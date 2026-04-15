サイバー攻撃はもはや単なるIT問題ではなく、運用、財務、コンプライアンスに直接的な影響をもたらすインフラストラクチャーの課題です。2025年には、データ侵害による平均コストは世界で444万米ドル、米国では1,000万米ドルを超えました。一方、DORA、NIS2、HIPAAなどの新しい規制では、より強力なレジリエンス機能が求められています。

従来の防御だけでは、もはや十分ではありません。攻撃者は現在、バックアップと復元システムを直接標的にしており、ストレージによる停止は1時間あたり数百万ドルの損害をもたらします。さらに、AI駆動型の脅威は手動検知で対応できるよりも動きが速く進行しています。

このプレイブックでは、インフラストラクチャーのリーダーが、以下のような未来に備えたAI駆動型のレジリエンス戦略を使えるようにします。

クリティカルなデータを変更不可能で分離された復旧ポイントで保護します。

AIと行動分析を使用して、異常を 数時間ではなく数秒で 検知する。

検知する。 オペレーションを迅速かつクリーンに復元するために、復旧ワークフローを自動化します。

インテリジェントな自動化と予測的洞察により、運用コストを削減します。

継続的なモニタリングと監査対応レポートを通じて、進化するグローバルな規制へのコンプライアンスを確保します。

今すぐサイバー・レジリエンス・プレイブックをダウンロードし、フォームに記入してアクセスし、今日の脅威に耐え、復旧を加速するエンドツーエンドの統合防御システムにインフラストラクチャーを変革する方法を学びましょう。