ブロック・ストレージとは

SAN

開発者は、ブロック・ストレージの導入に、ストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）を使用することがよくあります。 SANは、データ・ストレージへのアクセスを提供するコンピューター・ネットワークです。 SANを使用すると、ブロック・ストレージは、他のネットワーク・システムからはローカルに接続されたデバイスであるかのように見えます。 例えば、サーバーは、データ・ネットワーク接続（ファイバー・チャネル、Internet Small Computer System Interface（iSCSI）、Infinibandなど）を使用してSANに接続することで、ローカルにアクセス可能なボリュームであるかのようにブロックにアクセスできます。 また、SAN上に複数のストレージ・アレイを構成することも、SANに複数のサーバーを接続することもできます。



SANは、多くの要素や層で構成されています。 1つ目は、ネットワーク・オペレーティング・システムを実行するサーバーからなるホスト層です。このサーバーは、ケーブルを使用してストレージ・ネットワークに接続されたホスト・バス・アダプター・カードを介して、データ・ネットワークに接続されます。 ホスト層は、SANスイッチ、ルーター、プロトコル・ブリッジ、ゲートウェイ・デバイス、ケーブルなどのデバイスの集合である、ファブリック層に接続されます。 ファブリック層は、ディスク・ドライブ、磁気テープ、光メディアなどの物理ストレージ・デバイスで構成されるストレージ層と相互作用します。

RAIDアレイ

ブロック・ストレージは、それ単体では十分な冗長性を備えていません。そのため、ミッション・クリティカルなブロック・ストレージの実装においては、RAIDアレイを検討することが重要になります。 RAID（Redundant Array of Independent Disks）は、データを複数のドライブに書き込むことによって保護します。1つのディスクで障害が発生しても、通常、ユーザーが中断に気付くことなく他のディスクの情報によって置き換えることができます。

オープンソースのソリューション

従来のベンダー中心のSANソリューションに代わるオープンソースの選択肢が増え、ほぼ毎日新しいプロジェクトが出現する一方で、確立されたプロジェクトも改良と機能追加が行われ続けています。 オープンソースのプロジェクトであるFreeNASは、ブロック・ストレージとソフトウェア定義のRAIDの両方を提供します。Openfilerもまたオープンソースのストレージ・ソリューションであり、ブロック・ストレージとRAIDをサポートしています。

オープンソースはストレージ・セクターで大きな将来性が見込まれているものの、たしかな成功には専門知識が欠かせません。そのため、今日のストレージ管理者は、ベンダーによるサポートとサービスを活用することが必要になるものと考えられます。