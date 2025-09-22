ブロックチェーン・セキュリティーとは

ブロックチェーン・ネットワークは、だれが参加できるか、また誰がデータへのアクセス権を有しているのかによって異なるものとなり得ます。 ネットワークは通常、だれが参加を許可されているかを示すパブリック型またはプライベート型に、また参加者がネットワークへのアクセスをどのように得ているのかを示す許可型または自由参加型に分類されます。

パブリック型およびプライベート型ブロックチェーン

パブリック型ブロックチェーン・ネットワークでは、通常、誰でも参加でき、参加者は匿名のままです。 パブリック型ブロックチェーンはインターネット接続されたコンピュータを使って取引を有効化し、コンセンサスを実現します。 ビットコインはおそらくパブリック型ブロックチェーンの最もよく知られた例であり、 「ビットコイン・マイニング」 を通じてコンセンサスを実現します。ビットコイン・ネットワーク上のコンピューター、つまり 「マイナー」 は、複雑な暗号化の問題を解決して、プルーフ・オブ・ワークを作成し、それによってトランザクションを検証しようとします。 公開鍵 （パブリックキー）を除けば、この種のネットワークでの ID およびアクセス管理はほとんど存在しません。

プライベート型ブロックチェーンは ID を使用して、メンバーシップとアイデンティティーとアクセス権を確認し、通常は既知の組織のみに参加を許可します。 一緒に、組織はプライベートな、メンバー専用の 「ビジネスネットワーク」 を形成します。許可されたネットワークのプライベート型ブロックチェーンは、既知のユーザーがトランザクションを検証する 「選択的承認」 と呼ばれるプロセスを通じてコンセンサスを実現します。 特別なアクセス権と許可を持つメンバーのみが、取引台帳を保持することができます。 このタイプのネットワークでは、より厳格な ID およびアクセス管理が求められます。

ブロックチェーン・アプリケーションを構築する際には、どのタイプのネットワークがお客様のビジネス目標に最適なのかを評価することが非常に重要です。 プライベート型で許可型のネットワークは厳格な管理が可能で、コンプライアンスや規制面の理由から好まれます。 ただし、 パブリック型で自由参加型のネットワークは、より大きな分散を実現できます。