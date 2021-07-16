エンタープライズ・グレードのアプリケーションと業界戦略を開発するための基盤となることを意図して設計されたHyperledger Fabricのオープンなモジュール型アーキテクチャーは、プラグ・アンド・プレイのコンポーネントを使用して、幅広いユースケースに対応します。

120,000以上の組織と15,000人以上のエンジニアがHyperledger Fabricで協力しています。このコラボレーションにより、コンセンサスに対する独特のアプローチが生まれ、大規模なパフォーマンスを実現し、企業が求めるデータのプライバシーが保護されます。

IBM® Blockchainプラットフォームの背後にある柔軟なブロックチェーン・フレームワークとして機能するHyperledger Fabricは、イノベーターによるグローバルなビジネス・トランスフォーメーションの推進を支援します。