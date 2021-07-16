Hyperledger Fabricとは

Linux Foundationのオープンソース・プロジェクトであるHyperledger Fabricは、モジュール型のブロックチェーン・フレームワークであり、エンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォームの非公式標準となっています。

エンタープライズ・グレードのアプリケーションと業界戦略を開発するための基盤となることを意図して設計されたHyperledger Fabricのオープンなモジュール型アーキテクチャーは、プラグ・アンド・プレイのコンポーネントを使用して、幅広いユースケースに対応します。

120,000以上の組織と15,000人以上のエンジニアがHyperledger Fabricで協力しています。このコラボレーションにより、コンセンサスに対する独特のアプローチが生まれ、大規模なパフォーマンスを実現し、企業が求めるデータのプライバシーが保護されます。

IBM® Blockchainプラットフォームの背後にある柔軟なブロックチェーン・フレームワークとして機能するHyperledger Fabricは、イノベーターによるグローバルなビジネス・トランスフォーメーションの推進を支援します。

Hyperledger Fabricの仕組み

Hyperledger Fabricは、オープンでエンタープライズ・グレードの分散型台帳プラットフォームです。高度なプライバシー管理機能を備えているため、許可された、または既知のネットワーク参加者間でのみ必要なデータを共有できます。

スマート・コントラクトでは、自動化したい取引内容を文書化し、自動実行に関する当事者間の具体的な取り決めをコード化します。コードとそこに含まれる契約は、分散型の非中央集権型ブロックチェーン・ネットワーク全体に存在します。取引内容は追跡可能かつ不可逆的であるため、組織間の信頼が構築され、企業はより情報に基づいた意思決定をより迅速に行うことができ、時間の節約、コストの削減、リスクの軽減につながります。
Hyperledger Fabricのメリット
許可型ネットワーク

匿名の参加者によるオープン・ネットワークではなく、既知の参加者のネットワークで、離れた場所にいる当事者間で信頼を確立します。
機密取引

必要なデータのみを、共有したい相手と共有します。
プラグ可能なアーキテクチャー

万能のアプローチではなく、プラグ可能なアーキテクチャーを使用して、ブロックチェーンを業界のニーズに合わせてカスタマイズします。
導入は簡単

スマート・コントラクトでは、チームがカスタム言語やアーキテクチャーを学習する必要はありません。チームが現在使用している言語でプログラムできます。
Hyperledger FabricがIBM Blockchain Platformのフレームワークである理由

IBM®では、企業が無料のオープン・ソースのみを使用して実稼働ブロックチェーン・システムを構築しないことを推奨しています。そのため、他のベンダーと連携して、ツールとサポートを含む商用システムを提供しています。

IBMのHyperledger Fabricの商用バージョンであるIBM Blockchain Platformは、24時間365 日、1年中利用可能な継続的なサポートを提供します。これには、オープンソース・ソリューションのサービス・レベル契約（SLA）や、ブロックチェーン・システムの構築、管理、運用のための最も高度な生産性ツール・セットが付属しています。

Hyperledger Fabricはビジネス向けのオープンソース・ブロックチェーンです

幅広い業界のイノベーターが Hyperledger Fabric を使用しています。これには、金融、銀行、ヘルスケア、IoT、サプライチェーン、製造、テクノロジーなどの分野が含まれ、いずれも具体的なビジネス成果をもたらすオープンで標準化されたエンタープライズ・グレードのブロックチェーン・フレームワークとコードベースを作成することを目指しています。

  • Hyperledgerを導入した企業数：148社
  • コード行数： 1,840万行 
ブロックチェーンのユースケース
Farmer ConnectとIBM® Food Trustが、コーヒー生産者と消費者をブロックチェーンでどのように結び付けているかをご覧ください。
ブロックチェーンが、出荷および受領プロセス全体を通じて、商品に関してリアルタイムで共有される、信頼できる情報をどのように提供するかをご覧ください。
ビルと高層ビルの風景
銀行の保証：紙媒体からブロックチェーンへの飛躍
初めてのブロックチェーン・プラットフォームが銀行保証プロセスを変革し、すべての関係者が法的拘束力のある保証を取得および管理できるようにし、発行時間を1日まで短縮した事例はこちらです。
VertraxとChateauxソフトウェアのマルチクラウドのお客様事例あこちら。
非接触型決済システムを使用してカード決済機にスマートフォンをかざしている
非接触型ブロックチェーン・デジタル・チケットで会場を再開
米マイアミの舞台芸術センターAdrienne Arsht Centerがブロックチェーン技術を使用して、安全で非接触型のデジタルチケットを提供している事例をご覧ください。
関連ソリューション
IBM Support for Hyperledger Fabric

IBMの専門知識をご活用ください。Hyperledgerオープンソースコミュニティの創設メンバーは現在、SLAと24時間365日のサポートで、ビジネス向けの主要なオープンソースブロックチェーンをサポートしています。

ヘルスケアおよびライフサイエンスにおけるブロックチェーン・ソリューション

ブロックチェーン・ベースのネットワークを使用して、信頼性、透明性、データの整合性の問題に取り組みましょう。

銀行・金融サービス向けブロックチェーン

すべての人にとってより大きな信頼を築きましょう。あらゆる金融取引に新たな透明性、シンプルさと効率をもたらすことができます。

官公庁・自治体向けブロックチェーン

新しい自動化で予算を節約し、データをより安全に共有し、収集済みのデータから洞察を抽出できます。

参考情報
オーシャン上のコンテナ船の空撮上方向の写真
ブロックチェーン・テクノロジー
ブロックチェーンとその仕組み、お客様のビジネスにどのようなメリットがあるかについての理解を深められます。
ブロックチェーンを表す抽象的なブロック図
ブロックチェーン・セキュリティー
ブロックチェーンが、その固有の構造、選択されたネットワークの種類、付与されているアクセス権に基づいて、さまざまな方法でデータ保護に役立つことについて説明します。
市内の高速道路と高架の航空写真
ビジネス向けブロックチェーンの導入を推進
Hyperledger Foundationは相互運用性と標準化を推進し、業界やセクター全体で安全でスケーラブルなブロックチェーンとデジタル信頼ソリューションが広く採用される道を開きます。
工場でタブレットを持ってクレートの隣で話す人々
Blockchain State of the Union
業界のリーダーが、開発者と技術リーダー向けのブロックチェーンに関するディスカッションに参加します。
次のステップ

IBM Blockchainソリューションは、分散台帳テクノロジーとエンタープライズ・ブロックチェーンを使用して、クライアントが業務における俊敏性、接続性、新しい収益源を推進できるよう支援します。 信頼できるエンドツーエンドのデータ交換とワークフローの自動化により、組織の境界を越えましょう。

