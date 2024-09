マネージド・サービス・プロバイダーのTechwave社は、従来のプロセスやシステムが多くの場合、企業のデジタル・トランスフォーメーション目標の達成を妨げていることに着目しました。同社は、顧客のインフラストラクチャーを IBM Cloud Bare Metal Serverに移行することで、ビジネスの進化に必要なアジリティー、パフォーマンス、拡張性を提供しています。

ビジネス上の課題 多くの企業は変革を切望していますが、オンプレミスのインフラストラクチャーからの移行は困難を伴う場合があります。Techwave社は、クラウドの価格と柔軟性のメリットを享受できる費用対効果の高い選択肢を提供したいと考えていました。

概要と経緯 Techwave社は、顧客が IBM Cloud Bare Metal Serverに移行できるように支援しています。この移行を通じて、世界中のデータセンターのロケーション、セキュリティーのきめ細かな制御、およびソフトウェア・ライセンスの最適化を実現しています。

成果 40% 運用コストの平均的なコスト節約 15〜25% 可用性の平均的な改善 運用効率の強化と Techwave社のマーケティング機会

ビジネス上の課題の詳細 オンプレミスでのロックインの課題 世界的な競争が激化するなか、企業は商業上および運営上の優位性と効率を追求する必要があります。多くの企業にとって、過去にうまく機能していたプロセスやシステムは、現在では将来に向けての進歩の障害となっています。 ワークロードとデータ量は大幅に増加し続けており、オンプレミス・インフラストラクチャーの継続的なアップグレード・サイクルが必要ですが、変革的なビジネス・イニシアチブをサポートできない可能性があります。 クラウドに移行することで、オンプレミス・システムの初期費用と定期的なコストを回避することができます。さらに、クラウド・サービスでは、固定インフラストラクチャーを使用した場合では難しい容量と拡張性が得られます。しかし、クラウド化の選択肢は数多くあり、企業は既存のオンプレミス・システムを廃止する際の潜在的なリスクとコストを最小限に抑える方法を慎重に検討する必要があります。 パブリッククラウド・ソリューションにはさらなる課題も存在します。たとえば、GDPRなどの規制により、データをローカルに保持することが求められている場合、企業はどのようにして世界規模のデジタル・オペレーションを実行できるでしょうか。データ・セキュリティー、特に財務情報、個人情報、健康情報を維持できるでしょうか。Techwave社のマネージド・サービスの顧客は、デジタル・トランスフォーメーションのメリットを追求しながら、こうした課題に取り組んでいます。 Techwave社のアジア太平洋地域尾よびグローバル・デリバリー・センター責任者であるChandra Rao Jampa氏は、課題について次のように言います。「オンプレミスのシステムでは、IT部門はビジネス・ユーザーへの約束を果たすのに苦労しており、エンド・カスタマーや消費者にも影響が出ています。ただし、パブリッククラウド・ソリューションは通常、オンプレミス・ソリューションが提供するのと同じレベルのハードウェア、ハイパーバイザー、およびアプリケーション・コントロールを提供していません。パブリッククラウドへの移行に伴う高額な移行コストと複雑さが相まって、顧客が一種のロックイン状態に陥っていることがわかりました。 「私たちは、顧客がクラウドの柔軟性、拡張性、容量を活用して、デジタル・トランスフォーメーションへの第一歩を踏み出せるように、こうした問題を解決できるよう支援することに努めました」

成果の詳細 ブライト・ホライズン オンプレミスからクラウド・ベースのインフラストラクチャーへの移行を検討している企業にとって、IBM Cloud Bare Metal Serverは迅速かつ簡単な移行を実現します。また、組織はオンプレミスへの展開を回避し、パブリッククラウドの欠点を回避して、クラウドの運用効率を獲得することもできます。Techwave社は、IBM Cloud Bare Metal Serverを自社のポートフォリオに加えることで、より多くの顧客にクラウドへの飛躍を推奨しています。 IoT ソリューション・ディレクター兼グローバル・マーケティング・ディレクターのRaj Rentala氏は次のように付け加えました。「当社はサービス・プロバイダーとして、IBM Cloudを使用してハードウェアのメンテナンス、システムの更新、および同様の技術的タスクを排除し、増大するワークロードに対応できるスケーラブルなインフラストラクチャーを顧客に提供しています。IBM Cloud Bare Metal Serverが提供するインフラストラクチャー・コントロールにより、あらゆるオンプレミス・システムにダイレクトに接続できるようになり、常に安全なパフォーマンスが得られます」 多くの場合、IBM Cloud Bare Metal Serverへの移行は、Techwave社とその顧客にとって、その後、IBM Cloudカタログから人工知能やブロックチェーンなどのサービスを探索することになる、長い旅路の第一歩となります。 アナリティクスおよびNAデリバリー担当バイス・プレジデントのSrinivas Kode氏は、次のように締め括りました。「IBM Cloud Bare Metal Serverによって、顧客にとっての真のデジタル・トランスフォーメーション・パートナーとなることができます。当社は、IBM Cloudと、Hyperledger Fabricテクノロジー上に構築されたIBM WatsonやIBM Blockchainなどの関連サービスが、顧客がデジタル・トランスフォーメーションの機会を捉え、アプリケーションやプロセスを簡単かつ迅速にモダナイズする上で、どのように役立つかを体感しています。IBMおよびSAPと協力して、さらに多くの顧客がデジタル・トランスフォーメーションの目標を達成できるよう支援していきたいと考えています」

IBM Cloud Bare Metal Server上に構築されたこのオフプレミスのプライベートクラウドは、顧客が完全なコントロールを維持しながらアプリケーションのモダナイゼーション、拡張、開発を可能にする革新的なオプションを提供します。 Chandra Rao Jampa Head of the Asia-Pacific & Global Delivery Center Techwave