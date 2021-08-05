真正性 ブロックチェーンのデジタル記録は、AIの背後にあるフレームワークと、AIが使用しているデータの出所についての洞察を提供し、説明可能なAIという課題に対処する。この知見によって、データの完全性やAIの推奨事項に対する信頼が向上します。AIモデルの保存や配布にブロックチェーンを使用することで監査証跡が確保され、またブロックチェーンとAIを組み合わせることでデータ・セキュリティーが向上します。

増強 AI は、驚異的な速度でデータを迅速かつ包括的に読み取り、理解し、相関関係を分析できるため、ブロックチェーン ベースのビジネス ネットワークに新たなレベルのインテリジェンスをもたらします。 ブロックチェーンを利用して、組織の内外から大量のデータにアクセスできるようになることで、AIの拡張が容易になり、実行可能なインサイトの獲得の強化、データの利用やモデルの共有の管理、信頼性と透明性のあるデータ・エコノミーの構築が可能になります。

オートメーション AI、オートメーション、ブロックチェーンは、複数の利害関係者が関与するビジネス・プロセスに新たな価値をもたらし、円滑化、高速化、効率化を可能にします。例えば、ブロックチェーン上で実行されるスマート・コントラクトに組み込まれたAIモデルは、以下のアクションを実行できます。