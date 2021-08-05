「ブロックチェーンと人工知能（AI）」とは、この2つのテクノロジーの融合を指します。これらの融合がもたらす真正性、拡張、オートメーションによって、ビジネスは新たな価値を手にします。
ブロックチェーンとは、暗号化されたデータを複数の当事者間で同時かつ透過的に交換して共有する、変更不可能な共有台帳です。トランザクションを開始および終了するときに、こうしたデータを即座に交換します。ブロックチェーン・ネットワークでは、注文・支払・口座・生産などを追跡できます。権限を持つメンバーの間で、真実を示す統合ビューを共有することによって、他社とのトランザクションに対する信用と信頼を確保し、これまでにない効率性と機会を得ることができます。
人工知能（AI）とは、コンピューターとデータ、時には機械を活用して、人間が持つ問題解決能力と意思決定能力を模倣するものです。AIには機械学習とディープラーニングの下位分野が包括的に含まれています。これらの技術は、データに基づいてトレーニングしたAIアルゴリズムを使用して、予測や分類を実行します。AIのメリットには、反復作業の自動化、意思決定の強化、顧客体験の向上などがあります。
真正性 ブロックチェーンのデジタル記録は、AIの背後にあるフレームワークと、AIが使用しているデータの出所についての洞察を提供し、説明可能なAIという課題に対処する。この知見によって、データの完全性やAIの推奨事項に対する信頼が向上します。AIモデルの保存や配布にブロックチェーンを使用することで監査証跡が確保され、またブロックチェーンとAIを組み合わせることでデータ・セキュリティーが向上します。
増強 AI は、驚異的な速度でデータを迅速かつ包括的に読み取り、理解し、相関関係を分析できるため、ブロックチェーン ベースのビジネス ネットワークに新たなレベルのインテリジェンスをもたらします。 ブロックチェーンを利用して、組織の内外から大量のデータにアクセスできるようになることで、AIの拡張が容易になり、実行可能なインサイトの獲得の強化、データの利用やモデルの共有の管理、信頼性と透明性のあるデータ・エコノミーの構築が可能になります。
オートメーション AI、オートメーション、ブロックチェーンは、複数の利害関係者が関与するビジネス・プロセスに新たな価値をもたらし、円滑化、高速化、効率化を可能にします。例えば、ブロックチェーン上で実行されるスマート・コントラクトに組み込まれたAIモデルは、以下のアクションを実行できます。
ブロックチェーンにAIを導入することで、さまざまな業界が新たな機会を獲得
製薬業界におけるブロックチェーンとAIは、医薬品サプライチェーンの可視性とトレーサビリティーを高め、臨床試験の成功率を大幅に向上させます。高度なデータ分析と分散型のフレームワークを組み合わせて臨床試験に活用することで、データ完全性、透明性、患者の追跡、同意管理や、試験参加とデータ収集の自動化が可能になります。
ブロックチェーンとAIは、信頼性の確保、複数の当事者間のトランザクションの円滑化、トランザクションの高速化によって金融サービス業界を変革しています。融資のプロセスを考えてみましょう。申請者は、ブロックチェーンに保存されている個人記録へのアクセスに同意します。このデータの信頼性と、申請を評価するプロセスの自動化によって、承認のスピードが上がり、顧客満足度が向上します。
AIとブロックチェーンは、基本的に紙ベースだったプロセスをデジタル化し、共有可能で信頼できるデータを確立し、トランザクションの実行にインテリジェンスとオートメーションを追加することによって、さまざまな業界のサプライチェーンを変革し、新たな機会を創出しています。例えばメーカーは、二酸化炭素排出量のデータを製品や部品のレベルで追跡し、脱炭素の取り組みに精度とインテリジェンスを加えることができます。
IPweは、知的財産の管理にブロックチェーンを活用した世界初の特許プラットフォームであるGlobal Patent Registry（GPR）を構築し、買い手と売り手の双方にとっての可視性と柔軟性を高めました。
IBM Food Trustのブロックチェーン・テクノロジーと、IBM Watson Decision Platform for Agricultureの強力なAIによって、農場レベルの意思決定の強化とトランザクションの高速化が実現されています。
ブロックチェーン・ネットワークに参加します。このネットワークは、サプライチェーン、国際貿易、国際決済、食品供給などに革新的な信頼性と透明性をもたらし、既に業界を変革しつつあります。
業界をリードするブロックチェーン・サービス・プロバイダーと共創します。最高のテクノロジーを基盤とするスケーラブルなビジネス・ネットワークを構築します。
お客様のブロックチェーンへの取り組みがどの段階であっても、IBM Blockchainは対応できます。既存のネットワークへの参加、独自のネットワークの構築、私たちとの共創、他社との提携を通じて、企業としての目標を現実のビジネスに変えましょう。
AI、データ、分析を活用するインテリジェントなワークフローを作成して、AIへの理想を具体的なビジネス成果に変えます。
コンテナのロジスティクスを、旧式のデータ・システム、手作業でのドキュメント処理、可視性の低さから解放し、変革します。
IBM Blockchainを導入することで、摩擦を解消し、信頼を構築して、ビジネスや業界全体に新たな価値を生み出します。課題を一緒に解決しましょう。
当社のブロックチェーン・コンサルティングサービスのエキスパート達は、NFT、Web3、ソフトウェア開発、台帳技術、アプリ開発を専門としています。 実証済みのネットワーク設計フレームワークを使用して、スケーラブルでエンタープライズグレードの分散システムを構築し、業務における俊敏性を高めるだけでなく、新たな収益源を開拓します。