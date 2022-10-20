SDNの仕組みをよりよく理解するには、ネットワークのエコシステムを作成する基本コンポーネントを確認すると良いでしょう。SDNアーキテクチャーは、ノースバウンドAPI（下位レベルのコンポーネントが高レベルのコンポーネントと通信できるようにするインターフェース）を使用して通信する3つの層と、逆方向の通信を容易にするサウスバウンドAPIで構成されています。次の3つの層で構成されています。

アプリケーション層

アプリケーション層には、ネットワークアプリケーションとプログラムが含まれます。アプリケーション層は、ノースバウンド・インターフェースを介してコントロール層と通信し、コントロール層にアプリケーション・リソースのニーズを通知します。従来のネットワークでは、ファイアウォールやロードバランサーなどの専用アプライアンスが使用される場合がありますが、ソフトウェア定義ネットワークでは、代わりにアプリケーション層を使用してデータプレーンをコントロールおよび管理します。

コントロール層

コントロール層は、トラフィックとデータの移動を管理する頭脳、つまりネットワーク・オペレーティング・システムとして機能します。コントロール層は、ネットワーク全体のリソース割り当てにおいて重要な役割を果たします。アプリケーション層とインフラストラクチャー層の間の通信を可能にする中心層です。

インフラストラクチャー層

この層は、ネットワークを介してデータ・パケットとネットワーク・トラフィックを移動する物理スイッチとルーターで構成されます。

ソフトウェア定義ネットワークはこれらの層に加えて、同じ物理領域に配置されているかどうかに関係なく、コンポーネントを使用して構築されます。



これには、次のものが含まれます。

アプリケーション

アプリケーションは、ネットワークに関する情報や、特定のリソースの可用性または割り当てのリクエストを中継する役割を担います。

SDNコントローラー

SDNコントローラーはアプリとの通信を処理して、データ・パケットの宛先を決定します。コントローラーは、SDN内のロード・バランサーとして機能します。

ネットワーク・デバイス

ネットワーキング・デバイスは、パケットのルーティング方法に関する指示をコントローラーから受け取ります。

オープンソース・テクノロジー

SDNネットワーク内のネットワーク・デバイスの間で、OpenFlowなどのプログラム可能なネットワーク・プロトコルがトラフィックを転送します。OpenFlowプロトコルやその他のオープンソースのSDNテクノロジーは、Open Networking Foundation（ONF）の支援のもとで標準化されました。

これらのコンポーネントを組み合わせることで、組織はネットワークをより簡単に、一元化して管理できるようになります。SDNは、データ・プレーン、つまり基盤インフラストラクチャから、コントロール・プレーンと呼ばれるルーティング機能とパケット転送機能を取り除きます。その後、クラウドまたはオンプレミスのネットワーク・ハードウェアの上に、SDNネットワークの頭脳ともいえるコントローラーを重ねて実装します。これにより、一種のオートメーションであるポリシーベースの管理を使用して、チームがネットワーク制御を直接管理できるようになります。

SDN コントローラーはスイッチにパケットの送信先を指示します。場合によっては、物理スイッチに代わって、ソフトウェアまたはハードウェアに組み込まれた仮想スイッチが使用されます。こうして各種の機能を1つのインテリジェントなスイッチに統合し、データ・パケットとその仮想マシンの宛先をチェックして、パケットが動き出す前に問題がないことを確認します。