AIは、ITリーダーによるデータの管理と保護の方法を変革しています。このIDCホワイト・ペーパーでは、AI駆動型の機能が、エンタープライズ・ストレージ・システムにおけるオペレーションの自動化とサイバー・レジリエンスの強化にどのように役立つか、また、増大するAIとデータ需要に向けて組織を準備する方法について説明しています。

主なトピック

AI駆動型ストレージ機能が、現代のデータ・ストレージ管理に不可欠なツールとなりつつあるのは なぜか

インテリジェントな自動化が、サイバー・レジリエンスと復旧の強化に どのように 役立つか

役立つか IBM FlashSystemが、企業によるエンタープライズ・ストレージ・システムの次世代AI駆動型機能への対応をどのように支援するか

IBMの2026年FlashSystemリリースでは、新しい第5世代のFlashCoreモジュール（FCM）を搭載し、容量のプロビジョニング、アプリケーションのデータを最適なディスク・アレイに移行し、データ保護ポリシーを適用するなどの推奨アクションを実行できるAIエージェントが導入されました。 FlashSystemには自然言語処理も追加されており、管理者はチャット・インターフェースを介して自然な言葉で質問したり、AIエンジンの提案を適用する前にその内容を調整・確認したりすることができます。IBMは、新しいFlashSystem.aiの機能を、日常的なタスクを処理し、高いリソース利用率の実現を支援し、性能上の問題に先回りして対処し、セキュリティーを強化する常時稼働のストレージ共同管理者と位置付けています。