Linux Foundationのオープンソース・プロジェクトであるHyperledger Fabricは、モジュール型のブロックチェーン・フレームワークであり、エンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォームの非公式標準となっています。
エンタープライズ・グレードのアプリケーションと業界戦略を開発するための基盤となることを意図して設計されたHyperledger Fabricのオープンなモジュール型アーキテクチャーは、プラグ・アンド・プレイのコンポーネントを使用して、幅広いユースケースに対応します。
120,000以上の組織と15,000人以上のエンジニアがHyperledger Fabricで協力しています。このコラボレーションにより、コンセンサスに対する独特のアプローチが生まれ、大規模なパフォーマンスを実現し、企業が求めるデータのプライバシーが保護されます。
IBM® Blockchainプラットフォームの背後にある柔軟なブロックチェーン・フレームワークとして機能するHyperledger Fabricは、イノベーターによるグローバルなビジネス・トランスフォーメーションの推進を支援します。
キックスターター・ブロックチェーン・ネットワークを構築し、IBMの次世代ブロックチェーン・プラットフォームでコーディングを始めましょう。
Hyperledger Fabricは、オープンでエンタープライズ・グレードの分散型台帳プラットフォームです。高度なプライバシー管理機能を備えているため、許可された、または既知のネットワーク参加者間でのみ必要なデータを共有できます。
スマート・コントラクトでは、自動化したい取引内容を文書化し、自動実行に関する当事者間の具体的な取り決めをコード化します。コードとそこに含まれる契約は、分散型の非中央集権型ブロックチェーン・ネットワーク全体に存在します。取引内容は追跡可能かつ不可逆的であるため、組織間の信頼が構築され、企業はより情報に基づいた意思決定をより迅速に行うことができ、時間の節約、コストの削減、リスクの軽減につながります。
IBM®では、企業が無料のオープン・ソースのみを使用して実稼働ブロックチェーン・システムを構築しないことを推奨しています。そのため、他のベンダーと連携して、ツールとサポートを含む商用システムを提供しています。
IBMのHyperledger Fabricの商用バージョンであるIBM Blockchain Platformは、24時間365 日、1年中利用可能な継続的なサポートを提供します。これには、オープンソース・ソリューションのサービス・レベル契約（SLA）や、ブロックチェーン・システムの構築、管理、運用のための最も高度な生産性ツール・セットが付属しています。
幅広い業界のイノベーターが Hyperledger Fabric を使用しています。これには、金融、銀行、ヘルスケア、IoT、サプライチェーン、製造、テクノロジーなどの分野が含まれ、いずれも具体的なビジネス成果をもたらすオープンで標準化されたエンタープライズ・グレードのブロックチェーン・フレームワークとコードベースを作成することを目指しています。
IBMの専門知識をご活用ください。Hyperledgerオープンソースコミュニティの創設メンバーは現在、SLAと24時間365日のサポートで、ビジネス向けの主要なオープンソースブロックチェーンをサポートしています。
ブロックチェーン・ベースのネットワークを使用して、信頼性、透明性、データの整合性の問題に取り組みましょう。
すべての人にとってより大きな信頼を築きましょう。あらゆる金融取引に新たな透明性、シンプルさと効率をもたらすことができます。
新しい自動化で予算を節約し、データをより安全に共有し、収集済みのデータから洞察を抽出できます。
IBM Blockchainソリューションは、分散台帳テクノロジーとエンタープライズ・ブロックチェーンを使用して、クライアントが業務における俊敏性、接続性、新しい収益源を推進できるよう支援します。 信頼できるエンドツーエンドのデータ交換とワークフローの自動化により、組織の境界を越えましょう。