたインサイトに基づいて、運用効率を高めることができます。
ロギングとアクセス管理の最適化、ユーザー権限の確認、監査の実施、バックアップの暗号化、入出力トラフィックの監視、セキュリティー更新の自動化により、クラウド・セキュリティーを強化します。
クラウド管理ツールは、データ侵害、認証情報の漏洩、認証の失敗、アカウント・ハッキングの試みを軽減し、その他のセキュリティー上の脆弱性に対処するのに役立ちます。また、データ・ストレージの管理や、プライベートクラウドとパブリッククラウドのどちらにデータを保管するべきかを特定するために使用することもできます。
医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA法）や欧州の一般データ保護規則（GDPR）では、個人情報の保存方法と処理方法が規定されています。クラウド管理ソリューションを使用することで、これらのデータとその管理方法を監視して、コンプライアンスを確保するためのコントロールを設定できます。
Instanaの完全に自動化されたリアルタイムのオブザーバビリティー・プラットフォームは、パフォーマンス・データをコンテキストに合わせて表示して、問題を迅速に特定し、問題の予防と修復をサポートします。
Turbonomicのハイブリッドクラウド・コストの最適化プラットフォームを使用することで、重要なアクションをリアルタイムで継続的に自動化し、スタックの各レイヤーでコンピューティング、ストレージ、ネットワークのリソースを最も効率的に、プロアクティブに活用することができます。
IBM Cloudを使用することで、厳重なセキュリティー対策が講じられたプラットフォームで、スケーラブルなインフラストラクチャーを低コストで構築し、新しいアプリケーションを即座にデプロイするだけではなく、需要に応じてワークロードを増大できる様子をご覧ください。
IBM Turbonomicは、アプリケーションをシームレスかつ継続的に、コスト効率よく実行できるため、コストを削減しながら効率的なアプリケーションのパフォーマンスを実現できます。